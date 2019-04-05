СМИ России: возможны ли в России предвыборные дебаты как на Украине?

В обзоре российских газет 5 апреля:

"Ведомости": Путин до дебатов не снисходил

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии свежего номера разбирается, возможен ли в России украинский сценарий предвыборной кампании, где действующий президент Украины Петр Порошенко, с большим отставанием проигравший фавориту гонки актеру Владимиру Зеленскому в первом туре, согласился выйти с ним на дебаты на семидесятитысячном стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Это эффектный поворот в и без того яркой украинской кампании, тем более впечатляющий для российской публики, что представить себе дебаты действующего главы государства с конкурентом - в любом формате - в России просто невозможно", уверена газета.

Второй раунд президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля, дебаты запланированы на 19 апреля - они станут финальным аккордом кампании.

Исход дебатов не предрешен, считает издание: Порошенко, безусловно, опытнее в публичных дискуссиях на серьезные политические, экономические и социальные темы, но Зеленский - опытный шоумен, умеющий держать аудиторию.

Как будет выглядеть дуэль таких непохожих соперников, предсказать невозможно, пишет газета, тем больше будет интерес к дебатам. И не только на Украине, но и в России, где, согласно опросу ВЦИОМ, за избирательной кампанией в соседней стране следит почти 40 процентов граждан.

"Ведомости" отмечают, что Владимир Путин, избранный в 2018 году президентом России в четвертый раз, никогда не снисходил до личного участия в предвыборных дебатах. Отказ формально объяснялся занятостью действующего президента, но было понятно, что глава государства просто считал бессмысленными и даже вредными публичные дискуссии со своими дежурными спарринг-партнерами.

Результаты дебатов не могли иметь никакого значения для кампании: победитель выборов был известен еще в момент выдвижения, пишет издание. Украина - другое дело: реальная, а не симулированная конкуренция делает исход как дебатов, так и второго тура выборов непредсказуемым.

"Ведомости": ограничительный ракурс

Журналистов и наблюдателей могут ограничить в свободе фото- и видеосъемки во время голосования на избирательных участках. Согласно предложению, которое внес сенатор Владимир Лукин, теперь снимать на участках можно будет лишь после предварительного уведомления руководства избирательной комиссии.

Причем снимать можно будет только с того места, которое укажет глава комиссии. Газета отмечает, что в сегодняшней интерпретации законодательства журналисты и наблюдатели могут открыто снимать процесс голосования и подсчета голосов с любого места.

Владимир Лукин объясняет свою инициативу тем, что съемка может помешать процессу голосования. Он говорит, что законопроект направлен на расширение прав граждан, а не на их сужение. При этом Лукин не исключает, что председатель комиссии может определить неудобное место для съемки, но и у избирателей есть право голосовать "в нормальной спокойной обстановке".

Эту идею поддержал зампред ЦИК Николай Булаев, высказав схожие резоны. Важно, чтобы избирателя не пугали тем, что каждый его шаг снимается и контролируется, иначе "можно обеспечить дополнительную прозрачность, но избиратель разворачивается и уходит с участка", цитируют его "Ведомости".

А вот правозащитники уверены, что законопроект ограничит в правах наблюдателей и журналистов при фиксации вбросов, подтасовок при подсчете и других фальсификаций.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц считает, что этот законопроект отбрасывает избирательный процесс далеко назад и будет только провоцировать конфликты, когда председатели станут разрешать съемку только с определенного места.

"Журналистов, членов комиссий и наблюдателей просто-напросто не подпустят к месту преступления с камерой, а в случае приближения к урне, где виднеется вброшенная пачка бюллетеней, их силами полиции оттуда оттеснят", - не исключает правозащитник.

"Известия": когда приедет "скорая"?

Каждый десятый взрослый россиянин, вызывавший "скорую" в 2018 году, ждал ее больше 40 минут, рассказывает газета "Известия". Такие данные приводит Росстат. Чаще всех на оперативность работы службы скорой помощи жалуются жители крупных городов и малых сел. В первых долго ждал медиков каждый пятый больной, во вторых — каждый четвертый.

При этом "Известия" отмечают, что данные Росстата заметно расходятся с официальной информацией минздрава. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что "в 2017 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечен почти в 89% случаев на всей территории страны".

"Известия" попросили минздрав разъяснить расхождение данных Росстата и министерства. В ведомстве сообщили, что по программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и согласно порядку оказания скорой помощи, время прибытия бригад к пациенту не должно превышать 20 минут. Но эта норма распространяется только на экстренные вызовы.

По словам председателя профсоюза скорой помощи Дмитрия Белякова, главная проблема службы в том, что 90% вызовов необоснованны — люди считают номер "03" удобной бесплатной услугой.

"Вызовы делятся на экстренные (например, в случае аварии, взрыва, или если пациент внезапно потерял сознание) и неэкстренные. При экстренных вызовах бригады мчатся на вызов. Все остальные могут подождать. Вот они и ждут - хоть час, хоть два. И будут ждать еще больше, потому что количество неэкстренных вызовов увеличивается", - пояснил эксперт.

Беляков отмечает, что в Советском Союзе подстанции строились так, чтобы скорость доезда не превышала 20 минут. Тогда одна бригада из трех человек приходилась на 10 тысяч человек населения, и этот жесткий стандарт выдерживался.

Сейчас стандарт остался, но его как бы и нет: где-то на 15 тысяч жителей работает одна машина, где-то бригады состоят из одного человека, прокомментировал эксперт.

РИА Новости: самый полезный суп

Сегодня, 5 апреля, отмечается международный день супа. С привязкой к этой дате РИА Новости выяснило, какие из российских супов полезные, а какие - нет.

Овощной вегетарианский суп - самый полезный из тех, что распространены в России, это оптимальный источник питательных веществ, а вот солянку врачи не рекомендуют: в ней слишком много соли и жира, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Основа питания во всех клиниках - это как раз овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ", - рассказала врач- диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова.

Она пояснила, что супы, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные, особенно если используются жирные сорта мяса - от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог той же клиники Владимир Пилипенко сообщил, что овощи отдают в отвар полезные микроэлементы, такие как калий и магний, очень важные для желудка и кишечника.

При этом наименее полезный суп - это солянка, которая варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность, считает Ливанцова. Кроме того, в солянку добавляют соленые огурцы и копчености, поэтому врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и лишним весом.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си