США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией

США признали Корпус стражей исламской революции в Иране международной террористической организацией, объявил президент США Дональд Трамп.

Это первый случай, когда Вашингтон объявляет вооруженное формирование другого государства террористической группой.

По мнению оппонентов этого решения, этот шаг может дать недружественным государствам повод подобным же образом преследовать американские ведомства и должностных лиц.

Ранее США вводили санкции против десятков иранских организаций и лиц, связанных с КСИР, но саму организацию никаким санкциям не подвергали.

Параллельная армия

Корпус Стражей Исламской революции был создан вскоре после свержения шаха в 1979 году в качестве вооруженной силы, призванной защищать новый режим, а также служить противовесом иранской регулярной армии.

Численность "стражей", по некоторым оценкам, составляет около 125 тыс. человек. Корпус располагает собственными сухопутными, морскими и воздушными силами, разведывательной службой и спецподразделениями. Все это функционирует параллельно иранским вооруженным силам.

В чем США обвиняют КСИР

США не раз обвиняли Иран в дестабилизации обстановки в Сирии, Ираке, Афганистане и Ливане. Непосредственно стражей они обвиняют в том, что они отправляют боевиков в Сирию, Ирак и Афганистан.

Президент в течение долгого времени планировал объявить КСИР террористической организацией, заявил в ходе телефонного брифинга для СМИ высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

"КСИР пыталась изменить положение на Ближнем Востоке, они убивают своих врагов их боевики убили сотни американцев, - отметил он. - У КСИР две задачи: он угнетает иранцев в их стране и терроризирует людей за границей".

Сотрудник администрации президента отметил, что Корпус "через доверенных лиц финансирует террористические акции по всему миру": "Они не просто поддерживают терроризм, а напрямую вовлечены в террористическую деятельность".

Он добавил, что теперь прокуратура США получит возможность выдвигать обвинения в отношении тех, то поддерживает КСИР. "США посылают четкий сигнал - перестаньте вести бизнес с КСИР, иначе вы рискуете [получить обвинения] в финансировании терроризма", - заявил он.

Американский чиновник подчеркнул, что решение признать организацию террористической поддерживают в обеих партиях. По его словам, в Белом доме призывают другие страны также пойти на изоляцию КСИР для уменьшения влияния Корпуса: "Если мы хотим поддержать иранский народ и позволить ему жить лучше, все страны должны [добиваться] ослабления КСИР".

Европа, отметил он, также подвержена иранской угрозе - например, недавно Иран планировал убийство в Дании. В конце октября прошлого года датская Служба безопасности и контрразведки (PET) обвинила иранские спецслужбы в подготовке нападения на территории королевства.

Копенгаген подозревает Тегеран в подготовке покушения на группу граждан Ирана, которые живут в Дании, в частности, на лидера датского отделения сепаратистской группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза" (ASMLA).