В Казахстане объявили досрочные президентские выборы

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность после отставки Нурсултана Назарбаева, объявил о проведении досрочных выборов. Они должны состояться через два месяца.

"Я принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня 2019 года", - заявил Токаев в телеобращении к гражданам.

Он подчеркнул, что советовался по этому поводу с елбасы - "лидером нации". Этот официальный титул носит Назарбаев.

Токаев должен был исполнять обязанности главы государства до апреля 2020 года - на оставшийся срок полномочий Назарбаева. Очередные выборы президента Казахстана должны были пройти в декабре 2020 года.

Досрочные выборы, согласно конституции Казахстана, проводятся через два месяца после их объявления.

Токаев в своем обращении не уточнил, собирается ли в них участвовать.

Выборы президента в Казахстане проходили пять раз - в 1991-м, 1999-м, 2005-м, 2011-м и 2015 году. Большинство из них были досрочными, на всех победу одерживал Назарбаев.

19 марта 78-летний Назарбаев объявил, что досрочно уходит в отставку. Его полномочия, как полагается по закону, перешли к Токаеву, который занимал пост спикера сената.

Спикером верхней палаты парламента после инаугурации Токаева была избрана Дарига Назарбаева, ранее занимавшая должность главы комитета по международным делам, обороне и безопасности сената.

Media playback is unsupported on your device Назарбаев: куда уходит бессменный президент Казахстана

Назарбаев после отставки сохранил за собой посты главы Совбеза и председателя партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета страны.

Как отмечали эксперты, занимая эти ключевые посты, Назарбаев может контролировать как внутреннюю, так и внешнюю политику Казахстана.

Наиболее вероятными преемниками Назарбаева на посту президента называют его дочь Даригу Назарбаеву, главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова, первого заместителя председателя КНБ, племянника Назарбаева Самата Абиша, а также Токаева.