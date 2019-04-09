Россиян ждут генетические паспорта. Что это такое и зачем они нужны?

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К 2025 году в России могут появиться генетические паспорта. Об их создании говорится в подписанном в марте этого года президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности".

Новые документы должны будут защитить граждан России от биологических и химических угроз.

В указе говорится о необходимости "генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирования генетического профиля населения" и о создании "условий для развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений".

Документ также предусматривает создание национального банка сывороток крови и разработку системы мониторинга инфекционных заболеваний в России.

Как именно будет осуществляться генетическая паспортизация и какими будут эти паспорта, в указе не уточняется.

В феврале этого года о генетических паспортах для россиян говорили на мероприятии в бизнес-школе Сколково. Тогда шла речь о создании генетического профиля, позволяющего определить предрасположенность человека к тем или иным болезням и в перспективе снизить риск развития этих болезней.

Например, генетический паспорт ДНК любой человек может сделать уже сейчас, обратившись в фирмы, занимающиеся анализом ДНК. В них обещают изучить личный геном и на основании него составить уникальный документ. Уникальный потому, что ДНК человека так же неповторима, как и его отпечатки пальцев. Цена вопроса - в районе 5-6 тысяч рублей.

Для чего это нужно?

Поскольку в указе детально не уточняется, что имеется в виду под понятием "генетический паспорт", Русская служба Би-би-си попросила порассуждать об этом ученых-генетиков.

"Мне понятно, что речи не может быть о полном прочтении или, как мы говорим, секвенировании генома. Прочесть геномы ста с лишним миллионов человек - задача не слишком реальная. В фундаментальном плане это было бы интересно, но речь не об этом. Скорее всего, имеется в виду характеристика каждого человека по тем генам, которые имеют отношение к предрасположенности к определенным заболеваниям или к наследственным заболеваниям", - считает сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус.

Похожего мнения придерживается и руководитель лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта РАМН Владислав Баранов.

"Генетический паспорт - это по сути электронная база данных каждого человека, это база ДНК-данных, в которой отражены уникальные генетические особенности человека, его предрасположенность к каким-то заболеваниям или его способность передавать эти болезни потомству", - говорит он.

"Существующий подход "precision medicine" (Точная медицина - инновационный подход в системе здравоохранения, при котором профилактика и лечение заболеваний подбирается главным образом по генетической информации), который был введен в свое время в США, подразумевает, что у каждого человека будет свой генетический паспорт. Но пока возможность предсказывать предрасположенность к частым заболеваниям невелика, а вот предрасположенность к генным заболеваниям - да, пожалуйста", - объясняет Баранов.

Мировая практика

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В ряде стран мира уже выдают генетические паспорта.

Из ближайших соседей России эту практику внедряет у себя Беларусь. Там в республиканском центре геномных биотехнологий проводят тестирование на генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому, выявляют генетические причины невынашивания беременности.

В Эстонии с 2018 года в рамках совместного проекта Эстонского генного хранилища Тартуского университета, Института развития здоровья и министерства социальных дел собираются генетические пробы 100 тысяч людей и на их основе составляются индивидуальные генетические карты.

Довольно солидную историю имеет практика создания и хранения ДНК-профилей. Эти базы данных широко применяются в криминалистике, в том числе в США, Канаде, Великобритании, Японии, Китае и ряде других стран.

Самый большой банк данных ДНК в мире - это национальная база Великобритании "NDNAD", работы по созданию которой начались в 1995 году. За первые 20 лет работы удалось собрать почти 6 млн проб. В этой базе данных хранятся ДНК-профили и осужденных за различные преступления, и подозреваемых.

В США существует национальная база данных по генетической информации.

В базе данных Исландии содержатся генотипы всего населения страны (около 300 тысяч человек).

В России в 2008 году был принят закон "О государственной геномной регистрации". В соответствии с ним создана федеральная база данных ДНК с данными осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.