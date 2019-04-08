Пресса Британии: Совет Европы хочет, чтобы Россия вернулась

В обзоре британской прессы 8 апреля:

России могут вернуть голос в Совете Европы

Financial Times пишет о том, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, ранее занимавший посты министра иностранных дел и премьер-министра Норвегии, а также председателя Нобелевского комитета, хотел бы восстановить право голоса России в СЕ.

По мнению Ягланда, неспособность восстановить право голоса Москвы может привести к появлению новой "линии разлома" на континенте.

Он считает, что это необходимый шаг, который придется сделать, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, чтобы избежать приостановки членства России в организации или даже ее полного выхода этим летом.

В этом месяце исполняется два года с тех пор, как Россия перестала платить взносы в Совет Европы в знак протеста против приостановления ее права голоса в парламентской ассамблее в 2014 и 2015 годах, напоминает издание.

После двухлетней неуплаты членство в Совете может приостановлено, что, в конце концов, приведет к исключению из СЕ. Россия уже заявляла, что сама покинет СЕ.

FT цитирует слова Ягланда о том, что Совет Европы является единственной организацией, через которую Россия связана с Европой в обязательном юридическом порядке. По его мнению, если эта связь будет разорвана, мир увидит другую Россию, появится новая разделительная линия.

Глава Совета Европы считает, что два таких события одновременно, как "брексит" и выход России из Совета Европы, нельзя недооценивать, они могут действительно потрясти Европу.

Россия была лишена права голоса из-за своих действий в отношении Украины и с тех пор не направляла в Совет Европы своих представителей. В июне 2017 года она приостановила выплату финансовых взносов, которые составляют около 7% бюджета СЕ.

Совет, конвенция и суд являются основными опорами демократического порядка в Европе, напоминает FT.

Ягланд, который в этом году уходит с поста генерального секретаря после двух сроков, выразил обеспокоенность тем, что нынешний половинчатый статус России подорвет работу Совета и легитимность его руководства.

Он заявил FT, что проиграют от этого 140 миллионов российских граждан, которые больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека для защиты своих прав, выплат компенсаций или с требованиями обязать российское правительство изменять противоречивые законы.

Газета отмечает, что именно рассмотрение заявлений, связанных с Россией, составляет около трети рабочей нагрузки СЕ.

Ягланд заверил, что он солидарен с Украиной, добавив, "но будет ли лучше Украине, если Россия уйдет?"

"Мы осудили аннексию Крыма. Но решать не нам. Это дело других международных организаций, - говорит он. - У нас есть мандат на защиту прав человека. Граждане России существуют. Они там, что бы ни случилось в Крыму".

Газета напоминает, что российский парламент принял закон, позволяющий судам игнорировать решения ЕСПЧ, но пока им еще ни разу не воспользовались.

Ягланд признал, что Кремль вряд ли вернет Крым или прекратит поддержку повстанцев на Востоке Украины. Но он может согласиться вернуться в Совет Европы, заплатить взносы и предоставить Дунже Миятовичу, уполномоченному Совета по правам человека, полный доступ в Россию.

По мнению главы СЕ, положительным знаком является то, что на прошлой неделе Москва согласилась разрешить Миятовичу посетить столицу с ознакомительной миссией.

FT пишет, что призыв Ягланда, скорее всего, разозлит Киев, который рассматривает любые шаги по восстановлению права голоса Москвы как необоснованную уступку.

Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины в Совете, заявил, что не ожидает отстранения России от дел, а заинтересован в том, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства и обязательства перед Советом.

По его мнению, разговоры о том, что "мы потеряем Россию, если не удовлетворим ее требования", - это манипуляция, направленная на то, чтобы распространять страх среди государств-членов СЕ и подтолкнуть их к принятию решений, благоприятных для России.

Британцы жаждут сильной авторитарной власти

Times и Guardian рассказывают о том, что на фоне хаоса "брексита" британцы начали мечтать о сильном и даже авторитарном лидере для своей страны.

Такие неутешительные выводы сделаны из опроса общественного мнения, проведенного в Британии.

Более 54% респондентов положительно смотрят на то, чтобы во главе страны оказались авторитарные лидеры, которые действовали бы вопреки парламенту.

Британцы вполне благосклонно относятся даже к возможности, что такой лидер будет нарушать правила.

Опрошенные также ничего не имеют против того, чтобы правительство имело право принимать решения и действовать без одобрения депутатов.

Доверие к депутатам по разным вопросам, в том числе и по "брекситу", испытывает всего около 25% британцев старше 16 лет.

Times считает, что данные опроса - это результат популистского давления, заблуждение, опасное для демократии.

По мнению издания, во всем виноват "брексит", из-за которого британцы теряют веру в своих политиков и хотят появления сильных лидеров с простыми решениями.

В своей редакционной статье газета пишет, что вирус популизма, ранее поразивший США, Италию и Венгрию, теперь заразил и Великобританию.

А популизм подпитывается цинизмом, который, в свою очередь, рождается из некомпетентности. Когда политики демонстрируют свою коррумпированность, недалекие и несмелые избиратели начинают звать сильную руку.

Искусственный интеллект следит за офисными работниками

Guardian рассказывает о том, что в Британии владельцы компаний следят за своими сотрудниками при помощи искусственного интеллекта.

Целью такой слежки является попытка оценить эффективность сотрудников буквально по минутам: сколько времени они пишут письма, кто пишет и редактирует документы, кто, с кем и зачем встречается.

Одна из лондонских компаний, разработавшая такую систему сбора и анализа данных поведения работников, следит за 130 тысячами офисными работниками в Британии и в других странах.

Система показывает уровень кооперации между сотрудниками, вычисляет неформальных лидеров и "траблмейкеров", для чего не гнушается читать их персональные документы, корпоративную почту и, конечно, данные отдела персонала.

Guardian отмечает, что это только начало новой эры.

Эксперты предсказывают, что в течение следующих 15 лет стоимость страхования жизни будет напрямую зависеть от данных, собранных гаджетами, которые будут носить люди, а работники магазинов, ресторанов и отелей будут находиться под постоянным контролем, чтобы не допускать необоснованных перерывов в работе.

В этом новом мире лучшую работу будут получать по баллам, выставленным на основании собранных данных. Обязательным условием для получения высоких баллов будут высокая же работоспособность и эмпатия.