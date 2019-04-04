Алкоголь продолжает разрушать мозг, даже после того как вы бросили пить

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Пагубное воздействие алкоголя на мозг продолжается еще по меньшей мере несколько недель после последнего употребления. К такому неутешительному выводу пришла международная команда ученых из Испании, Германии и Италии.

Изучив изменения, происходящие под воздействием алкоголя в белом веществе мозга, ученые обнаружили, что нервные клетки продолжают деградировать даже через шесть недель после полного отказа от употребления спиртного.

"Никто поверить не мог, что в условиях полного отсутствия алкоголя вызванные им нарушения в мозгу будут прогрессировать", - заявил ведущий автор исследования, профессор Университета Барселоны Сантьяго Каналс.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Изучив снимки МРТ 90 мужчин, ранее госпитализированных из-за чрезмерного употребления спиртного, исследователи обнаружили, что в мозгу пациентов продолжались дегенеративные изменения - несмотря на то что те уже несколько недель не употребляли ни капли алкоголя.

Чтобы лучше понять природу этих изменений, эксперимент провели на крысах. Приучив их к употреблению спиртного, ученые перестали давать им алкоголь - но продолжили наблюдать за продолжающимися дегенеративными изменениями в мозгу животных.

Больше всего пострадали две части мозга: мозолистое тело (оно соединяет друг с другом большие полушария) и гиппокамп, который отвечает за формирование эмоций, обучение и функционирование долгосрочной памяти.

Более ранние исследования уже показывали, что чрезмерное употребление алкоголя наносят гиппокампу серьезный вред. Этот участок мозга уменьшается в размерах, что приводит к проблемам как с запоминанием, так и с извлечением уже хранящейся в мозгу информации.

Однако до сегодняшнего дня было неизвестно, возвращается ли гиппокамп к нормальному функционированию после того, как человек полностью отказывается от алкоголя.

Судя по результатам нынешнего исследования, спиртное продолжает оказывать негативное влияние на мозговую активность даже через шесть недель полного воздержания от употребления алкоголя - а возможно, и намного дольше.