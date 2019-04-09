Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Филиппу Дельпалю - деловому партнеру основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Арест продлен на три месяца до 14 июля. "Оснований изменения меры пресечения на более мягкую не имеется", - сказала судья Наталия Дударь.

Филипп Дельпаль был арестован в середине февраля, срок его содержания под стражей истекал 13 апреля.

Дельпаль в ходе судебного заседания во вторник назвал арест "жестокой мерой, диспропорциональной обвинению". Он говорил на французском и общался через переводчика.

"Мне отказано в возможности совершать телефонные звонки и встречаться с моей супругой. Каким образом мой телефонный разговор с дочерью может повлиять на следствие? - заявил он. По его словам, он не может писать письма своим родителям и братьям на французском языке, хотя другого языка они не понимают. Он также пожаловался на то, что следствие ограничило встречи с адвокатами.

Дельпаль просил суд отпустить его под домашний арест, пообещав "сотрудничать со следствием в полном объеме". Он обещал оставить паспорт с визой у следователя. "У меня устоявшаяся стабильная жизнь в Москве", - заявил он, объясняя, почему не собирается покидать Россию.

В среду, 10 апреля, Басманный суд рассмотрит дело о продлении ареста еще трех фигурантов дела Baring Vostok - партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина и гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

По двум другим обвиняемым - американцу Майклу Калви и бывшему главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву - ходатайства о продлении меры пресечения еще не поступали, уточнила ранее 9 апреля пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Все они также были арестованы в середине февраля и до 13 апреля.

Всех шестерых фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей (38,5 млн долларов) у банка "Восточный".

Дело Baring Vostok получило большой резонанс. Его комментировал целый ряд высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. А 29 марта это сделал премьер Дмитрий Медведев.

Газета Financial Times не исключала, что компании из США будут бойкотировать Петербургский международный экономический форум. Президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко говорил Би-би-си, что американские компании смогут принять решение о поездке на форум после 13 апреля. В этот день истекает срок ареста обвиняемых по этому делу. И от того, изменят ли им меру пресечения, будет зависеть и уровень представительства американских компаний на ПМЭФ, говорил он.

С чего началось дело?

"Интересам банка "Восточный" был причинен вред. Как законопослушный человек, я не мог поступить иначе. Я обратился в правоохранительные органы в интересах банка ", - говорится в письме Шерзода Юсупова, которое было зачитано на заседании Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" в понедельник 8 апреля.

Именно он в феврале этого года написал заявление на имя начальника управления "К" ФСБ Ивана Ткачева с просьбой возбудить дело в отношении Калви. ФСБ после проверки передала дело в Следственный комитет для возбуждения дела по статье о мошенничестве.

Ущерб банку, по версии следствия и самого Юсупова, был связан с кредитом в 2,5 млрд рублей, который банк "Восточный" выдал в 2015 году Первому коллекторскому бюро. Долю в бюро имеет Baring Vostok. В 2017 году банк списал этот кредит в обмен на акции люксембургской компании IFTG. Вместо денег банк получил 59,9% акций IFTG.

Юсупов утверждает, что у этих акций ограничены права. В документах обвинения, как ранее сообщала Би-би-си, есть письмо люксембургских юристов, которые оценивают эти акции в 6 905 долларов на основе их номинальной стоимости и с учетом ограничений.

Калви в суде настаивал, что это была техническая ошибка, а ограничения впоследствии были сняты вместе с изменением устава. Устав IFTG был изменен в сентябре 2018 года. Ограничений по разным классам акций в нем нет.

Дельпаль в суде 9 апреля заявил, что его обвиняют в том, что он голосовал за сделку, в результате которой на балансе "Восточного" оказались акции люксембургской компании IFTG, но это не так. "Посмотрите протокол, я не давал никакого согласия на приобретение акции IFTG. Я не подписывал никакого контракта или платежного поручения", - сказал он. Дельпаль является членом совета директоров "Восточного".

