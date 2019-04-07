Кокаин в Румынии: десятки килограммов наркотиков выбросило на берег Черного моря
Полиция Румынии проводит масштабную поисковую операцию после обнаружения вдоль кромки Черного моря нескольких пакетов с наркотиками.
В общей сложности полицейским удалось собрать более 130 кг кокаина, но поиски все еще продолжаются.
Около 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны патрулируют береговую линию, поскольку в пятницу сразу в нескольких местах были обнаружены пакеты с наркотиками.
Полиция призвала местных жителей не вскрывать эти упаковки.
Считается, что через Румынию проходит маршрут транзита наркотиков, соединяющий Латинскую Америку и Европу.
Предполагается, что эти пакеты часть партии примерно в тонну кокаина, обнаруженной на брошенном корабле чуть более двух недель назад.
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В связи с этими инцидентами арестованы два серба.
В воскресенье полиция подтвердила, что в поиске также участвовали два вертолета, несколько лодок и дайверов.
Румынская телекомпания Digi24 сообщает, что операция охватывает примерно 90 км береговой линии. Представитель полиции Джорджиан Драган предупредил население о том, что не следует открывать пакеты, найденные на побережье.
В интервью местным СМИ он отметил: "Эти наркотики имеют высокую концентрацию - более 90%, и могут представлять угрозу для жизни".
В 2016 году полиция Румынии изъяла 2,5 тонны кокаина на сумму порядка 600 млн евро. Кокаин, предназначавшийся для отправки в Нидерланды, был спрятан в контейнерах с бананами.