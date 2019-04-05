Российский суд оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей

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Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter на три тысячи рублей за непредоставление информации о переносе персональных данных российских пользователей в Россию. Этого требует закон, который вступил в силу в сентябре 2015 года.

Роскомнадзор потребовал от Twitter отчитаться о локализации персональных данных россиян в декабре 2018 года. В конце января регулятор сообщил, что завел в отношении Twitter административное дело, поскольку ответ компании его не удовлетворил.

Twitter и Facebook

В суде представитель Роскомнадзора объяснял, что Twitter в одном из писем пообещал локализовать данные россиян на территории России, но так и не предоставил подробностей переноса, в частности, не сообщил о покупке и установке серверов, уточняют "Ведомости".

Представители Twitter настаивали на том, что оперативно реагировали на все претензи и подчеркивали, что у компании нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора.

Судья с доводами Twitter не согласился и признал компанию виновной.

3 тысячи рублей - минимальный штраф по статье 19.7 КоАП (непредоставление информации). Максимальный штраф составляет 5 тысяч рублей.

Протокол по той же статье Роскомнадзор составил в отношении компании Facebook. Его рассмотрение перенесли на 12 апреля из-за неявки представителей соцсети.

Американские компании прислали "формальные ответы" на запросы и не предоставили сведений о том, как они планируют хранить персональные данные россиян, жаловался в январе представитель Роскомнадзора.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что компания не будет переносить серверы, содержащие личные данные пользователей, в страны, где регулярно нарушаются права человека. Названия стран он не уточнял.

Обязанность хранить данные россиян на серверах в России появилась у интернет-компаний после вступления в силу закона "О персональных данных" в сентябре 2015 года. Закон дает широкое определение персональных данных - "любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу".

В декабре 2018 года Роскомнадзор впервые принял решение оштрафовать одну из крупнейших интернет-компаний мира за отказ выполнять требования российского законодательства.

Регулятор обязал поисковик Google заплатить штраф в 500 тысяч рублей за то, что компания отказалась удалять из поиска ссылки на страницы с запрещенной информацией.

Компания не стала оспаривать решение, ведомство же снова потребовало присоединиться к системе фильтрации контента, увеличив сумму штрафа до 700 тысяч рублей.