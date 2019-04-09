Бедные россияне берут все больше кредитов. Центробанк обеспокоен

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Центробанк России обеспокоен закредитованностью населения. Статистика показывает, что самая сильная долговая нагрузка ложится на россиян с низкими доходами.

Об обеспокоенности Банка России избыточной долговой нагрузкой на население заявила первый заместитель председателя центробанка Ксения Юдаева на апрельской конференции, организованной Высшей школы экономики.

По ее словам, сейчас наблюдается "очень быстрое" развитие потребительского кредитования. "У нас есть группа населения, где долговая нагрузка у нас очень высока. Конечно же, ситуацию в этой связи нужно контролировать", - добавила Юдаева.

По данным Объединенного кредитного бюро, около 14,6% (8,2 млн человек) всех заемщиков отдают на погашение кредитов больше половины своего месячного дохода. А почти 80% таких заемщиков - россияне с невысокими доходами. Они получают зарплату не более 50 тысяч рублей.

Средний размер потребительского кредита за 2018 год вырос на треть до 181 тысячи рублей, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

При этом реальные доходы россиян по итогам 2018 года упали на 0,2%. Всего они падают пятый год подряд. В январе 2019 года они сократились на 1,3% год к году. В марте ведомство объявило, что приостанавливает ежемесячную публикацию данных о доходах населения и будет публиковать только поквартальную динамику.

Наиболее перекредитованными, согласно данным исследования Высшей школы экономики, оказались россияне из группы с наиболее низкими доходами и граждане со средними доходами. Основные признаки перекредитованности: в семье больше четырех кредитов, на выплаты уходит свыше трети доходов, есть просрочка больше двух месяцев. Еще один критерий: члены домохозяйства считают кредитные платежи серьезной обузой.

42% всех заемщиков в низкодоходной группе, по данным Росстата в 2017 году, в среднем получали зарплату 11 тысяч рублей. В группе со средней зарплатой около 27 тысяч рублей перекредитованными оказались 43%, писала газета "Коммерсант".

ЦБ просит сбавить обороты

"В России есть тенденция к тому, что существенная часть кредитов сосредоточена на меньшей доле населения. И эти детали могут вызвать социальные проблемы в дальнейшем", - предупреждает профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

"Наверное, нынешние значения [кредитования] сильно оторваны от фундаментальных факторов, включая низкий рост зарплат и падение реальных располагаемых доходов, поэтому в дальнейшем банкам не придется удивляться дополнительным осложнениям выдачи потребкредитов", - говорит эксперт.

Объем кредитов населению К началу 2019 года портфель кредитов физлицам вырос почти до 15 трлн рублей

Регулятор не первый раз говорит о чрезмерной долговой нагрузке. В июле 2018 года ЦБ писал, что избыточные темпы роста делают банковский сектор "чувствительным к ухудшению макроэкономического фона".

Чтобы снизить рост кредитования, ЦБ с 1 сентября 2018 года повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам. В декабре регулятор решил повысить коэффициенты еще раз (эта мера вступила в силу 1 апреля 2019 года).

Но по состоянию на февраль упреждающие меры Банка России не сдержали рост потребительского кредитования, отмечала в докладе главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"В феврале темп роста этого рынка ускорился до 23,5% год к году, что указывает на то, что попытки ЦБ контролировать этот сегмент... не принесли результата", - писала экономист.

Объем выданных населению кредитов в % от годовых доходов

В секторе потребкредитования по-прежнему идет очень устойчивый рост, соглашается глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов. Мартовской статистики по всем банкам нет, но отчетность Сбербанка показывает, что кредитование растет прежними темпами.

"Конечно, это много, в условиях, что номинальные доходы растут на единицы процентов. Вряд ли эти проблемы станут причиной кризиса. Скорее всего, они ярко вспыхнут в момент кризиса, когда люди начнут терять работу и столкнутся со снижением зарплат. Вот тогда произойдет массовый всплеск неплатежей", - говорит Тремасов.

Новые рекорды

По данным ЦБ, в 2018 году объем совокупной задолженности россиян перед банками составил 14,9 трлн рублей. Показатель вырос на 22,8%.

По итогам прошлого года объемы кредитов в номинальном выражении восстановились до докризисного уровня, но в соотношении с годовыми доходами населения докризисный уровень достигнут только сейчас, пишут в апрельском докладе эксперты РАНХиГС.

По их данным, объем кредитных займов за 2018 год эквивалентен 21,6% годовых доходов населения. Предыдущий максимум составлял 19,7% в 2013 году.

Экономисты отмечают, что в последние несколько лет увеличивались не только кредиты, но и вклады населения. Тем не менее соотношение вкладов к кредитам снижается.

Сбережения россиян в % к задолженности

Соотношение сбережений к задолженности снижается с 2016 года и приближается к уровням 2011-2012 годов.