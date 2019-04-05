США лишили визы прокурора МУС. Она расследует "пыточные тюрьмы" ЦРУ в Афганистане

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фату Бенсуда стала прокурором Международного уголовного суда в 2012 году

Соединенные Штаты отобрали въездную визу у главного прокурора гаагского Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды. Она ведет расследование возможных преступлений, совершенных американскими военными и их союзниками в Афганистане.

Пресс-служба Фату Бенсуды в ответ заявила, что прокурор будет продолжать исполнять свой долг без страха и не намерена оказывать кому-либо одолжений.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее предупреждал, что у всех сотрудников МУС, участвующих в расследовании, визы будут отозваны.

"Мы готовы и к дополнительным мерам, включая экономические санкции, если МУС не изменит своего курса", - заявлял Помпео.

США отказались от участия в Международном уголовном суде, который начал свою деятельность в 2002 году. Так же поступили Китай, Россия, Индия, Ирак, Ливия.

Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 124 государства.

Доклад о "тюрьме ЦРУ"

В ноябре 2016 года после предварительного расследования МУС опубликовал доклад. в котором приводились данные о том, что под Кабулом могла находиться секретная тюрьма ЦРУ, в которой применялись пытки.

По данным доклада, военнослужащие армии США могут быть причастны к жестокому обращению и пыткам в отношении как минимум 61 задержанного в ходе операций в Афганистане с 1 мая 2003 года по 31 декабря 2014 года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На американской военной базе в Афганистане предположительно находилась секретная тюрьма ЦРУ, где к подозреваемым могли применяться пытки

Оперативники ЦРУ могут быть ответственны за жестокое обращение с 27 заключенными из Афганистана, Польши, Румынии и Литвы с декабря 2002 года по март 2008 года, говорится в документе.

В докладе также указано, что военные преступления во время войны в Афганистане, по всей вероятности, совершали и талибы, и афганская правительственная армия.

По итогам доклада МУС принял решение начать полномасштабное уголовное расследование, несмотря на протесты американских официальных лиц.

Чем занимается Международный уголовный суд?

МУС расположен в Гааге. Суд проводит расследование преступлений против человечества, геноцида и военных преступлений и привлекает к ответственности виновных.

Как правило это касается крупных военных конфликтов и гражданских войн, когда национальные правительства не в состоянии провести расследование или сами являются виновниками подобных преступлений.

За время деятельности суда были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки до 18 лет лидеры вооруженных группировок, воевавшие в Демократической республике Конго, Мали и других африканских странах.

Находится под стражей в ожидании судебного процесса экс-президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо.

В 2016 году, после предварительного расследования, МУС принял к рассмотрению жалобу Грузии на убийства и насильственное перемещение населения в ходе российско-грузинской войны 2008 года.