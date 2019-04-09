Выборы в Израиле: явного победителя не просматривается
В Израиле завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах, которым предшествовала чрезвычайно напряженная борьба двух главных претендентов на кресло премьера - Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца.
Данные экзитполов указывают, что правая партия "Ликуд", возглавляемая Нетаньяху, получит 36 мест в парламенте страны, а "Бело-голубому альянсу", во главе которого стоит бывший военачальник Бени Ганц, достанется 37 мест. В соответствии с этими данными, ни одна из крупных партий не будет иметь достаточного количества мест, чтобы сформировать правительство, и будет вынуждена полагаться на более мелкие партии для формирования коалиции.
В подобных условиях, как полагают наблюдатели, у Нетаньяху больше шансов договориться с другими партиями и заручиться большинством мест, сохранив таким образом за собой пост премьер-министра на пятый срок.
В то же время на предыдущих выборах в Израиле данные экзитполов расходились с итоговыми результатами подсчетов голосов.
Судя по первым результатам экзитполов, становится ясно, что обоим лидерам будет сложно создать правящую коалицию, хотя, если верить этим цифрам, правую коалицию во главе с Нетаньяху, видимо, создать будет легче.
Официальные результаты выборов будут известны в среду утром.
Во вторник вечером оба лидера уже провозгласили свою победу.
Предвыборная кампания сопровождалась скандалами и резкими заявлениями. Действующему премьеру страны Нетаньяху, который рассчитывает в пятый раз получить кресло главы правительства, грозят обвинения в коррупции.
Предварительные данные показывают, что явка на выборах составила 61,3% - ниже, чем на предыдущих выборах, прошедших в 2015 году.
После закрытия участков в 22:00 по местному времени начался подсчет голосов.
Избирательные участки в Израиле открылись в 7 утра по местному времени во вторник, чтобы около шести миллионов избирателей могли отдать свой голос за одну из 46 партий.
Нынешние выборы были внеочередными и проводились из-за парламентского кризиса, который был спровоцирован законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.
Кто именно станет следующим премьер-министром Израиля, скорее всего, станет понятно только в конце мая. Правительство возглавит тот, кому удастся создать коалицию и заручиться поддержкой большинства в будущем кнессете.
За всю историю независимого Израиля ни одной партии не удавалось набрать абсолютного большинства голосов на выборах, и страной всегда правила коалиция.
Эта предвыборная кампания оказалась для Нетаньяху непростой. За 40 дней до выборов генеральный прокурор Израиля заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения, в частности - в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса. Нетаньяху отверг все обвинения, заявив, что стал жертвой политических преследований.
Чтобы заручиться поддержкой избирателей, Нетаньяху пошел на сотрудничество с радикальной партией последователей покойного раввина Меира Кахане, что вызвало возмущение и резкую критику в обществе, в том числе среди американских евреев.
Кроме того, за несколько дней до выборов Нетаньяху, пытаясь увеличить свою популярность, в интервью местному телеканалу дал обещание в случае своей победы аннексировать некоторые палестинские территории, где располагаются еврейские поселения.
Главный соперник Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра - Бени (Биньямин) Ганц, генерал с высшим армейским званием, который пользуется огромным почетом среди израильтян. Многие видят в нем возможную альтернативу несменному лидеру страны и связывают с ним большие надежды.
Перед подачей партийных списков Ганц договорился об альянсе с более опытным политиком - бывшим министром финансов Израиля, основателем партии Йеш Атид Яиром Лапидом.
Так появился новый партийный блок "Кахоль-Лаван" (в переводе с иврита - "сине-белый", в честь флага). В "сине-белый блок" вошли еще два бывших начальника генштаба, что добавило популярности центристскому альянсу.
"Кахоль-Лаван" празднует победу
Анастасия Златопольская, пресс-центр "Кахоль-Лаван", Тель-Авив
В зале все жарче, а людей все больше. Из колонок разносится "Израиль прежде всего, белые, синие, синие и белые" - жизнеутверждающий мотив партии. Здесь собрались сотни журналистов и ведущие мировые и израильские каналы, активисты и депутаты партии.
Все в напряжении: вот-вот на экранах появятся первые результаты экзитполов. И вот - 37/36. Вопли радости - "Кахоль-Лаван"лидирует. Многие обнимаются, прыгают, поздравляют друг друга.
"Мы очень рады. Мы очень тяжело работали. Сделали все, что возможно, - признается депутат кнессета от КЛ Константин Развозов. - Более миллиона человек в Израиле проголосовали за "Кахоль-Лаван. И пока по опросам мы - самая большая партия. Люди просто устали от нынешнего правительства. Они жаждут перемен, и чувствуется победа…"
"Уу-Аа - кто к нам идет? - следующий наш премьер-министр", - скандирует публика. Вот-вот должен приехать Бени Ганц и выступить с речью".
Эта ночь будет длинной и скорее всего не закончится до завтрашнего дня - только тогда станут известны окончательные результаты выборов.
Но даже если по итогам выборов партия Ганца и сможет обойти партию Нетаньяху, сформировать правительство ему будет довольно непросто: несколько лидеров партий правого блока и ортодоксальных партий уже заявили, что откажутся входить в коалицию Ганца.
Эти партии, как показывали опросы, получат в будущем кнессете больше мест, чем партии левого блока.
В ходе этой предвыборной гонки почти никто не обсуждал программы основных кандидатов. В основном кампания строилась на аргументах "за" и "против" Биби (Нетаньяху).
"Только сильный "Ликуд" - только Нетаньяху" - слоган партии власти. "Прежде всего - Израиль!" - оппонировала партия "Кахоль-Лаван".
В ходе этой кампании кандидаты практически не высказывались по поводу арабо-израильского конфликта и обходили стороной и вопрос возможности создания двух государств для двух народов.
На прошлых выборах основная борьба шла между левой Партией Труда и правыми из "Ликуда". В этот раз за власть борются центристский блок Ганца и партия Нетаньяху. Нынешняя предвыборная кампания запомнится как самая скандальная за последние десятилетия.
Голосование в кнессет проходит по партийным спискам. Участие в распределении депутатских мандатов принимают списки, получившие не менее 3,25% голосов. За всю историю Израиля ни одной партии не удавалось получить большинство мест кнессете (61 место из 120) и стать "партией власти".
Уже давно репатрианты из бывшего Советского Союза голосуют за правые партии. Фаворитами русскоговорящего электората обычно становятся "Ликуд" Нетаньяху и "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.
Но есть и те, кто устал от обоих политиков и от невыполненных обещаний: среди второго поколения репатриантов 90-х есть те, кто готов отдать свой голос партии Ганца и другим.
Приоритетными для большинства русскоязычных израильтян - а это почти 20% избирателей - являются вопросы безопасности и свобода от давления религиозных общин.
Эти избиратели также часто поддерживают жесткий вариант решения арабо-израильского конфликта.