Порошенко и Зеленский сдали анализы. Как это было

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фельдшер Владислав Кирякулов (слева) играл в сериале, продюсируемом Зеленским

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский сдали анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Быстрый тест в крови Порошенко психоактивных веществ не обнаружил, но точные данные о содержании алкоголя будут известны позже, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия".

Кандидаты сдавали кровь в разных медпунктах: Порошенко - в антидопинговом центре стадиона "Олимпийский" в Киеве, Зеленский - в клинике "Евролаб".

При этом, как сообщается, Порошенко сдал кровь, мочу и волосы, в то время как Зеленский - только кровь. Результаты анализа волос Порошенко, как уточнили в медпункте, будут готовы через две недели - однако врачи пообещали подготовить их быстрее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взятие анализа у Порошенко транслировали журналистам, находящимся в соседней комнате

Анализ у актера, по данным телеканала "Прямой", принимал медработник Владислав Кирякулов, который сам играл в сериале "Сваты", продюсируемым Зеленским. Фельдшер также участвовал в кулинарном шоу "Мастер-шеф". Сейчас Кирякулов работает массажистом и доктором по общей гигиене в клинике "Евролаб".

Зачем вообще нужны анализы?

Пройти лабораторное обследование участникам второго тура предложил Владимир Зеленский.

В своем обращении к Порошенко, в котором он приглашал президента на дебаты на стадион "Олимпийский", он добавил, что кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

В ответ на это представитель штаба Порошенко Олег Медведев сказал, что президент "завтра, в 9 часов утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Однако утром следующего дня Зеленский отправился в клинику "Евролаб", заявив, что медпункт "Олимпийского" относится к министерству здравоохранения, которое "достаточно неплохо", по мнению актера, поддерживает Порошенко.

В ответ президент обвинил его в уклонении от независимого обследования и заявил, что владелец лаборатории Андрей Пальчевский "открыто выражает симпатии" его оппоненту. "Я просто его знаю", - ответил Зеленский.

Пальчевский, по данным некоторых СМИ, имеет российское гражданство. В эфирах телеканалов "Наш" и "112 канала" он не раз заявлял, что "Зеленский должен стать следующим президентом Украины".

В четверг 4 апреля Порошенко, набравший в первом туре выборов 15,95%, согласился на предложение Зеленского, собравшего 30,24% голосов избирателей, провести предвыборные дебаты на стадионе.

Это предложение прозвучало в видео, снятом Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве. В нем артист также сказал, что обоим кандидатам следует пройти медицинскую экспертизу.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, предвыборные дебаты - в пятницу, 19 апреля.