Дело Шестуна. Суд изъял рекордные 10 млрд рублей в доход государства

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Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Эта суммма - рекордная в практике изъятия имущества чиновников в государственную казну по одному делу.

В 2017 году суды обратили в доход России имущество экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко и его близких.

Всего с 2012 года, когда начал действовать закон о контроле за активами чиновников, российское государство изъяло активы на 11,5 млрд рублей, заявляли в прокуратуре.

У Шестуна изъяли сотни объектов недвижимости или 1,5 тысячи гектаров земли, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт, найденные по месту жительства чиновника элитные часы.

Активы принадлежали самому Шестуну либо были оформлены на связанных с ним людей и компании, заявили в Генпрокуратуре. В ведомстве уточнили, что в доход государства обращены все доходы, легальность которых не была доказана.

Гособвинение считает, что чиновник через "многоуровневую схему" выводил высоколиквидный земельный и лесной фонд государственной собственности, легализовывал, а также продавал активы через подставных лиц, что привело к "его очень существенному личному обогащению".

"У нас все забрали"

Соответчиками по иску выступали 35 физических и юридических лиц, в том числе жена Шестуна Юлия.

Адвокат Юлии Шестун Мила Сметанина рассказала РИА Новости что четыре соответчика согласились с требованиями Генпрокуратуры и оповестили об этом суд.

То есть фактически они признали, что оформленное на них имущество на самом деле принадлежит Шестуну. Они участвовали в заседаниях заочно, уточнила Сметанина.

Сам Шестун считает иск об изъятии имущества незаконным. Свое уголовное преследование он связывает с собственным намерениеми переизбраться главой района.

После заседания Юлия Шестун заявила журналистам о намерении обжаловать решение суда. "Решение мы будем обязательно обжаловать. Нашу семью выгнали на улицу. У нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали", - сказала она агентству РИА Новости.

Дело Шестуна

Шестун возглавлял Серпуховский район 15 лет: с 2003 по 2018 годы. В прошлом году он был единственным чиновником подобного уровня, который поддержал "мусорные протесты" в Подмосковье. Он выступил против работы полигона твердых бытовых отходов "Лесная", назвав его "уничтожением Серпуховского района".

Бывший чиновник утверждал, что ему угрожали губернатор Московской области Андрей Воробьев, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин и глава управления "К" ФСБ России Иван Ткачев.

Они якобы заставляли его отказаться от переизбрания на должность главы Серпуховского района. Шестун публиковал записи разговоров. На них действительно слышны угрозы. Пока подтверждений того, что голоса действительно принадлежат перечисленным силовикам и чиновникам.

Шестуна арестовали в середине июня 2018 года по обвинениям в мошенничестве, легализации имущества, превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

Глава района также записывал видеообращение к Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".

Шестун уже много лет известен благодаря громким разоблачительным заявлениям, в том числе в адрес семьи генпрокурора Юрия Чайки.

Весной 2011 года он заявил о возможной причастности сына Чайки к делу о подпольных казино. Следственный комитет России тогда сообщал, что Артем Чайка будет допрошен в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье, но в итоге допрос так и не состоялся.