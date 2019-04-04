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Неверно сбалансированный рацион питания ежегодно приводит к преждевременной смерти 11 млн человек, утверждается в авторитетном исследовании, опубликованном научным журналом Lancet.

Ученые выяснили, что неправильное питание представляет больший риск для жизни, чем курение - и на сегодняшний день является причиной каждой пятой смерти в мире.

Больше всего укорачивает продолжительность жизни соль, где бы они ни содержалась - в хлебе, в соевом соусе или в готовых блюдах.

При этом, по словам исследователей, их работа посвящена не проблеме ожирения, а плохой диете, которая вредит сердцу и может стать причиной возникновения рака.

Наиболее авторитетным источником оценки причин смерти людей по всему миру считается исследовательская программа "Глобальное бремя болезней".

Нынешнее исследование учитывало особенности питания в разных странах, чтобы выяснить, как они влияют на продолжительность жизни.

Опасным считается рацион, в котором:

Чрезмерное количество соли - 3 млн смертей Недостаток цельнозерновых продуктов - 3 млн смертей Недостаток фруктов - 2 млн смертей

К числу других серьезных факторов, способствующих преждевременной смерти, также относится практически полное отсутствие в рационе орехов, семян, овощей, а также жирных кислот омега-3, содержащихся в морепродуктах, и клетчатки.

"По нашим наблюдениям, питание является одним из основных определяющих факторов в вопросе здоровья в мире. Оно имеет огромное значение", - рассказал Би-би-си директор института показателей и оценки здоровья при университете Вашингтона Кристофер Маррей.

Как может еда убить человека?

Из 11 млн смертей, связанных с неправильно сбалансированным рационом, около 10 млн - результат сердечно-сосудистых заболеваний, что дополнительно подчеркивает опасность чрезмерного употребления соли.

Избыток соли ведет к повышению артериального давления, а это, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечного приступа или инсульта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Соль является неотъемлемой частью многих блюд

Соль также может влиять на сердце и кровеносные сосуды напрямую, что приводит к сердечной недостаточности.

Цельные зерна, фрукты и овощи оказывают противоположный эффект. Они помогают работе сердца и снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

К другим заболеваниям, также возникающим в результате плохого питания и ведущим к преждевременной смерти, относят рак и сахарный диабет второго типа.

Как обстоят дела в мире со здоровым питанием?

Идеальных стран по этому показателю нет. Разные государства отдают предпочтения тем или иным аспектам благоприятного для здоровья рациона, но основной вопрос в том, как обстоит ситуация с соблюдением правил здорового питания в мире в целом.

Орехи и семена

Согласно исследованию, в рационе большинства жителей мира больше всего не хватает орехов и семян.

Внимательные читатели наверняка помнят, что эти продукты упоминались в разработанной учеными диете для населения планеты, которая могла бы сохранить жизни, спасти планету и накормить 10 млрд человек.

Так почему мы не грызем их каждый день?

"Сложилось мнение, что это такие наполненные энергией пакетики, от которых легко набрать вес. На самом деле в них содержатся полезные жиры. Кроме того, многие попросту не рассматривают эту еду как обязательный элемент ежедневного рациона. Тут нужно учитывать и высокую стоимость этих продуктов", - говорит преподаватель Кембриджского университета Нита Форухи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Орехи следует регулярно включать в рацион

Разве не сахар и мясо - самые вредные продукты?

Споры о том, что хуже - чрезмерное употребление жира или сахара, а также связь между употреблением красного и переработанного мяса с появлением рака последние годы часто мелькают в новостях.

"Это действительно опасные факторы, как мы и демонстрируем в исследовании, но по сравнению с недостаточным употреблением цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семян и овощей эта проблема менее актуальна", - поясняет Маррей.

В исследовании также говорится, что по всему миру зафиксировано избыточное употребление газированных напитков.

Ученые полагают, что настало время сменить направленность кампаний, пропагандирующих здоровый образ жизни: и не обсуждать количество жира и сахара, а сделать основной упор на пользе здоровой еды.

Вкусная, но вредная пища

В среднем плохое питание сокращает продолжительность жизни на два года, выяснили исследователи.

Однако, по словам Маррея, это лишь среднестатистический показатель, и на самом деле вопрос, который должен задать себе каждый, должен звучать так: "Умру ли я в 50 лет от сердечного приступа? Или - умру ли я в 40 с чем-то от рака, причина которого в плохом питании?"

Есть ли страны, где все со здоровым питанием хорошо?

Средиземноморские страны - в частности, Франция, Испания и Израиль - отличаются крайне низкой смертностью, связанной с неправильным питанием.

Противоположная ситуация сложилась в странах Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии.

В Израиле самый низкий показатель смертности, связанной с неправильным питанием - 89 случаев на 100 тысяч человек ежегодно.

В Узбекистане этот показатель самый высокий - 892 случая смерти на 100 тысяч человек ежегодно.

Существует любопытное различие между потреблением соли в Японии и Китае.

Национальная китайская кухня изобилует блюдами с соевым и другими соусами, в которых содержится огромное количество соли.

Но из-за растущей популярности готовых блюд количество потребляемой соли продолжает расти. В стране самые высокие в мире показатели смертности, связанной с повышенным содержанием соли в рационе.

"Япония интересна тем, что лет 30-40 назад там, как и в Китае, в больших количествах употребляли соль, - рассказывает Маррей. - Соль и сейчас остается большой проблемой, но ее потребление заметно снизилось. При этом диета японцев богата продуктами - например, овощами и фруктами, - которые предохраняют от появления сердечных заболеваний".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В азиатских странах популярен соевый соус

Как обстоят дела в Британии?

Британия отстает от таких стран, как Франция, Дания и Бельгия.

Основная причина - в недостаточном содержании в рационе цельных зерен, фруктов, овощей, орехов и семян.

По данным исследования, 14% смертей в Британии происходят из-за плохой диеты. Это 127 случаев на 100 тысяч человек.

Что делать?

"Качество рациона имеет большое значение, независимо от веса человека, - сказал Маррей. - Прежде всего необходимо увеличить потребление цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семян и овощей, а также сократить количество потребляемой соли".

В Британии ведется кампания, направленная на увеличение в рационе доли овощей и фруктов. Она называется "Пять в день" и предусматривает ежедневное употребление в пищу как минимум пяти порций фруктов и овощей.

Однако, согласно подсчетам, в бедных странах такая диета "съедала" бы 52% среднего семейного дохода.

"Люди могут выбирать здоровый образ жизни, если у них будет достаточно информации и достаточно средств для этого. Но если магазины будут продавать вредные продукты по акции "два по цене одного", то все доводы окажутся бесполезны, - предупреждает Нита Форухи. - Крайне необходимы недорогие варианты еды, полезные для здоровья".

Маррей и Форухи единодушны в том, что необходимо сместить акцент с вредных компонентов (жир, сахар, соль) на объяснение того, какая пища полезна.