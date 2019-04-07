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Следственная служба ФСБ по Петербургу предъявила Владимиру Барсукову (Кумарину) обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Ранее он был приговорен к 24 годам лишения свободы за организацию преступного сообщества и покушение на убийство.

63-летнего Барсукова называют лидером "тамбовской" организованной преступной группировки (ОПГ). Он считался самым влиятельным петербургским "криминальным авторитетом" 1990-х годов. Занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании.

Заказчиком убийства Старовойтовой Барсукова называли еще в 2014 году, однако официальные обвинения были предъявлены только сейчас.

По данным "Фонтанки", в тексте постановления говорится: "Барсуков, будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность [...] Старовойтовой [...] совместно с ним принял решение прекратить ее государственную и политическую деятельность путем ее убийства".

Вечером 20 ноября 1998 года в Петербурге Галина Старовойтова была застрелена у дверей ее квартиры в доме по адресу Канал Грибоедова, 91. Два киллера поджидали ее на лестничной площадке.

Организатором убийства был признан бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, исполнителями - члены "тамбовской" преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин.

30 июня 2005 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил Колчина и Акиншина соответственно к 20 и 23,5 годам колонии. Федосова задержать не удалось.

В апреле 2014 года бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, также известный как Миша Хохол и отбывавший наказание по другим делам, заявил, что заказал убийство Старовойтовой по поручению лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Дела против Барсукова

Барсуков (Кумарин) был арестован в 2007 году и с тех пор стал фигурантом нескольких дел.

15 лет лишения свободы он получил после двух приговоров Куйбышевского суда Санкт-Петербурга - от ноября 2009 года и 6 марта 2012 года. Тогда суд признал его виновным в вымогательстве и организации рейдерских захватов Петербурге.

Из текста второго приговора по решению суда было исключено упоминание о Барсукове как о лидере "тамбовской" ОПГ - в связи с тем, что это не было установлено в судебном заседании, писал Интерфакс.

В августе 2016 года на основании вердикта присяжных он был приговорен к 23 годам колонии строгого режима - за покушение на убийство фактического совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, троих его охранников, а также убийство еще одного человека.

В марте этого года Барсуков и еще один фигурант дела Вячеслава Дроков признаны виновными в организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ).

В общей сложности он Барсуков приговорен к 24 годам лишения свободы. Кроме того, суд зачел срок содержания Барсукова под стражей с 23 августа 2007 года, когда он был арестован. Таким образом, он уже отсидел почти 12 лет из 24-х.