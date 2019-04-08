Авиаудар по аэропорту в Триполи: целями были МиГ-23 и вертолет "Чинук"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Подконтрольные правительству в Триполи силы из Мисраты выдвинулись на защиту столицы

Единственный действующий аэропорт в ливийской столице попал под авиаудар, в результате его пришлось закрыть. ООН осудила применение авиации и возложила ответственность за происшедшее на мятежного фельдмаршала Халифа Хафтара, войска которого ведут наступление на Триполи.

Рейсы из аэропорта Митига были отменены, а пассажиры эвакуированы. О жертвах не сообщается.

Представитель сил Хафтара Ахмед Мисмари заявил агентству Рейтер, что целью удара были не гражданские самолеты, а находившийся в Митиге на ремонте МиГ-23, который должны были переправить в Мисрату.

"Мы не целились в гражданскую авиацию. Мы не пытались остановить полеты. Мы нанесли два быстрых и хирургически точных удара по двум целям, в том числе по МиГ-23, который намеревались использовать против нас", - заявил Мисмари.

Кроме военного самолета, в ходе обстрела был уничтожен вертолет "Чинук".

В аэропорту также находится база сил местного ополчения, которой частично управляет министерство обороны, сообщает корреспондент Би-би-си Рана Джавад.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пассажиры и персонал были эвакуированы из аэропорта

Спецпредставитель Генсека ООН в Ливии Гассан Саламе заявил, что нынешний авиаудар нарушает гуманитарное право, запрещающее атаковать гражданские объекты.

Саламе отметил, что случившееся свидетельствует о росте эскалации в районе боевых действий.

Несмотря на призывы ООН, столкновения продолжаются: в воскресенье организация призвала к двухчасовому прекращению огня, но этот призыв был проигнорирован.

Подконтрольная Хафтару Ливийская национальная армия атаковала Триполи с юга и запада. В субботу, как сообщается, проправительственные войска нанесли многочисленные авиаудары в 50 километрах к югу от Триполи.

В воскресенье бои возобновились возле недействующего аэропорта Триполи, который был одной из основных целей повстанцев Хафтара. Тогда же его армия впервые нанесла авиаудар.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Все рейсы в аэропорту Митига были отменены

Как сообщает министерство здравоохранения Ливии, в результате обострения вооруженного конфликта в Ливии по меньшей мере 25 человек погибли, 80 были ранены. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Силы Хафтара ранее заявляли о потере 19 бойцов.

Глава признанного международным сообществом правительства Фаиз Сарадж обвинил генерала Хафтара в предательстве и организации государственного переворота.

Россия в воскресенье заблокировала в Совете Безопасности ООН предложенную Британией резолюцию с призывом остановить наступление.

Вернулись к тому, с чего все началось?

Анализ Раны Джавад, корреспондента Би-би-си в Северной Африке

Неповиновение мятежного генерала говорит о том, что, несмотря на международное осуждение его недавних действий, он считает, что лишь военными методами может обеспечить себе место в будущей политической системе Ливии.

Дипломаты обеспокоены тем, что время наступления и то, как оно ведется, означают, что вряд ли он отступится, если не потерпит поражение.

Хафтар давно уже угрожал начать эту операцию, но мало кто верил, что он это сделает.

Многие считали, что переговоры, в ходе которых он более года летал то в Париж, то в Палермо, то в Объединенные Арабские Эмираты, позволят выиграть время, необходимое для политического урегулирования путем переговоров, и приведут в итоге к выборам.

Сегодня у стран Запада мало возможностей предотвратить эскалацию насилия в стране, они снова оказались в ситуации, когда им, возможно, вновь придется все начинать сначала.