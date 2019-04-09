Коррупция в России: 6 неожиданных фактов из доклада генпрокурора

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Ущерб от раскрытых в 2018 году коррупционных преступлений составил 65,7 млрд рублей, говорится в докладе генпрокурора

СМИ публикуют выдержки из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, с которым он должен выступить в Совете Федерации.

Главной новостью стало заявление о том, что на предприятиях, подведомственных госкорпорациям "Роскосмос" и "Ростех", было похищено более 1,6 млрд рублей, выделенных на создание новейших разработок вооружения и модернизацию производства. В 2018 году о нарушениях в структурах "Роскосмоса" на сотни миллиардов рублей сообщала Счетная палата, а госкорпорация в ответ жаловалась на информационную атаку.

Русская служба Би-би-си обратила внимание на другие детали из доклада Чайки, оказавшиеся весьма неожиданными.

В Испании был наложен арест на мотоцикл и автомобиль за 500 тыс . евро по делу о хищении на космодроме "Восточный" . О каком именно обвиняемом в хищении при строительстве космодрома идет речь, не уточняется.

. О каком именно обвиняемом в хищении при строительстве космодрома идет речь, не уточняется. Нарушения были выявлены даже в специальным летном отряде "Россия" , самолетами которого пользуется президент Владимир Путин. А именно: "выполнение полетов при отсутствии необходимого оборудования", нарушения "при подтверждении летной годности", а также нарушения при продлении срока службы самолетов и при использовании тренажеров.

, самолетами которого пользуется президент Владимир Путин. А именно: "выполнение полетов при отсутствии необходимого оборудования", нарушения "при подтверждении летной годности", а также нарушения при продлении срока службы самолетов и при использовании тренажеров. Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ за год выросло вдвое (с 17 до 39). Хотя это капля в море коррупционеров - их выявили почти 16 тысяч, в том числе около 10 тысяч должностных лиц.

(с 17 до 39). Хотя это капля в море коррупционеров - их выявили почти 16 тысяч, в том числе около 10 тысяч должностных лиц. Всего 15 нарушений, связанных с наличием у чиновников счетов в иностранных банках , было выявлено в прошлом году (годом ранее было 12). В качестве примера приводится депутат законодательного собрания Ульяновской области, оказавшийся собственником зарегистрированной на Сейшельских Островах компании. Прокуратура в итоге помешала ему выдвинуться на выборах.

, было выявлено в прошлом году (годом ранее было 12). В качестве примера приводится депутат законодательного собрания Ульяновской области, оказавшийся собственником зарегистрированной на Сейшельских Островах компании. Прокуратура в итоге помешала ему выдвинуться на выборах. Украина выдала России 22 человека , несмотря на тяжелейший кризис в отношениях двух стран. Среди выданных - Магомед Дукузов, подозреваемый в убийстве главного редактора российского журнала Forbes Пола Хлебникова.

, несмотря на тяжелейший кризис в отношениях двух стран. Среди выданных - Магомед Дукузов, подозреваемый в убийстве главного редактора российского журнала Forbes Пола Хлебникова. Иностранцы совершают только 3,5% всех раскрытых преступлений в России, говорится в докладе генпрокурора. Доклад, таким образом, в очередной раз опровергает миф о повальной преступности среди мигрантов. При этом количество совершенных иностранцами преступлений в последнее время снижается. Хотя уровень миграционной преступности в Крыму, Московской области и Петербурге гораздо выше среднероссийского показателя, следует из доклада.

(Использованы материалы РИА Новости)