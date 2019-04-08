"Турецкий поток", ракеты и мирный атом. О чем говорили Путин и Эрдоган

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве. На переговорах они обсудили "первоочередные вопросы" двухсторонних отношений, сказал Путин, не уточнив, какие именно.

После личных переговоров Путин и Эрдоган приняли участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Торговля и оружие

Российский президент заявил, что для расширения торговли между Россией и Турцией могла бы поспособствовать отмена действующих ограничений, а для инвестиционного сотрудничества - запуск новых совместных проектов в промышленности, металлурги, сельском хозяйстве и секторе высоких технологий.

"Задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую республику современной российской продукции военного назначения", - цитирует слова Путина агентство РИА Новости.

Какое еще вооружение Россия планирует поставить Турции, Путин не уточнил. При этом покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов ранее стала причиной очередного обострения отношений Турции с США. В частности, американская сторона приостановила поставки в Турцию новейших истребителей F-35.

Газ и атом

Одним из ключевых российско-турецких проектов в сфере энергетики российский президент назвал строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции, запуск первого блока которой, по его словам, намечен на 2023 год.

"На данном этапе необходимо привлечь дополнительное финансирование и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами. И такие потенциальные инвесторы есть", - отметил он.

Путин также затронул тему газопровода "Турецкий поток". Он заявил, что нужно завершить строительство приемного терминала, чтобы можно было ввести газопровод в эксплуатацию еще до конца этого года.

Операция в Сирии

Перед вылетом в Москву Эрдоган заявил журналистам, что одна из тем, которую, он хочет обсудить с Путиным - новая военная операция Турции в Сирии.

"Наши приготовления на границе закончены, все готово для операции. В любое время мы можем ее начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз мы обсудим эту тему среди прочих", - цитирует его РИА Новости.

О готовности начать операцию против курдов на северо-востоке Сирии Эрдоган говорил еще в декабре прошлого года. Однако после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, объявившем о выводе войск из Сирии, Эрдоган заявил, что решил ее отложить.

В свою очередь Путин в понедельник не стал подробно рассказывать, чем закончились переговоры на этот счет, и ограничился заявлением, согласно которому Россия и Турция "координируют действия в контексте активизации внутрисирийского политического процесса".

Предыдущие встречи

С последней встречи Путина и Эрдогана прошло менее двух месяцев. Политики встречались 14 февраля в Сочи, куда президент Турции прилетал, чтобы вместе с президентом Ирана Хасаном Роухани принять участие в переговорах по Сирии.

В таком формате лидеры России, Турции и Ирана встречались в четвертый раз. Первые трехсторонние переговоры по Сирии состоялись 22 ноября 2017 года.

В сентябре Путин и Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб, которая осталась последним крупным анклавом боевиков. Документ предполагал создание в Идлибе демилитаризованной зоны.

Как пояснял Путин, договоренность подразумевает вывод из Идлиба радикальных боевиков. Глава российского минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что военной операции в Идлибе проводиться не будет.

Конфликт вокруг ракет

После февральской встречи с Путиным Эрдоган также заявил, что Турция не откажется от планов закупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Против этого выступают США, которые заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Ранее Вашингтон призывал Анкару отказаться от российского комплекса в пользу аналогичной американской системы Patriot.

1 апреля в Пентагоне заявили, что Вашингтон приостанавливает поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию.

"До тех пор, пока Турция не примет однозначного решения отказаться от покупки российской С-400, мероприятия, связанные с поддержкой боеготовности турецких F-35, прекращаются, - заявил представитель минобороны США, подполковник ВВС Майк Эндрюс.