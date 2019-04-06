Древний Египет: археологи нашли в гробнице мумии мышей

  • 6 апреля 2019
Внутренняя часть гробницы Правообладатель иллюстрации Reuters

Археологи обнаружили мумии мышей и других животныхв дневнеегипетской гробнице неподалеку от города Сохаг.

Останки мышей и других животных были уложены вокруг двух саркофагов с человеческими мумиями. Изнутри на стены гробницы нанесены изображения похоронной процессии и работающих в поле людей.

Стена гробницы Правообладатель иллюстрации Reuters

По словам экспертов, возраст гробницы - более 2 тысяч лет. В ней были похоронены высокопоставленный вельможа по имени Туту и его жена.

Древний памятник обнаружили в октябре 2018 года благодаря охотникам за древними артефактами, которые проводили там незаконные раскопки. Злоумышленников задержали.

Египетское министерство по делам древностей надеется, что находка привлечет туристов в Сохаг, находящийся в 390 км к югу от Каира.

Картины на стенах саркофага Правообладатель иллюстрации Reuters

Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири назвал гробницу великолепной и красочной, отметив, что это одна из самых интересных находок в этом районе за все время проведения там научных исследований.

Революция 2011 года и последовавшая затем политическая нестабильность серьезно ударили по египетскому туризму. Министерство по делам древностей надеется, что новая достопримечательность привлечет новых посетителей.

Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири Правообладатель иллюстрации Reuters

Мумии женщины и подростка, живших в эпоху Птолемеев, были выставлены в качестве экспонатов у входа в гробницу. Предположительно в момент смерти женщине было от 35 до 50 лет, а мальчику - от 12 до 14 лет.

Мумии женщины и подростка Правообладатель иллюстрации Reuters
Мумии Правообладатель иллюстрации Reuters

Также исследователи обнаружили более 50 мумий мышей, кошек и птиц.

Мумии мышей и сокола Правообладатель иллюстрации Reuters

В мумифицированном зверинце нашлись даже соколы.

Мумия сокола Правообладатель иллюстрации Reuters
Экспонаты из гробницы Правообладатель иллюстрации Reuters

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