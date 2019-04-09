Выборы в Израиле: явного победителя не просматривается

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Биньямин Нетаньяху (справа) и его главный соперник в борьбе за кресло премьера - Бени Ганц

В Израиле завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах, которым предшествовала чрезвычайно напряженная борьба двух главных претендентов на кресло премьера - Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца.

Данные экзитполов указывают, что правая партия "Ликуд", возглавляемая Нетаньяху, получит 36 мест в парламенте страны, а "Бело-голубому альянсу", во главе которого стоит бывший военачальник Бени Ганц, достанется 37 мест. В соответствии с этими данными, ни одна из крупных партий не будет иметь достаточного количества мест, чтобы сформировать правительство, и будет вынуждена полагаться на более мелкие партии для формирования коалиции.

В подобных условиях, как полагают наблюдатели, у Нетаньяху больше шансов договориться с другими партиями и заручиться большинством мест, сохранив таким образом за собой пост премьер-министра на пятый срок.

В то же время на предыдущих выборах в Израиле данные экзитполов расходились с итоговыми результатами подсчетов голосов.

Судя по первым результатам экзитполов, становится ясно, что обоим лидерам будет сложно создать правящую коалицию, хотя, если верить этим цифрам, правую коалицию во главе с Нетаньяху, видимо, создать будет легче.

Официальные результаты выборов будут известны в среду утром.

Во вторник вечером оба лидера уже провозгласили свою победу.

Предвыборная кампания сопровождалась скандалами и резкими заявлениями. Действующему премьеру страны Нетаньяху, который рассчитывает в пятый раз получить кресло главы правительства, грозят обвинения в коррупции.

Предварительные данные показывают, что явка на выборах составила 61,3% - ниже, чем на предыдущих выборах, прошедших в 2015 году.

После закрытия участков в 22:00 по местному времени начался подсчет голосов.

Избирательные участки в Израиле открылись в 7 утра по местному времени во вторник, чтобы около шести миллионов избирателей могли отдать свой голос за одну из 46 партий.

Нынешние выборы были внеочередными и проводились из-за парламентского кризиса, который был спровоцирован законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.

Кто именно станет следующим премьер-министром Израиля, скорее всего, станет понятно только в конце мая. Правительство возглавит тот, кому удастся создать коалицию и заручиться поддержкой большинства в будущем кнессете.

За всю историю независимого Израиля ни одной партии не удавалось набрать абсолютного большинства голосов на выборах, и страной всегда правила коалиция.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За несколько дней до выборов Нетаньяху дал обещание в случае своей победы аннексировать некоторые палестинские территории, на которых расположены еврейские поселения

Эта предвыборная кампания оказалась для Нетаньяху непростой. За 40 дней до выборов генеральный прокурор Израиля заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения, в частности - в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса. Нетаньяху отверг все обвинения, заявив, что стал жертвой политических преследований.

Чтобы заручиться поддержкой избирателей, Нетаньяху пошел на сотрудничество с радикальной партией последователей покойного раввина Меира Кахане, что вызвало возмущение и резкую критику в обществе, в том числе среди американских евреев.

Кроме того, за несколько дней до выборов Нетаньяху, пытаясь увеличить свою популярность, в интервью местному телеканалу дал обещание в случае своей победы аннексировать некоторые палестинские территории, где располагаются еврейские поселения.

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Главный соперник Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра - Бени (Биньямин) Ганц, генерал с высшим армейским званием, который пользуется огромным почетом среди израильтян. Многие видят в нем возможную альтернативу несменному лидеру страны и связывают с ним большие надежды.

Перед подачей партийных списков Ганц договорился об альянсе с более опытным политиком - бывшим министром финансов Израиля, основателем партии Йеш Атид Яиром Лапидом.

Так появился новый партийный блок "Кахоль-Лаван" (в переводе с иврита - "сине-белый", в честь флага). В "сине-белый блок" вошли еще два бывших начальника генштаба, что добавило популярности центристскому альянсу.

"Кахоль-Лаван" празднует победу

Анастасия Златопольская, пресс-центр "Кахоль-Лаван", Тель-Авив

В зале все жарче, а людей все больше. Из колонок разносится "Израиль прежде всего, белые, синие, синие и белые" - жизнеутверждающий мотив партии. Здесь собрались сотни журналистов и ведущие мировые и израильские каналы, активисты и депутаты партии.

Все в напряжении: вот-вот на экранах появятся первые результаты экзитполов. И вот - 37/36. Вопли радости - "Кахоль-Лаван"лидирует. Многие обнимаются, прыгают, поздравляют друг друга.

"Мы очень рады. Мы очень тяжело работали. Сделали все, что возможно, - признается депутат кнессета от КЛ Константин Развозов. - Более миллиона человек в Израиле проголосовали за "Кахоль-Лаван. И пока по опросам мы - самая большая партия. Люди просто устали от нынешнего правительства. Они жаждут перемен, и чувствуется победа…"

"Уу-Аа - кто к нам идет? - следующий наш премьер-министр", - скандирует публика. Вот-вот должен приехать Бени Ганц и выступить с речью".

Эта ночь будет длинной и скорее всего не закончится до завтрашнего дня - только тогда станут известны окончательные результаты выборов.

Но даже если по итогам выборов партия Ганца и сможет обойти партию Нетаньяху, сформировать правительство ему будет довольно непросто: несколько лидеров партий правого блока и ортодоксальных партий уже заявили, что откажутся входить в коалицию Ганца.

Эти партии, как показывали опросы, получат в будущем кнессете больше мест, чем партии левого блока.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Перед подачей партийных списков Ганц договорился об альянсе с более опытным политиком - Яиром Лапидом. Так появился новый партийный блок "Кахоль-Лаван"

В ходе этой предвыборной гонки почти никто не обсуждал программы основных кандидатов. В основном кампания строилась на аргументах "за" и "против" Биби (Нетаньяху).

"Только сильный "Ликуд" - только Нетаньяху" - слоган партии власти. "Прежде всего - Израиль!" - оппонировала партия "Кахоль-Лаван".

В ходе этой кампании кандидаты практически не высказывались по поводу арабо-израильского конфликта и обходили стороной и вопрос возможности создания двух государств для двух народов.

На прошлых выборах основная борьба шла между левой Партией Труда и правыми из "Ликуда". В этот раз за власть борются центристский блок Ганца и партия Нетаньяху. Нынешняя предвыборная кампания запомнится как самая скандальная за последние десятилетия.

Голосование в кнессет проходит по партийным спискам. Участие в распределении депутатских мандатов принимают списки, получившие не менее 3,25% голосов. За всю историю Израиля ни одной партии не удавалось получить большинство мест кнессете (61 место из 120) и стать "партией власти".

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Уже давно репатрианты из бывшего Советского Союза голосуют за правые партии. Фаворитами русскоговорящего электората обычно становятся "Ликуд" Нетаньяху и "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.

Но есть и те, кто устал от обоих политиков и от невыполненных обещаний: среди второго поколения репатриантов 90-х есть те, кто готов отдать свой голос партии Ганца и другим.

Приоритетными для большинства русскоязычных израильтян - а это почти 20% избирателей - являются вопросы безопасности и свобода от давления религиозных общин.

Эти избиратели также часто поддерживают жесткий вариант решения арабо-израильского конфликта.