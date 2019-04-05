Россия выиграла в ВТО спор о транзите украинских товаров

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Россия выиграла спор в арбитраже Всемирной торговой организации о транзите грузов с Украины.

Минэкономразвития России назвало это победой, которая имеет системное значение и может укрепить российские позиции в споре с США по стали и алюминию. Это первое подобное решение, говорит эксперт.

Россия vs Украина

Спор шел об ограничении, введенном Россией в январе 2016 года, когда вступил в силу режим зоны свободной торговли Украины и Евросоюза.

Тогда президент Владимир Путин своим указом запретил транзит через территорию России украинских продовольственных товаров.

Для остальных товаров вводилось условие: если они шли из Украины в Казахастан, то им при транзите через Россиию недостаточно пересечь только российско-украинскую границу (через нее пролегает кратчайший путь), но также они должны пройти через территорию Беларуси. Кроме того, товары должны быть опломбированы, а у перевозчика должна работать система ГЛОНАСС.

Позже ограничение было распространено и на Кыргызстан. В указе Путин объяснял это необходимостью обеспечить экономическую безопасность и национальные интересы России.

Киев назвал ограничения "торговой агрессией Российской Федерации" и заявил, что они должны получить объективную оценку экспертов Всемирной торговой организации (ВТО). В феврале 2017 года Украина попросила ВТО создать третейскую группу для рассмотрения ее жалобы на Россию.

Москва ответила на претензии Киева апелляцией к норме ХХI статье Генерального соглашения о тарифах и торговле, допускающей введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

В итоге ВТО признало за Россией это право. "По результатам рассмотрения претензий Украины третейская группа пришла к выводу, что все оспариваемые меры приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", - заявило минэкономразвития России.

Третейская группа на основании представленных ей свидетельств пришла к выводу, что отношения между Украиной и Россией с 2014 года можно назвать чрезвычайными, поэтому действия Москвы были предприняты с учетом этих обстоятельств и направлены на защиту существенных интересов своей безопасности, следует из сообщения на сайте ВТО.

Министерство экономического развития и торговли Украины изучает материалы дела и разрабатывает стратегию дальнейшей защиты интересов Украины в рамках ВТО, прокомментировала решение советник министра Роксолана Пидласа.

"Украина доказала бы, что введенные меры РФ по ограничению транзитного движения не соответствуют обязательствам в рамках ВТО, если бы такие меры были введены не во время "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", - цитирует ее УНН.

Глава МИД Украины Павел Климкин написал в "Твиттере" написал: "Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИДу - и по стратегии, и по тактике".

Пропустить Twitter пост , автор: @PavloKlimkin Питають, чому Україна програла суперечку у СОТ. Без самореклами для нашої дипломатичної команди можу сказати, що іноді варто все ж таки дослухатися до МЗС і щодо стратегії, і щодо тактики 😡 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2019 г.

По данным министерства экономического развития и торговли Украины, из-за ограничительных мер со стороны России экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году сократился более чем на 38%. Украинские компании потеряли 400 млн долларов, оценивало министерство в 2017 году.

Это уже третий спор, который Украина проиграла в ВТО. Ранее была удовлетворена жалоба на защитные пошлина на аммиачную селитру и жалоба на блокирование Россией экспорта железнодорожного оборудования.

Причем тут США?

Минэкономразвития считает, что исход спора с Украиной может помочь России и в судебных разбирательствах с США.

"В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности, - заявил министр Максим Орешкин. - Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми. Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития [этой] организации".

США ввели дополнительные пошлины на сталь (до уровня 25%) и алюминий (до 10%) в марте 2018 года, ссылаясь на ХХI статью. Россия в ответ ввела ряд ограничений на импорт товаров из США.

Впервые в истории ВТО вынесено решение, признающее право страны на ограничения из-за соображений национальной безопасности, сказал Интерфаксу заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"При этом должны быть соблюдены определенные критерии, в частности одним из критериев является напряженность международной обстановки, - пояснил эксперт. - Теперь они [члены ВТО] должны будут доказать, что действуют в такой обстановке международной, которая отличается от обычной".

Решения третейских групп не имеют прецедентного значения, но если апелляционный орган ВТО не опровергнет вывод группы, то другие третейские группы могут использовать решение в своих делах, сказал "Ведомостям" партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков.