Третий подряд мэр Владивостока получил срок: Пушкареву дали 15 лет

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Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам заключения и штрафу 500 млн рублей (7,7 млн долларов) по обвинению в коррупции. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Его брат Андрей освобожден от реального наказания из-за инвалидности. Он получил условный срок - восемь лет - и такой же штраф.

Третий подсудимый, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в том же размере.

"Суд установил: Пушкарев совершил незаконное получение денег в виде взятки в особо крупном размере", - сказал судья, начиная оглашать приговор.

Пушкарев возглавлял Владивосток восемь лет и, как его предшественники, попал под уголовное преследование. По версии следствия, будучи мэром, он лоббировал интересы предприятия "Востокцемент", которое он ранее возглавлял, а после выборов переоформил на своего родного брата Андрея Пушкарева.

Брат бывшего мэра, а также директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников также оказались на скамье подсудимых.

По версии следствия, мэр получил от брата, который занимал пост гендиректора АО "Востокцемент", 75 млн рублей (1,16 млн долларов) деньгами и услугами за победу в конкурсах в сфере дорожного строительства. Компании, не участвовавшие в этой схеме, к участию в конкурсах не допускались. За это Лушников, по данным следствия, получил от братьев Пушкаревых более 4 млн рублей.

Следователи считают, что в итоге для "Дорог Владивостока" у "Востокцемента" были закуплены строительные материалы по завышенным ценам на общую сумму 1,2 млрд рублей. Ущерб, нанесенный предприятию, следствие оценило в 143,6 млн рублей.

Гособвинитель просил суд для Игоря Пушкарева 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей, для его брата - восемь лет лишения свободы условно (с таким же штрафом), а для Лушникова - 14 лет строгого режима и штраф примерно 375 млн рублей.

Все трое подсудимых не признали вины и просили суд об оправдании.

"Обвинение мне непонятно и не разъяснено. Как можно нанести ущерб, не получив денег? Виновным себя не признаю", - заявил в начале судебного процесса бывший мэр (цитата по "Коммерсанту").

Подсудимые мэры Владивостока

Мэр Пушкарев был задержан в июне 2016 года и с тех пор находился под стражей. В ноябре 2017 года он написал заявление об отставке.

Пушкарев - не первый глава Владивостока, попавший под следствие.

В мае 2007 года бывший мэр города Юрий Копылов был приговорен судом Ленинского района Владивостока к четырем годам условно за превышение служебных полномочий. Поводом для уголовного преследования стал контракт на строительство колумбария, приуроченное ко Дню Победы.

В декабре 2008 года Ленинский райсуд вынес ему обвинительный приговор по новому делу, возбужденному по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Копылов был осужден за то, что в 1999 году из бюджетных средств было выделено более 4 млн рублей на охрану подъезда дома, где в одной из квартир мэр проживал с семьей. Второй приговор тоже был условным.

Предшественник Пушкарева Владимир Николаев занимал пост мэра с июля 2004-го по февраль 2008 года. Его арестовали в марте 2017 года, после того как прокуратура Приморского края возбудила в отношении Николаева уголовное дело - сначала по статье "злоупотребление должностными полномочиями", а потом по статье "превышение должностных полномочий".

Николаев, которого СМИ еще до победы на выборах мэра связывали с криминальным миром Приморья, был в наручниках доставлен из Владивостока в Москву. Как и Пушкарев, приговор суда он ожидал в московском СИЗО.

Следствие обвинило Николаева в том, что он незаконно потратил около 6 млн рублей из городского бюджета на организацию своей вооруженной охраны, а также летал чартерными авиарейсами в личных целях за счет муниципальных предприятий.

24 декабря 2007 года суд признал Николаева виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями и приговорил к 4,5 годам условно. Полномочия мэра Николаева были прекращены, только когда приговор вступил в силу.