Пресса Британии: мы непредсказуемые? Это только начало!

В обзоре британской прессы 9 апреля:

Британия станет более нестабильной и непредсказуемой

Британские газеты почти полностью погружены в драму "брексита", а также продолжают рефлексировать по поводу того, что случилось с Великобританией и британцами и куда их завел хаос "брексита".

Вчера Times и Guardian рассказывали о том, что на фоне "брексита" британцы стали грезить о сильном и даже авторитарном лидере для своей страны.

Сегодня Financial Times публикует статью своего обозревателя Гидеона Рахмана с говорящим названием "Непредсказуемая Британия? Это только начало".

Весь мир недоумевает, почему страна, известная своей стабильностью и умеренностью, похоже, вознамерилась разорвать себя на части.

"Многие люди предполагают, что в какой-то момент британский прагматизм восстановится, - пишет Рахман. - Но у меня плохие новости. Что бы ни случилось на экстренном саммите ЕС по "брекситу", существует вероятность того, что Великобритания станет более нестабильной и непредсказуемой в ближайшие пару лет".

Эта нестабильность будет иметь тревожные последствия для остальной части Европы, для западного альянса и для либерального международного порядка, добавляет он.

Можно по разному оценивать деятельность Терезы Мэй на посту премьер-министра, но она - не революционерка, считает автор статьи в FT. Она пыталась договориться о "брексите", совместимом с существующим международным порядком, чтобы сохранить основы британской внешней политики.

Но дни Мэй на этом посту сочтены, а следующий премьер-министр Британии может направить страну в совершенно ином направлении. Особенно с учетом того, что двумя наиболее вероятными преемниками Мэй являются Борис Джонсон и Джереми Корбин.

Правительство тори во главе с Джонсоном тесно свяжет Британию с Америкой Дональда Трампа, считает Рахман.

А если следующим премьером станет нынешний лидер лейбористов, то Великобритания может повернуться лицом к Москве, а не к Вашингтону.

Внешняя политика Корбина может привести к выходу Британии из западных структур безопасности и попытке нормализовать отношения с Россией путем отмены санкций, вывода британских войск из Эстонии и поддержки позиции России по Сирии.

Кто-то может возразить, что британское общественное мнение и парламент не позволят стране дрейфовать ни в сторону Трампа, ни, тем более, в сторону Путина. Но, по мнению FT, неразумно на это рассчитывать.

"Появление таких лидеров, как Джонсон и Корбин, является признаком поляризации британской политики, которая оставляет умеренных политически бездомными, - говорится далее в статье. - "Брексит" был унизительным процессом для Великобритании, а унижение может вести людей и страны в странных направлениях (просто посмотрите на Россию)".

"Учитывая, что большая часть британского евроскептицизма коренится в ностальгии по британскому "звездному часу" - победе во Второй мировой войне, было бы не удивительно, если бы "брекситеры" попытались воссоздать международные расклады периода войны, связав Британию с Америкой и Россией против континентального европейского альянса, сосредоточенного вокруг Германии", - продолжает Рахман.

"Великобритании и России, бывшим империям на периферии континентальной Европы, трудно смириться с их местом в европейском проекте (у Турции, возможно, есть та же проблема). Обе всегда чувствовали угрозу со стороны объединенной континентальной европейской державы, а также были связаны друг с другом в первой и второй мировых и в наполеоновских войнах", - пишет обозреватель.

Идея о том, что "брексит" может, в конечном счете, привести к повторному появлению подобных исторических геополитических раскладов, может показаться гротескной и отдаленной возможностью, особенно учитывая нынешний высокий уровень антагонизма между Москвой и Лондоном. Но теперь Трамп, возможно, почувствовал, что у него развязаны руки и он может реализовать свою странную привязанность к Путину. А сближение Трампа и Путина может затем распространиться на "пост-брекситовую" Британию.

По мнению издания, мягкий "брексит" или даже отказ от него могут предотвратить реализацию этих мрачных сценариев, что Корбиным, что Джонсоном.

"Но Британия прошла долгий путь к радикализации и поляризации. Будет трудно повернуть назад", - заключает автор статьи в FT.

Мэй готова пойти на второй референдум, но второй срок ей не грозит

Daily Telegraph стало известно, что премьер-министр рассматривает возможность поставить на голосование в парламенте вопрос о повторном референдуме по "брекситу".

Как пишет издание, речь идет о том, нужно ли законодательно закрепить обязательство проведения повторного референдума.

Несмотря на то, что прагматическая подвижка в позиции Терезы Мэй произошла на фоне переговоров с лидером оппозиции в попытке получить поддержку лейбористов по правительственному плану выхода страны из ЕС, не все члены партии Корбина поддерживают эту идею.

Да и переговоры премьера с Корбиным, который персонально не является сторонником повторного референдума, пока не принесли никаких реальных результатов.

Также DT стало известно, что так называемые консерваторы-заднескамеечники уже обратились к пока еще лидеру своей партии с просьбой уйти в отставку немедленно.

Газета напоминает, что после аналогичного явления "мужчин в серых костюмах" Маргарет Тэтчер покинула пост лидера ради блага партии.

Но, как пишет DT, Тереза Мэй выслушала обращение однопартийцев в полной тишине и не проронила в ответ ни слова.

Члены палаты лордов не могут решить, поддержать ли палату общин

Financial Times пишет о роли палаты лордов в сложном лабиринте "брексита".

Палата лордов готовится принять закон, который обяжет Терезу Мэй консультироваться с депутатами палаты общин о длине любой новой отсрочки "брексита" и не позволит стране покинуть ЕС без договора 12 апреля.

С трудом принятый на прошлой неделе палатой общин закон встретил противодействие со стороны членов палаты лордов.

Но противников законопроекта беспокоит, что если Мэй удастся хоть о чем-то договориться в Брюсселе в четверг, а депутаты в пятницу окажутся этими договоренностями не довольны, то у премьер-министра попросту не останется времени продолжить переговоры, что приведет как раз к столь нежеланному инициаторами закона бездоговорному "брекситу".