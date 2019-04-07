Нетаньяху пообещал аннексировать территории поселений на Западном берегу

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На Западном берегу сегодня более ста израильских поселений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать израильские поселения на Западном берегу, если его партия вновь победит на выборах.

Парламентские выборы в Израиле пройдут во вторник. Основные конкуренты партии Нетаньяху "Ликуд" - правые партии, которые выступают за присоединение поселений Западного берега.

На Западном берегу живет около 400 тысяч евреев, еще 200 тысяч живут в восточном Иерусалиме. Палестинское население Западного берега составляет около 2,5 млн человек. Согласно международному праву, израильские поселения незаконны, но Израиль настаивает на обратном.

Существование этих поселений, их расширение и появление новых - один из самых острых вопросов палестино-израильских отношений.

Палестинцы стремятся к созданию независимого государства на территории Восточного Иерусалима, Западного берега и Сектора Газа, но считают, что поселения Израиля на Западном берегу делают это невозможным.

Израиль в свою очередь утверждает, что палестинцы пользуются вопросом израильских поселений в качестве предлога, чтобы уклоняться от переговоров. Израиль считает, что сами по себе они не являются непреодолимым препятствием для достижения мира и их существование - вопрос переговоров.

Что сказал Нетаньяху?

Действующего премьера во время интервью с местным телеканалом спросили, почему суверенитет Израиля не распространяется на крупные поселения Западного берега.

"Вы спрашиваете, перейдем ли мы на следующий этап, - отреагировал Нетаньяху. - Ответ - да, перейдем".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нетаньяху не хочет покидать пост премьера

"Я распространю на них [израильский] суверенитет, и для меня нет разницы между блоками поселений и изолированными поселениями", - сказал он.

Как отреагировали палестинцы?

Генеральный секретарь "Организации освобождения Палестины" Саиб Арикат заявил, что "не удивлен" заявлением Нетаньяху.

"Израиль продолжит нагло попирать нормы международного права, пока международное сообщество награждает Израиль безнаказанностью, особенно на фоне поддержки и поощрения администрацией Трампа нарушений национальных прав и прав человека народа Палестины", - сказал он.

Представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил в беседе с агентством Рейтер: "Никакие меры и заявления не изменят фактов. Поселения незаконны, и они будут устранены".

Президент США Дональд Трамп в марте признал аннексию Израилем спорных Голанских высот, а в 2017 году США стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.

"Взрывоопасные комментарии"

Себастиан Ашер, обозреватель Би-би-си по арабским странам

Комментарии Биньямина Нетаньяху по вопросу, которые долгие годы мешает мирным переговорам, потенциально взрывоопасны.

Они найдут отклик среди партий, с которыми Нетаньяху попытается создать правящую коалицию, если ему удастся получить достаточное количество голосов.

Но сама идея аннексии приведет палестинцев в ярость - и вызовет международное осуждение.

Возможно, Нетаньяху придала смелости поддержка администрации Трампа - только в марте она признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политический контекст

Правая партия Нетаньяху "Ликуд" напряженно борется за голоса с новым правоцентристским альянсом "Кахоль-лаван" ("Синее и белое").

Но другие партии, которые поддерживают аннексию, могут сыграть определяющую роль, когда дело дойдет до создания коалиции.

В самой парлии "Ликуд" 28 из 29 депутатов, претендующих на переизбрание, в прошлом высказывались в пользу аннексии. До последнего времени Нетаньяху в этом смысле был исключением.

Как идут мирные переговоры?

Администрация Трапма давно готовится предложить свой собственный план ближневосточного мирного урегулирования.

Однако на фоне последних действий США их отношения с Палестинской автономией резко ухудшились.

После признания Иерусалима столицей Израиля глава автономии Махмуд Аббас разорвал отношения с США и заявил, что Штаты больше не могут быть посредниками на пути к миру.

В прошлом году США перестали спонсировать агентство ООН, занимающееся гуманитарной помощью, которое с 1949 года поддерживает палестинских беженцев.

В субботу Трамп, выступая на собрании Коалиции евреев-республиканцев, сказал, что если в 2020 году победят демократы, то судьба Израиля будет неопределенной. Вероятно, это основной аргумент Трампа в пользу своего переизбрания, адресованный американским евреям.