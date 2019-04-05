"Надоело". Алжирцы требуют ухода всей политической элиты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстранты выходят на на улицы уже семь недель подряд - каждую пятницу

Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы Алжира, требуя радикальных реформ политической системы страны.

Демонстрации проходят семь недель подряд, каждую пятницу. Они уже заставили президента страны Абдельазиза Бутефлики заявить об уходе в отставку. Однако теперь участникам протестов уже недостаточно отставки президента, они требуют более глубоких и решительных реформ.

Сейчас, согласно конституции, пост президента должен временно занять спикер парламента. Но демонстранты требуют отставки всех политиков, связанных с Бутефликой.

Тем временем, как сообщает Рейтер, под давлением военных уволен глава спецслужб Алжира генерал Таргат, близкий сподвижник Бутефлики.

За недели, предшествовавшие отставке Бутефлики, свои посты покинуло несколько его влиятельных союзников.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Большинство демонстрантов - молодежь

Президент Бутефлика находился на своем посту 20 лет, но на этой неделе заявил, что хотя и гордится своими достижениями, он осознал, что не полностью справлялся со своими обязанностями.

"Нам надоело"

Салли Набиль, Би-би-си, Алжир

Большинство демонстрантов - молодежь. Они не знали никакого другого президента. И они недовольны.

"Нам надоел этот режим. Они нас грабят. Хватит", - сказала мне молодая участница демонстрации.

Почти половина населения Алжира моложе 30 лет. Многие из них безработные и живут в бедности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отставка Бутефлики не остановила демонстрации протеста

Но в демонстрациях протеста принимают участие и пожилые алжирцы.

Все хотят перемен. И они дают ясно понять, что хотят новое правительство, с новыми людьми. И добавляют, что не доверяют людям, связанным каким-либо образом с правлением Бутефлики.

Атмосфера демонстраций полна энтузиазма, и все гордятся тем, что протесты проходят мирно.

Демонстранты довольны, что из-за них президент уходит в отставку, и теперь считают, что то же самое можно заставить сделать и его приближенных.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Почти половина населения Алжира моложе 30 лет. Многие из них безработные и живут в бедности

Абдельазиз Бутфелика, которому более 80 лет, шесть лет назад перенес инсульт, и с тех пор крайне редко появлялся на публике.

Недовольство в Алжире стало нарастать в феврале, когда начались демонстрации протеста после того, как Бутефлика заявил, что выдвинет свою кандидатуру в президенты на пятый срок.

Затем президент отказался от этой идеи, и поменял кабинет министров, но из-за продолжающихся протестов на этой неделе он ушел в отставку.