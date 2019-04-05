Пресса Британии: королева и "брексит" - можно ли их сталкивать?

В обзоре британской прессы:

Адвокаты спорят о возможной роли королевы в "брексите"

Times рассказывает о том, что юридические эксперты расходятся во мнениях относительно потенциальной роли королевы, если она окажется втянутой в застрявший в тупике "брексит".

Ведущие юристы и специалисты по конституционному праву обсуждают, что произойдет, если министры посоветуют Ее Величеству не давать королевское согласие на новый законопроект, принятый парламентом.

Этот законодательный акт необычен, пишет далее газета, так как в нем парламент инструктирует правительство действовать вразрез с его желанием установить дату продления Статьи 50.

Ведущие профессора права нескольких британских университетов на страницах газеты высказали мнение, что подобное предложение монарху стало бы "совершенно беспрецедентным". В своем письме в издание ученые подчеркнули, что ни один монарх не отказывал в королевском согласии со времен королевы Анны в 1708 году.

На сайте парламента прямо написано, что согласие королевы на законопроект является формальностью.

Но Родни Бразье, профессор конституционного права Манчестерского университета, чье мнение цитирует Times, утверждает, что отказаться следовать совету своих министров королева не может, это противоречит конституции.

По мнению эксперта, это очень опасно в контексте предписываемого и жизненно важного политического нейтралитета конституционной монархии.

Тем не менее, профессор Марк Эллиотт из Кембриджского университета и Гэвин Филлипсон, профессор права Бристольского университета, пишут в сегодняшнем номере Times о том, что их коллега из Манчестера неправильно интерпретирует это положение.

"Дело не в том, что королева должна делать, а в том, что правительство не должно делать", - считают Эллиотт и Филлипсон.

По их мнению, правительство в первую очередь не должно советовать, давать ли королеве отказ или согласие на парламентский законопроект. И тем более не должно ставить ее в крайне затруднительное положение перед выбором: впервые за 300 лет воспользоваться правом вето или не следовать советам своих министров.

Принц Гарри и Меган "увели" "Инстаграм" у фаната клуба "Рединг"

Times рассказывает, что 55-летний житель Западного Сассекса обвинил принца Гарри и его жену в том, что они украли его имя в "Инстаграме".

"В большинстве случаев легко заметить разницу между инструктором по вождению и герцогом и герцогиней Сассекскими, - иронизирует газета. - Но для социальной сети "Инстаграм" сходство было слишком велико".

Кевин Кейли три года назад создал страницу в "Инстаграме" @sussexroyal в знак своей преданности футбольному клубу "Рединг", известному фанатам как "Роялс".

На этой неделе он узнал, что его лишили имени после того, как социальная сеть решила, что он мог быть "цифровым сквоттером", и что ник @sussexroyal лучше подходит принцу Гарри и его жене.

Пока страница в "Инстаграме" принадлежала Кейли, у нее было меньше 65 подписчиков. Герцог и герцогиня преодолели миллионную отметку в течение шести часов, установив рекорд Гиннеса, а теперь имеют 3,6 млн подписчиков.

Поклонник клуба "Рединг", как пишет газета, несколько раздражен случившимся. Да, он использовал этот аккаунт только для того, чтобы подписываться на страницы других пользователей сети, включая свою дочь, а сам постов не публиковал, но все же Келли хотел бы, чтобы с ним посоветовались, прежде чем отнимать у него имя.

Руководство "Инстаграма" никакой своей вины не видит и заявило, что оставляет за собой право менять учетные записи, если они неактивны.

Кошки распознают свои клички, но не интересуются ими

Помимо "брексита" британские газеты не менее серьезно, похоже, относятся к теме котиков. Новому открытию японских ученых, связанному с котами, газеты посвятили даже свои редакционные статьи.

Если ваша кошка не откликается на свое имя, когда вы ее зовете, это вовсе не означает, что она не знает своей клички, пишет Daily Telegraph. Кошка не реагирует, потому что она вас не уважает и рассматривает вашу жизнь, в лучшем случае, с холодным равнодушием.

Это один из выводов статьи, в которой говорится, что кошки, как и собаки, вполне способны понять свои имена. Разница в том, что, в отличие от собак, которые прибегают на зов, кошки просто не думают, что вы достойны их внимания.

Японские ученые провели эксперимент с участием 78 кошек, живущих в частных домах и в кото-кафе.

Ацуко Сайто из Софийского университета в Токио сказал, что полученные данные могут побудить людей пересмотреть способности кошек.

Джон Брэдшоу из Бристольского университета считает, что кошки так же хороши в обучении, как и собаки, но не хотят показывать своим владельцам, чему они обучились.