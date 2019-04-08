Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост
Дональд Трамп объявил, что министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост. Она занимала эту должность с декабря 2017 года.
Президент Трамп поблагодарил Нильсен в "Твиттере" за службу и написал, что она будет временно заменена комиссаром по таможенным и пограничным вопросам Кевином Макалинаном.
В США Нильсен жестко критиковали за защиту некоторых из наиболее спорных законов Трампа, касающихся охраны государственных границ страны.
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Именно ее министерство отвечало за реализацию предложенного строительства пограничной стены и разделение семей мигрантов, и она стала лицом этих противоречивых мер.
В июне прошлого года протестующие освистали Нильсен, когда Кирстьен Нильсен ела в мексиканском ресторане в Вашингтоне.
Но она отмахнулась от демонстрации, написав в "Твиттере", что она будет работать не покладая рук, чтобы исправить плохо работающую иммиграционную систему.
Говорят, что у нее были сложные отношения с Трампом, хотя публично она неизменно демонстрировала свою преданность президентской администрации.
В субботу Нильсен написала в "Твиттере", что чрезвычайно горда работой сотрудников пограничной службы, и похвалила их за человечность, проявленную при защите границы.
О том, что Нильсен покидает свой пост, стало известно на следующий день после того, как Дональд Трамп посетил границу с Мексикой.
Еще недавно он грозился закрыть этот пропускной пункт, но с тех пор отступил и пообещал дать Мексике год на то, чтобы она остановила практикующиеся здесь незаконный ввоз наркотиков и проникновение нелегальных мигрантов.
Президент США настаивает, что ситуация на южной границе является кризисной, и объявил чрезвычайное положение в стране, минуя конгресс, чтобы обеспечить финансирование своего плана строительства пограничной стены.
Демократы опротестовали этот шаг и объявили чрезвычайное положение неконституционным.
Дональд Трамп впервые за два года президентства наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене его указа о чрезвычайном положении.
Президенту пришлось использовать режим ЧП, чтобы выделить миллиарды долларов на строительство стены на границе с Мексикой.