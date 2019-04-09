СМИ России: протесты в России приравняют к экстремизму?

В обзоре российских СМИ 9 апреля:

"Ведомости", Forbes: силовая блокировка счетов

Власти обзаводятся новыми инструментами для борьбы с протестными настроениями.

В частности, рассказывает газета "Ведомости", руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, а также их региональных структур могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".

Такие полномочия силовикам предложено предоставить в законопроекте, опубликованном Росфинмониторингом.

Блокировать счета можно будет на срок до 10 дней, только "в не терпящих отлагательства случаях" и лишь на основании "достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных" сведений, говорится в законопроекте.

О решении нужно будет уведомить прокуратуру. С заблокированного счета его владелец сможет получать только суммы в размере прожиточного минимума. Росфинмониторинг считает, что блокировать такие счета через суд неэффективно.

Политики поддерживают нововведения Росфинмониторинга для борьбы с террористами и наркодельцами, но категорически против их применения в отношении митингов.

"Местные администрации часто злоупотребляют, не разрешая протестные акции. Очевидно, что такую новеллу вводят, поскольку социально-экономическая ситуация ухудшается и все больше людей выходит на протестные акции", - уверен руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

Появление законопроекта еще раз показывает, что в глазах власти протестная активность приравнена к экстремизму, говорит руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Очевидно, власти сочли успешной блокировку счетов экстремистов, поэтому процедуру решено тиражировать и упростить, замечает правозащитник.

Люди, к которым хотят применить данный закон, пользуются другими финансовыми инструментами, отмечает адвокат Сергей Бадамшин.

"Поэтому будут страдать обычные физлица, которые не нравятся сотрудникам правоохранительных органов или на которых будет "заказ", - не исключает он.

Политолог Андрей Колядин считает, что "несколько странно" приравнивать деятельность тех, кто занимается политическим фандрайзингом, к продавцам наркотиков или террористам.

Шаг за шагом с начала 2000-х годов ужесточается регулирование проведения публичных мероприятий, и это уже не зависит от роста протестной активности, отмечает эксперт: "Такие нормы тестируются на обществе, и если оно их спокойно принимает, то ужесточение будет продолжаться и дальше".

Журнал Forbes приводит мнение партнера юридической компании TA Legal Consulting Ивана Тертычного, который отмечает, что пункт про митинги в новом законопроекте уже напоминает репрессивно-политическую историю.

"Получается, если человек перевел условно 1000 рублей в фонд Навального, то органы могут заблокировать его карту, куда поступает зарплата. У нас сейчас почти нет других способов получения зарплаты, кроме как на карту, поэтому даже небольшие пожертвования оппозиции могут плохо кончится", - говорит юрист.

Второй вопрос - имеет ли этот закон обратную силу, на что сейчас нет ответа в проекте. Если имеет, то под подозрением могут оказаться все прошлые транзакции, уточняет Тертычный.

"Коммерсант": "Ведомости" на продажу

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, рассказывает газета "Коммерсант".

Эксперты медиарынка затрудняются оценить стоимость "Ведомостей", объясняя, что прецедентных сделок в этой области давно не было. Один из источников газеты говорит, что продавец получит за "Ведомости" столько же, сколько заплатил в 2015 году за всю газету с учетом ее долга перед акционерами, который был приобретен с дисконтом, и часть журналов Sanoma, то есть 15 миллионов евро, при этом сохранит журнальный бизнес.

Экс-гендиректор ИД "Коммерсантъ" Павел Филенков считает, что стоимость "Ведомостей" осталась "примерно на уровне прошлой покупки".

"Газета стоит не столько как бизнес, сколько как ресурс. За те годы, что Демьян Кудрявцев владеет "Ведомостями", печатные СМИ дороже не стали", - отмечает Филенков.

