В Британии станет легче разводиться. А как с этим в других странах?

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Вскоре в Англии и Уэльсе у женатых пар будет возможность оформить развод быстрее и проще, без необходимости доказывать причины своего решения и искать виновного, чтобы ускорить бракоразводный процесс.

Впервые за 50 лет в закон о расторжении брака будут внесены поправки, которые позволят парам развестись на одном лишь основании, что у них возникли "непреодолимые разногласия". И для этого будет достаточно, если только один из супругов придерживается такого мнения.

На сегодняшний день для того, чтобы получить развод в минимально короткий срок (от трех до шести месяцев) супруги должны доказать, что один из них в чем-то провинился: изменил, ведет себя неблагоразумно или давно не участвует в жизни семьи.

Однако, если супруги не могут упрекнуть друг друга ни в чем из вышеперечисленного, им приходится искать доказательства тому, что они уже не состоят в отношениях как минимум год, если развод происходит в Шотландии, и не менее двух лет на остальной территории Соединенного Королевства.

В случае, если развода требует только один из супругов, ему необходимо найти подтверждение тому, что отношений в паре нет на протяжении как минимум пятилетнего периода. Чета, при этом, может проживать под одной крышей, но в разных комнатах для жены и для мужа. Такой процесс может затянуться надолго.

По словам министра юстиции Дэвида Гока, действующие правила заставляют супругов, желающих поскорее расстаться, выдвигать искусственные обвинения в адрес друг друга. Это, безусловно, негативно влияет на общее положение дел, ухудшая и без того болезненный процесс разрыва отношений.

Развод на основе непоправимых разногласий

Новые правила вступят в силу после их утверждения парламентом. Они позволят женатым парам разойтись, если один из супругов считает, что отношения пришли к своему логическому завершению и больше продолжаться не могут.

Второй партнер также не сможет больше запретить развод. Это важно, потому что до этого в некоторых, хоть и редких случаях один из супругов мог повлиять на решение суда, чтобы продолжить злоупотреблять отношениями со второй половиной, применяя силу или психологические манипуляции.

Как и раньше, бракоразводный процесс будет проходить в два этапа: одобрение суда и последующая выдача свидетельства о расторжении брака. По новому закону он должен будет завершиться в течение шести месяцев с момента подачи официального заявления.

Перед тем как подписать финальные документы, заявитель должен будет еще раз подтвердить, что не изменил свое решение и хочет получить развод.

В правительстве говорят, что такой срок даст людям достаточно времени для вдумчивого принятия решения и заодно позволит при желании передумать.

Правообладатель иллюстрации iStock/Getty Images Image caption По данным британских СМИ, за прошлый год в Англии и Уэльсе на развод подало более 118 тысяч человек

Как расторгаются браки в других странах

Практически все страны мира позволяют супругам подать на развод. Исключение составляют Филиппины, где только мусульмане могут расторгнуть брак, а все остальные его лишь аннулировать, и Ватикан.

В правительстве Филиппин, где более 80% населения исповедует католицизм, в 2018 году был принят законопроект о разрешении разводов. В силу он пока не вступил и до сих пор встречает большое сопротивление со стороны противников расторжения брака.

Россия

Российский Семейный кодекс в обычных случаях не рассматривает причины развода и не пытается дополнительно повлиять на возобновление семейных отношений.

Если оба супруга согласны на развод и у них нет несовершеннолетних детей, они могут подать заявление в ЗАГС по месту жительства и, как правило, через месяц получить свидетельство о расторжении брака.

В одностороннем порядке развестись можно, если суд признает одного из супругов пропавшим без вести или недееспособным. Достаточным поводом для расторжения брака без согласия второго партнера является также его лишение свободы на срок более 3-х лет.

Швейцария

Процесс расторжения брака в Швейцарии варьируется в зависимости от кантона (местного территориального округа). Для того чтобы развестись, один из супругов должен быть резидентом страны и проживать на ее территории не меньше года.

Если развод происходит по обоюдному согласию без споров по поводу опеки над детьми и раздела общего имещуства, соответствующий документ можно получить через два месяца после подачи заявления в местный суд. Указывать причины расторжения брака для этого не требуется.

Развод в одностороннем порядке, без заявления второго супруга возможен, если пара живет раздельно, т.е. не по одному адресу больше двух лет. Этот срок может быть уменьшен в особых случаях, когда, к примеру, зафиксировано насилие в семье.

Португалия

С 2008 года расторгнуть брак в Португалии стало гораздо проще, чем раньше. Если оба супруга согласны на развод и его условия, им достаточно отправить электронный запрос в соответствующее административное учреждение без дополнительных объяснений.

В некоторых случаях, когда у пары нет детей, совместного имущества и общего адреса проживания, свидетельство о разводе можно получить в течение часа.

Польша

Бракоразводный процесс в Польше происходит только в суде и осуществляется в несколько этапов. По закону пара может развестись, доказав, что у супругов больше нет духовной и физической близости.

Однако суд может отказать в расторжении брака, если от этого пострадают несовершеннолетние дети пары или сам развод противоречит социальным нормам.

Мальта

Расторжение брака на Мальте было разрешено только в 2011 году в результате референдума, на котором за него проголосовало 53% населения.

На сегодняшний день подать на развод может пара, которая не живет вместе как минимум четыре года. При этом суд также должен убедиться в том, что восстановление семеных отношений невозможно.

Норвегия

Согласно норвежскому Брачному акту 2007 года, каждый из супругов может запросить юридическое разрешение на расторжение отношений и через год получить полноценный развод на основе невозможности продолжать совместную жизнь.

Раздельного проживания пары в течение двух лет также достаточно для расторжения брака.

Италия

В Италии разводы разрешены с 1970 года. С 2015 года в большинстве случаев получить свидетельство о расторжении брака можно только после официального расставания пары, которое должно длиться не менее шести месяцев до самого развода.

В редких случаях, таких как уголовное преступление, развод за рубежом или смена пола одного из супругов, подать заявление на развод можно сразу.

Ирландия

Развод в Ирландии стал возможен только в 1995 году после второго референдума по этому вопросу. Соответствующая поправка в конституцию 1937 года была внесена благодаря лишь небольшому перевесу в 0,3% по результатам народного голосования.

Сегодня получить развод могут только те супруги, которые не живут вместе как минимум четыре года из пяти лет, предшествующих их заявлению.

Чили

Расторгнуть брак в Чили стало возможно с 2004 года. До этого парам, которые хотели разойтись, приходилось аннулировать собственный брак, заявляя, что кто-то из супругов соврал, таким образом, нарушив брачную лицензию и, соответственно, брачный контракт.

По обоюдному согласию люди могут развестись, если не живут вместе более одного года. В случае, когда о расторжении брака просит только один супруг, он должен доказать, что больше не состоит в отношениях более трех лет.

Франция

Первый закон о расторжении брака был принят во Франции в результате революции в 1792 году. После реставрации власти Бурбонов разводы запретила католическая церковь до 1884 года, когда супругам вновь было разрешено официально расходиться, но только по вине одного из супругов, например из-за измены.

Современное законодательство разрешает парам разводиться безо всяких объяснений. Они требуются только в случае, если кто-то из супругов выступает против расторжения брака.

Когда оба супруга согласны на развод и его условия, процесс, как правило, занимает от трех до шести месяцев. Иногда достаточно всего 30 дней.