Что нового появилось в деле?

Сейчас в деле появилась еще одна оценка спорного пакета акций 59,9% IFTG. Ее заказал Шерзод Юсупов. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 9 апреля. Ее провела компания "Градостроительный ментор", согласно ее оценке стоимость этого пакета акций IFTG составляет 199 тысяч рублей. Каким образом проводились расчеты, неясно.

Защита Дельпаля попросила приобщить к делу выписку из ЕГРЮЛ по этой компании, из которой следует, что компания не может проводить оценку акций, так как этот вид деятельности не прописан в профиле компании. Следствие и адвокаты потерпевшей стороны выступили против, но суд удовлетворил просьбу защиты.

Слово Кучерены

В понедельник 8 апреля председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена на заседании Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" представил экспертизу уголовного дела Baring Vostok. Она была подготовлена по обращению Калви и Владимирова.

В своей презентации Кучерена называет арест обвиняемых "чрезмерным и преждевременным". Согласно презентации, деятельность Калви и Владимирова можно считать предпринимательской, а уголовно-процессуальный кодекс запрещает заключать под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям.

Кроме того, юристы сомневаются в наличии "события преступления": основные акционеры банка, в том числе Baring Vostok, которому принадлежит более 51% акций, об ущербе не заявили.

Юристы пришли к выводу, что конфликт акционеров должен был решаться как гражданско-правовой спор.

Кучерена заявил, что для подготовки экспертизы встречался с акционером банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым, по заявлению которого было возбуждено дело. И он, по словам юриста, заявил, что не против смягчения меры пресечения фигурантам дела.

Акционерный конфликт и другие судебные споры

Представители фонда и сам Калви в суде неоднократно заявляли, что обвинения против него связаны с корпоративным конфликтом в банке.

У банка есть два крупных акционера. Компания Evison Holdings представляет интересы Baring Vostok, ей принадлежит 51,62% в банке. Finvision Holdings Артема Аветисяна - второй по величине акционер банка "Восточный". Ему принадлежит чуть более 32% в банке. Между двумя крупнейшими акционерами развивается корпоративный конфликт за контроль в банке.

Аветисян стал акционером "Восточного" в 2017 году, когда банк объединился с Юниаструмбанком. У структур Аветисяна также есть опцион на покупку у Evizon 9,99% акций банка.

В начале прошлого года банк решил провести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд рублей. Это связано с предписанием ЦБ.

Калви в суде объяснял, изначально половину эмиссии должен был выкупить Baring Vostok, а другую половину - структуры Аветисяна, но у последнего не оказалось денег на выкуп бумаг. Baring Vostok согласился выкупить этот пакет целиком, но это должно было привести к размыванию доли Аветисяна.

Finvision Аветисяна 19 марта подала иск в Амурский арбитражный суд на Evison Holdings. В суд компания обратилась, потому что считает неисполненным соглашение о колл-опционе на 9,99% акций банка "Восточный". С помощью этого опциона Аветисян мог бы увеличить долю в банке. Evison должна была передать эти акции компании Аветисяна до 30 марта 2018 года, но не сделала этого.

В итоге Finvision просила суд арестовать этот пакет, а также запретить допэмиссию акций "Восточного" на 5 млрд рублей. Суд решил арестовать 9,99% акций банка "Восточный", но не стал блокировать допэмиссию на 5 млрд рублей.

Спор акционеров рассматривается и в Лондонском международном арбитражном суде. Он 24 марта решил, что Finvision не может вести разбирательства в российском суде по колл-опциону при условии, что Evison Holding не будет продавать или "совершать иные операции" со спорным пакетом в 9,99%.

29 марта Evison добилась еще одного решения по этому делу - от Высокого суда правосудия Англии и Уэльса, сообщил Би-би-си адвокат Evison Дмитрий Савочкин. Это приказ, дублирующий решение Лондонского международного арбитража.