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Европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил жалобу политика Алексея Навального на содержание под домашним арестом по делу "Ив Роше". По мнению ЕСПЧ, ограничение свободы нарушало его права и было политически мотивировано.

Страсбургский суд постановил, что Российская Федерация должна выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации за моральный вред. По его мнению, арест Навального не преследовал законную цель, а был нужен для того, чтобы изолировать оппозиционера.

Навальный провел под домашним арестом 10 месяцев в 2014 году во время следствия и суда по делу "Ив Роше". Кроме политика тогда судили его брата Олега Навального, который получил реальный срок - 3,5 года лишения свободы (а Алексей Навальный - условный срок).

Российское законодательство, как указал ЕСПЧ, предусматривает и другие меры пресечения. Страсбургский суд решил, что власти нарушили статьи 5 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека - "Право на свободу и личную неприкосновенность" и "Свобода выражения мнения".

В совокупности с этими статьями суд признал нарушение статьи 18 об ограничении прав. ЕСПЧ постановил, что ограничение прав заявителя на свободу преследовало цель "подавления политического плюрализма".

Это уже второй случай за полгода, когда ЕСПЧ признает действия российских властей в отношении оппозиционера политически мотивированными.

В ноябре 2018 года Большая палата Европейского суда по правам человека огласила решение по делу "Алексей Навальный против России" и постановила, что в случае с оппозиционером была нарушена статья 18, что в сочетании с двумя другими статьями конвенции позволяет сделать вывод о преследовании по политическим мотивам.

"Суд признал нарушенными права Навального, постановив, что его содержание под домашним арестом было излишней мерой пресечения, по политическим мотивам. Также в отношении него было нарушено право на свободу слова", - прокомментировала решение ЕСПЧ адвокат политика Ольга Михайлова.

"По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек. Мы довольны решением суда", - сказала адвокат Интерфаксу. По ее данным, ЕСПЧ впервые принял такое решение в отношении России по жалобе на домашний арест.

Сам Навальный в "Инстаграме" назвал решение ЕСПЧ победой и также обратил внимание на то, что суд увидел политический мотив в его аресте.

Решение ЕСПЧ еще не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано Россией.

В решении, которое Большая палата ЕСПЧ огласила в ноябре, речь шла о семи задержаниях и административных арестах в 2012-2014 годах.

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ЕСПЧ постановил, что в отношении Навального была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека. Именно этого добивался Навальный, когда подавал жалобу на первоначальный вердикт ЕСПЧ по этому делу, обнародованный 2 февраля 2017 года. Тогда ЕСПЧ присудил оппозиционеру 63,5 тысячи евро, признав нарушение его прав на свободу собраний и справедливое судебное разбирательство, но отказался назвать эти задержания политическими.

До сих пор единственным гражданином России, которого ЕСПЧ официально признал преследуемым по политическим мотивам, был медиамагнат Владимир Гусинский. В 2004 году европейский суд признал политически мотивированным его задержание в 2000 году.

Навальный уже трижды получал компенсации, присужденные ЕСПЧ. В 2015 году Россия выплатила ему 26 тысяч евро за 15 суток административного ареста, в 2016-м - 56 тысяч евро по делу "Кировлеса", а в 2018-м - более 4 млн рублей по делу "Ив Роше".

По делу "Ив Роше" Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, Олег Навальный вынудил компанию "Ив Роше" заключить невыгодный договор с ООО "Главное подписное агентство", созданным Алексеем Навальным. Олег Навальный вышел на свободу в июне прошлого года.