Суд освободил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде
Суд освободил художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. Режиссер был под домашним арестом с 23 августа 2017 года.
Такую же меру пресечения Мосгорсуд назначил и двум другим фигурантам дела "Седьмой Студии" - Софье Апфельбаум и Юрию Итину.
Еще один фигурант дела Алексей Малобродский уже находится под подпиской о невыезде.
Серебренников после решения суда сказал Интерфаксу, что в ближайшее время вернется на работу.
Шести фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных организации на реализацию проекта "Платформа".
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Мосгорсуд, освободив Серебренникова и его коллег, отменил постановление Мещанского суда Москвы, который на прошлой неделе, 2 апреля, продлял срок содержания под домашним арестом до 4 июля.
"Для меня это ожидаемое, я еще до заседания сказал коллегам, что нас сегодня отпустят, и спокойно пойдем домой. Здравый смысл восторжествовал", - заявил Би-би-си адвокат Итина Юрий Лысенко."Как ходили на заседания, так и будем ходить. Нет никакого смягчения, мера-то осталась, просто выбрали самую мягкую. Будем и дальше отстаивать свою невиновность", - добавил он.
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