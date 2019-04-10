Президента ЦАР спросили о Пригожине. Он ушел от ответа

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер ЦАР о Пригожине предпочел промолчать

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера ушел от ответа на вопрос об активности российского бизнесмена Евгения Пригожина в республике. Петербургский предприниматель, которого в прессе называют "поваром Путина" и связывают с "ЧВК Вагнера", по данным Би-би-си, имеет обширные интересы в ЦАР. Впрочем, Туадера отметил: присутствие российских военных способствует безопасности в стране.

Туадера прилетел в Вашингтон накануне, в ходе визита в США он должен встретиться с госсекретарем Майком Помпео. Лидер ЦАР рассчитывает привлечь американские инвестиции в республику. Во вторник он выступил в Вашингтонском Институте мира и коротко пообщался с журналистами.

"Мы всех приглашаем"

На вопрос Би-би-си о влиятельности Пригожина в республике и о том, в каких отраслях, помимо добычи алмазов, золота, а также деревообрабатывающего комплекса, действуют структуры бизнесмена, Туадера ответил, что "все эти секторы экономики либерализованы" и открыты для иностранцев. "Есть законодательство для каждого сектора - по шахтам, по лесу, по торговле - если партнеры исполняют установленные законом условия, мы обязаны работать с ними", - сказал президент. Он также добавил, что в ЦАР много инвесторов.

"Будь это американцы, французы, китайцы или русские - главное, чтобы [их деятельность] соответствовала конституции", - отметил Туадера. Президент подчеркнул, что согласно статье 60 конституции страны, иностранные компании могут вести добычу полезных ископаемых в шахтах с одобрения Национальной Ассамблеи ЦАР - парламента страны. "Нам нужно, чтобы частный сектор развивался, это ответ на наш кризис, мы всех приглашаем [работать в ЦАР]", - резюмировал Туадера. Вопрос об интересах Пригожина он проигнорировал, и фамилию бизнесмена ни разу не упомянул.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Выступая в Институте мира, Туадера сказал, что ЦАР приветствует инвестиции из любых стран

В январе Би-би-си подробно писала о деятельности "повара Путина" в ЦАР. Бойцы частной военной компании Вагнера ("ЧВК Вагнера"), которую, по данным СМИ, финансирует Пригожин, обучают жандармов в ЦАР и солдат местных вооруженных сил. Кроме того, по словам собеседников Би-би-си, структуры Пригожина ведут добычу драгоценных камней в республике, а также проявляют интерес к золотым приискам и деревообрабатывающему бизнесу.

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Об активности "ЧВК Вагнера" в ЦАР знают и в Африканском командовании вооружённых сил США. Глава АФРИКОМ Томас Вальдхаузер на слушаниях в Палате представителей в начале марта говорил, что "ЧВК Вагнера" способна влиять на происходящее в ЦАР и добывать полезные ископаемые в стране. "У них там есть военизированная группа - группа Вагнера, - которая вовлечена не только в подготовку [местных военных], но и влияет на высшие уровни правительства, включая президента", - заявил тогда Вальдхаузер.

По данным Би-би-си, связанные с Пригожиным специалисты занимаются предвыборной кампанией Туадеры, помогая ему подготовиться к президентским выборам 2020 года. Также в феврале Би-би-си писала, что сам бизнесмен мог присутствовать на переговорах властей ЦАР с вооруженной оппозицией в столице Судана Хартуме. Они проходили с 24 января до 5 февраля, по итогам Туадера и лидеры 14 вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое должно положить конец гражданской войне в ЦАР.

По данным Би-би-си в эти же даты бизнес-джет, которым пользуется Пригожин, находился в Судане. О возможном участии предпринимателя в заключительной стадии переговоров рассказали три собеседника Би-би-си, связанных с Пригожиным.

Помогла только Россия

Выступая в Институте мира во вторник, Туадера с оптимизмом говорил о подписанных в Хартуме соглашениях. "Оно могло бы стать окончательным соглашением, если мы все будем решительно работать над его реализацией, - сказал он. - В этом соглашении есть нечто большее, чем было в других, поскольку все заинтересованные стороны успели обсудить все его ключевые моменты".

Подписанные в Хартуме договоренности - это уже восьмая за минувшие шесть лет попытка прекратить гражданскую войну в ЦАР. Соглашение, по словам Туадеры обсуждалось по пунктам, и в США он приехал за международной поддержкой этого документа. "Люди устали, народ хочет мира. Конечно, есть сложности, нужно работать, вести переговоры. За этим мы и прибыли сюда - чтобы наши партнеры нас сопровождали в реализации соглашения", - заявил он.

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Туадера также заявил, что присутствие российских военных в ЦАР, "конечно" способствует поддержанию безопасности в республике. Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе 2018 года. В Беренго появился центр обучения центральноафриканских военных: российские инструкторы учат их обращению с оружием и методам ведения боя. Начальник генштаба ЦАР приезжал на учёбу в Россию, говорила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

"Мы попросили многих иностранных партнеров о поддержке [в модернизации армии] и о продаже нам оружия, чтобы усилить наши вооруженные силы. Ответа не получили ни от кого, кроме России", - рассказал Туадера. Помощь России он назвал очень полезной. Присутствие российских военных инструкторов он объяснил тем, что военные ЦАР не умеют пользоваться оружием, которое поставила Россия, и поэтому потребовалось обучение.

На вопросы, кто убил российских журналистов в ЦАР, ответов "не получили"

Туадера также прокомментировал Би-би-си ход расследования убийства членов съемочной группы "Центра управления расследованиями" Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР летом 2018 года. Джемаль, Радченко и Расторгуев отправились в республику для съемок фильма о "ЧВК Вагнера" и активности структур Пригожина в стране.

Проводником группы в ЦАР должен был стать некий Мартин, его контакт дал им сотрудник издания "Федеральное агентство новостей" (ФАН) Кирилл Романовский. ФАН, по данным минфина США, связано со структурами Пригожина и находится под американскими санкциями за попытку вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

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Группе так и не удалось встретиться с Мартином, а в ночь на 31 июля журналистов убили. "Власти ЦАР продемонстрировали [исполнение] обязательств по сотрудничеству [с российскими следователями] в расследовании, - сказал Би-би-си Туадера. - Сегодня этой ситуацией занимается полиция и правосудие. Мы попросили наши службы сотрудничать во всем, что касается расследования [с Россией]". Он добавил, что на сегодняшний день власти ЦАР "не получили ответов от правоохранительных органов" на вопрос, кто убил журналистов.

В начале января результаты собственного расследования представил центр "Досье" Михаила Ходорковского (он же спонсировал и "Центр управления расследованиями"). В "Досье" полагают, что никакого Мартина не существовало, а за журналистами с самого начала была организована слежка. Ею, как полагают в центре, могли заниматься сотрудники связанных с Пригожиным структур в ЦАР и местные жандармы. Те, впрочем, это отрицают.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о ходе расследования, говорил, что журналисты были убиты в ходе ограбления, совершенного одной из местных группировок. Этой же версии придерживается Следственный комитет России.