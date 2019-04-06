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Археологи обнаружили мумии мышей и других животныхв дневнеегипетской гробнице неподалеку от города Сохаг.

Останки мышей и других животных были уложены вокруг двух саркофагов с человеческими мумиями. Изнутри на стены гробницы нанесены изображения похоронной процессии и работающих в поле людей.

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По словам экспертов, возраст гробницы - более 2 тысяч лет. В ней были похоронены высокопоставленный вельможа по имени Туту и его жена.

Древний памятник обнаружили в октябре 2018 года благодаря охотникам за древними артефактами, которые проводили там незаконные раскопки. Злоумышленников задержали.

Египетское министерство по делам древностей надеется, что находка привлечет туристов в Сохаг, находящийся в 390 км к югу от Каира.

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Глава высшего совета Египта по делам древностей Мустафа Вазири назвал гробницу великолепной и красочной, отметив, что это одна из самых интересных находок в этом районе за все время проведения там научных исследований.

Революция 2011 года и последовавшая затем политическая нестабильность серьезно ударили по египетскому туризму. Министерство по делам древностей надеется, что новая достопримечательность привлечет новых посетителей.

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Мумии женщины и подростка, живших в эпоху Птолемеев, были выставлены в качестве экспонатов у входа в гробницу. Предположительно в момент смерти женщине было от 35 до 50 лет, а мальчику - от 12 до 14 лет.

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Также исследователи обнаружили более 50 мумий мышей, кошек и птиц.

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В мумифицированном зверинце нашлись даже соколы.

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