Коррупция в России: 6 неожиданных фактов из доклада генпрокурора
СМИ публикуют выдержки из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, с которым он должен выступить в Совете Федерации.
Главной новостью стало заявление о том, что на предприятиях, подведомственных госкорпорациям "Роскосмос" и "Ростех", было похищено более 1,6 млрд рублей, выделенных на создание новейших разработок вооружения и модернизацию производства. В 2018 году о нарушениях в структурах "Роскосмоса" на сотни миллиардов рублей сообщала Счетная палата, а госкорпорация в ответ жаловалась на информационную атаку.
Русская служба Би-би-си обратила внимание на другие детали из доклада Чайки, оказавшиеся весьма неожиданными.
- В Испании был наложен арест на мотоцикл и автомобиль за 500 тыс. евро по делу о хищении на космодроме "Восточный". О каком именно обвиняемом в хищении при строительстве космодрома идет речь, не уточняется.
- Нарушения были выявлены даже в специальным летном отряде "Россия", самолетами которого пользуется президент Владимир Путин. А именно: "выполнение полетов при отсутствии необходимого оборудования", нарушения "при подтверждении летной годности", а также нарушения при продлении срока службы самолетов и при использовании тренажеров.
- Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ за год выросло вдвое (с 17 до 39). Хотя это капля в море коррупционеров - их выявили почти 16 тысяч, в том числе около 10 тысяч должностных лиц.
- Всего 15 нарушений, связанных с наличием у чиновников счетов в иностранных банках, было выявлено в прошлом году (годом ранее было 12). В качестве примера приводится депутат законодательного собрания Ульяновской области, оказавшийся собственником зарегистрированной на Сейшельских Островах компании. Прокуратура в итоге помешала ему выдвинуться на выборах.
- Украина выдала России 22 человека, несмотря на тяжелейший кризис в отношениях двух стран. Среди выданных - Магомед Дукузов, подозреваемый в убийстве главного редактора российского журнала Forbes Пола Хлебникова.
- Иностранцы совершают только 3,5% всех раскрытых преступлений в России, говорится в докладе генпрокурора. Доклад, таким образом, в очередной раз опровергает миф о повальной преступности среди мигрантов. При этом количество совершенных иностранцами преступлений в последнее время снижается. Хотя уровень миграционной преступности в Крыму, Московской области и Петербурге гораздо выше среднероссийского показателя, следует из доклада.
(Использованы материалы РИА Новости)