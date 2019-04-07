Image caption Пакеты с кокаином были найдены в нескольких местах вдоль берега

Полиция Румынии проводит масштабную поисковую операцию после обнаружения вдоль кромки Черного моря нескольких пакетов с наркотиками.

В общей сложности полицейским удалось собрать более 130 кг кокаина, но поиски все еще продолжаются.

Около 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны патрулируют береговую линию, поскольку в пятницу сразу в нескольких местах были обнаружены пакеты с наркотиками.

Полиция призвала местных жителей не вскрывать эти упаковки.

Считается, что через Румынию проходит маршрут транзита наркотиков, соединяющий Латинскую Америку и Европу.

Предполагается, что эти пакеты часть партии примерно в тонну кокаина, обнаруженной на брошенном корабле чуть более двух недель назад.

В связи с этими инцидентами арестованы два серба.

В воскресенье полиция подтвердила, что в поиске также участвовали два вертолета, несколько лодок и дайверов.

Румынская телекомпания Digi24 сообщает, что операция охватывает примерно 90 км береговой линии. Представитель полиции Джорджиан Драган предупредил население о том, что не следует открывать пакеты, найденные на побережье.

В интервью местным СМИ он отметил: "Эти наркотики имеют высокую концентрацию - более 90%, и могут представлять угрозу для жизни".

В 2016 году полиция Румынии изъяла 2,5 тонны кокаина на сумму порядка 600 млн евро. Кокаин, предназначавшийся для отправки в Нидерланды, был спрятан в контейнерах с бананами.