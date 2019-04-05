Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку из-за коррупционного скандала

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Решение об отстранении мэра Риги Нила Ушакова принял министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце. Оно вызвано масштабным коррупционным скандалом в транспортной компании Rīgas Satiksme (Рижское сообщение). При этом мандат депутата Рижской думы Ушаков не теряет.

Причиной отставки послужили нарушения со стороны Ушакова, который является представителем собственника Rīgas Satiksme. Рижская дума - главный акционер компании.

Rīgas Satiksme и его структуры отвечают за весь общественный транспорт в Риге, все маршрутки и почти все парковки в городе.

В чем суть скандала?

Уголовный процесс о возможных нарушениях при закупке автобусов, троллейбусов и трамваев был начат в ноябре прошлого года. Общая сумма подозрительных сделок достигает 270 миллионов евро. Это примерно четверть годового бюджета Риги.

В декабре 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провело 30 обысков и задержало семь человек. Среди задержанных были предприниматели и сотрудники Rīgas Satiksme, в том числе бывший руководитель RS Леон Бемхенс.

Расследование было проведено совместно с польским антикоррупционным ведомством, которое, в свою очередь, сообщило: речь идет о возможной взятке в размере 800 000 евро. В Польше два человека были задержаны, а после - арестованы.

Польская компания Solaris, производящая автобусы, троллейбусы и трамваи, сообщила, что сотрудничает со следствием. В деле также фигурирует чешская Škoda. Ее представитель оказался в числе рижских подозреваемых.

Вице-мэр Риги Андрис Америкс добровольно ушел в отставку после обысков в его кабинете. В Рижской думе он работает 18 лет. "Я не хочу оправдываться за то, чего не делал", - сказал бывший вице-мэр.

Обыски были проведены и в кабинете Нила Ушакова, а также у него дома. Добровольно уходить в отставку он отказался. Оппозиция Рижской думы уверена, что он несет ответственность за происходящее, потому что мэр является формальным владельцем муниципального предприятия.

Однако самого Ушакова не обвиняют в коррупции, а только в ненадлежащем исполнении обязанностей и нарушениях на посту мэра.

Оппозиционные депутаты трижды созывали экстренные заседания с требованием отставки мэра. Каждый раз Ушаков набирал большинство. Сторонники Ушакова провели в Риге пикет, который собрал несколько тысяч человек.

Правительство отказалось распускать Рижскую думу, потому что новый созыв не может нести ответственность за деятельность прошлых созывов. А последняя подозрительная закупка была проведена за год до последних выборов.

Следующие муниципальные выборы пройдут в Риге в 2021 году. Кто будет руководить городом до этого времени, неизвестно.

"Очень большие деньги"

Это не первый коррупционный скандал в Рижской думе. По словам бывшей замначальницы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юты Стрике, в Латвии так много коррупции, что "на одну Рижскую думу нужно отдельное бюро по предотвращению".

"Там (в Риге) очень большие деньги, - говорит она Русской службе Би-би-си. - Многое идет на хозяйственные вещи - ремонты, бетоны. Из денег на зарплаты воровать куда сложнее. А если строишь, то воровать легче".

Во всех коррупционных скандалах Рижской думы подозреваемыми или обвиняемыми оказываются чиновники и бизнесмены, дело редко доходит до кого-то из политического руководства.

И в новом уголовном деле статуса нет ни у Ушакова, ни у его заместителя. Но Стрике считает, что они не могли не знать, что творится в городе.

"Обычно так: если самые верхи воруют, то все это передается вниз. Какой руководитель - такие и подчиненные. Если бы это были отдельные чиновники, то при нормальных руководителях их бы давно уволили", - уверена Стрике.

Политическая борьба?

Ушаков руководит Рижской думой с 2009 года. С 2010 года он является сопредседателем партии "Согласие". Это самая популярная партия в Латвии, за которую традиционно голосует русскоязычный электорат.

Второй сопредседатель "Согласия" - Янис Урбанович - считает, что против мэра Риги идет политическая война, которую развязала националистическая партия Национальное объединение.

"В обществе из него (...) делают преступника, но обвинений не выдвигают. Все медийные ресурсы забиты намеками (...) И так, скорее всего, будет продолжаться всю оставшуюся жизнь, - говорит он Русской службе Би-би-си. - Из тефлонового политика Нил превратился в воронку, куда можно сыпать (...) и все будет к нему прилипать. Поэтому, раз он так притягивает их внимание, лучше его убрать… в Европу".

Около месяца назад Ушаков объявил об уходе из Рижской думы в Европарламент. Выборы состоятся в конце мая этого года. Вместе с тем Ушаков, вероятно, потеряет пост сопредседателя партии.

"Я думаю, что руководить из Брюсселя партией не представляется возможным. Поэтому у нас тут будет другой лидер. Но обязательно молодой и перспективный. Мы вырастили у себя. Будет состязание между ними, оно уже началось", - рассказывает Урбанович.

Что дальше?

Ушаков заранее пообещал обжаловать в суде решение о своей отставке. По его словам, министр Пуце не сможет доказать, что оно было "правовым, а не политическим". Ушаков считает, что Пуце занимается лоббированием интересов игорного бизнеса, пишет новостное агентство LETA.

Неделей ранее Рижская дума приняла решение закрыть все игорные заведения в городе, кроме тех, что находятся в пяти- и четырехзвездочных гостиницах. То есть, в Риге останется несколько игорных залов вместо 200.

Мэр латвийского портового города Вентспилс Айвар Лембергс оспорил аналогичное решение в 2012 году и вернул должность. По его словам, в обоих случаях речь идет о политической борьбе со стороны конкурентов.