По словам собеседника газеты на медиарынке, знакомого с Демьяном Кудрявцевым, тот приступил к поиску покупателя на "Ведомости" еще два года назад. Тогда газета была в операционном минусе; сейчас "Ведомости" вышли на прибыль.

С точки зрения гендиректора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, стоимость медийных активов сейчас вообще непонятна: "Если в старину мы что-то понимали при оценке, то сейчас - как договорятся. Если речь о "Ведомостях", то сделка политизирована и не совсем рыночная, вряд ли там будут работать только такие факторы, как выручка и прибыль".

"Ведомости", РБК: мягкий сценарий

Центральные СМИ пишут о том, чем вызвано неожиданное решение властей сменить домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова на подписку о невыезде и что это значит для гражданского общества.

"Ведомости" сообщают, что Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на культурный проект "Платформа".

"Это только маленькая победа здравого смысла над репрессивной логикой", - считает издание.

Серебренников заявил, что скоро вернется к работе в театре. Он добавил, что продолжит доказывать невинность в суде.

Трудно перевод фигурантов с домашнего ареста под подписку о невыезде прочитывать как сигнал, считает политолог Михаил Виноградов

"К примеру, освобождение Ходорковского было способом разрядить одну ситуацию на фоне подготовки другой, а именно событий вокруг Крыма, - говорит он. - С другой стороны, возможно, подготовки Крыма тогда еще не велось и прямой связи нет. Впрочем, это не мешает делать выводы, которые авторы решения об освобождении могли брать в расчет, а могли не брать".

Государство в целом проигрывает "культурную войну" последних лет, отмечает эксперт: запрещать что-то неугодное научились, а создавать альтернативное - нет.

"Поэтому логично снизить внимание к театру и вообще к культурным процессам: ведь пока они под ударом, их энергетика сильнее, чем когда все идет рутинно", - ¬добавляет он.

Понятно, что после освобождения Серебренникова, пишут "Ведомости" в редакционном комментарии, дело "Седьмой студии" не развеялось, как дурной сон, и приговор будет вынесен - так устроена система.

В освобождении Серебренникова не могло обойтись без политики, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов, мнение которого приводит РБК. В первую очередь, говорит он, Кремль хотел показать, что никакого закручивания гаек в стране нет, хотя оппозиция все громче утверждает иное.

Эксперт не исключает, что сейчас Кремль принял во внимание негативный фон, возникший из-за целого ряда громких арестов - Михаила Абызова, Рауфа и Рауля Арашуковых, Майкла Калви, а также в связи с принятием законов о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.

По мнению Фетисова, освобождение Серебренникова может переломить негативную повестку и в ближайшем будущем.

В Кремле, говорит политолог Татьяна Становая, могли посчитать, что почти двухлетний домашний арест фигурантов дела - это чересчур.

"Я не стала бы исключать, что это исходит от кураторов внутренней политики, - предположила она. - У многих людей внутри власти история с Серебренниковым вызывает негативные эмоции и рассматривается как перегиб".

На то, что власть решила не наказывать Серебренникова по самому жесткому сценарию, указывал и факт его домашнего ареста.

"Однако режиму не свойственно признавать свои ошибки. Поэтому, скорее всего, у него будет обвинительный приговор, но в максимально мягкой форме", - прогнозирует Становая.

Что еще почитать:

С подробностями о встрече президентов России и Турции в Москве 8 апреля - материал в газете "Коммерсант" ее специального корреспондента Андрея Колесникова. https://www.kommersant.ru/doc/3938112

В начале апреля Росстат опубликовал данные глобального исследования условий жизни населения страны. При этом по ряду показателей, пишет газета "Известия", российские села продемонстрировали результаты, не уступающие городам. О том, с чем могут быть связаны такие результаты, "Известия" поговорили с социологами и учеными, занимающимися исследованиями аграрного сектора. https://iz.ru/863817/evgeniia-priemskaia/derevenskaia-merka-chto-govorit-issledovanie-rosstata-o-zhizni-na-sele

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си