Пресса Британии: продолжительная отсрочка "брексита" выгодна всем

В обзоре британской прессы 9 апреля:

Продолжительная отсрочка "брексита" выгодна всем

Продолжительная отсрочка "брексита" пойдет на пользу и Евросоюзу, и Великобритании, пишет в редакционной статье Financial Times.

Лидерам ЕС не позавидуешь. Им необходимо решить, на каких условиях предоставить Британии дальнейшее продление сроков "брексита" и стоит ли вообще давать отсрочку. Из-за неспособности британских политиков решить вопрос о "брексите" лидерам ЕС приходится тратить на эту проблему все больше времени и усилий, вместо того чтобы сосредоточиться на других насущных внутренних и внешних проблемах.

Во вторник появились признаки того, что лидеры ЕС могут согласиться на долгую отсрочку выхода Британии из Евросоюза. Не в интересах ЕС и не в интересах Лондона допустить жесткий "брексит" в грядущую пятницу или договориться лишь о коротком продлении. Хотя поведение Британии раздражает лидеров ЕС, им необходимо разрешить отсрочить "брексит" как минимум до конца этого года, если Лондон согласится выполнить ряд условий, пишет газета.

В пользу этого есть три аргумента. Во-первых, жесткий "брексит" приведет к нежелательным трудностям для европейских компаний - особенно с учетом того, что ухудшающиеся условия в мире не предвещают ничего хорошего перспективам экономики ЕС. Безусловно, Великобритания понесет более серьезный ущерб. Но это ненужный риск для ЕС в то время, когда он без особого успеха договаривается о торговле с США и выясняет отношения с Китаем.

Во-вторых, больше всех из стран ЕС от хаотичного "брексита", как в политическом, так и в экономическом отношении, пострадает Ирландия. Вопрос ирландской границы обсуждался в течение двух лет, и лидеры ЕС пообещали поддержать Дублин. Жесткий "брексит" станет насмешкой над этими обещаниями. Другим лидерам ЕС необходимо прислушаться к совету ирландского премьера Лео Варадкара. Он поддерживает отсрочку, чтобы дать Британии время и место для принятия решения о своих будущих отношениях с европейскими соседями, отмечает FT.

Наконец, лидерам ЕС нужно учесть возможные политические последствия поспешного и беспорядочного "брексита". Большая часть вины, несомненно, будет лежать на Лондоне. Но сбой в процессе, призванном продемонстрировать профессионализм, политическую зрелость и единство ЕС, не пойдет на пользу никому, кроме евроскептиков, правых националистов и популистов, которые надеются добиться успеха на выборах в Европарламент в следующем месяце.

Лидеры ЕС абсолютно справедливо видят риск в предоставлении отсрочки. По юридическим причинам необходимо организовать участие Британии в европейских выборах. Это кажется чем-то нелепым, учитывая, что ни правительства стран ЕС, ни ведущие политические партии Великобритании не рады такой перспективе. Более того, британское правительство окажется под давлением сторонников жесткой линии в отношении ЕС внутри правящей Консервативной партии, которые будут призывать всячески саботировать деятельность ЕС, полагает газета.

Чтобы развеять эти опасения, Великобритании нужно устраниться от таких вопросов, как выбор нового председателя Европейской комиссии и составление долгосрочного бюджета ЕС. Тереза Мэй, видимо, готова взять на себя такое обязательство, к которому всем лондонским политикам следует отнестись с пониманием. Однако это обязательство нужно закрепить юридически, чтобы в случае отставки Мэй ее преемник не смог его отменить.

Лидерам ЕС не пришлось бы обсуждать отсрочку "брексита", если б британские политики вовремя договорились о плане по выходу. Переговоры между правительством и оппозиционной Лейбористской партией могут принести такой результат. Но это маловероятно, поскольку разногласия из-за "брексита" проникли вглубь британской политики и общества.

"Брексит" невыгоден как для ЕС, так и для Британии. Но ЕС необходимо пойти навстречу и дать стране долгую передышку, чтобы помочь ей найти решение, которое причинит наименьший вред всем сторонам, резюмирует издание.

Нельзя выдавать Ассанжа Трампу

Экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США было бы неправильно и опасно, пишет Guardian.

Прошло уже почти семь лет с момента, когда Джулиан Ассанж нарушил условия освобождения под залог и укрылся в здании посольства Эквадора. Сейчас появились признаки того, что его история близится к развязке. Понять это можно из поменявшегося отношения к нему Эквадора. За эти несколько лет рвение страны поддерживать Ассанжа остыло. Причин этому несколько.

Два месяца назад в интернете начали появляться фотографии президента Эквадора Ленина Морено и членов его семьи. Затем были опубликованы документы, из которых следовало, что Морено замешан в коррупции, даче ложных показаний и отмывании денег. Сам президент отрицает все обвинения. Неделю назад он заявил, что Ассанж нарушает условия, на которых ему было предоставлено убежище. Затем появились слухи, что он вскоре покинет посольство, отмечает издание.

Пока Ассанж находился в посольстве, с приходом в Белый дом Дональда Трампа над ним еще больше сгустились тучи. Экономика Эквадора близка к рецессии, ее внешний долг растет. Она только недавно получила финансовую помощь от Международного валютного фонда, в котором США играют далеко не последнюю роль.

На смену мягкости, свойственной последним годам правления Барака Обамы, пришел более жесткий подход к гражданским правам. Одним из своих последних распоряжений на посту президента Обама освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. При Трампе Мэннинг снова оказалась в тюрьме, отбывая неопределенный по времени срок за отказ предоставить информацию по расследованию в отношении WikiLeaks. Ее нужно немедленно освободить.

В ноябре стало понятно, что Ассанжу предъявлены обвинения в США, но детали этого пока неясны. Есть большая вероятность, что США попытаются добиться его экстрадиции, пишет издание.

Дело Ассанжа от начала и до конца представляет собой запутанную с моральной точки зрения паутину. Он полагает, что может публиковать то, что не всегда стоит публиковать. Это обстоятельство давно разделяет Guardian c Ассанжем. Но он также пролил свет на то, что нельзя было утаивать.

Когда он вошел в здание посольства Эквадора, он хотел избежать выдачи в Швецию, где его обвиняли в сексуальном насилии. Это было неправильно. Но дела в его отношении уже закрыты. Однако в Британии его по-прежнему обвиняют в нарушении условий освобождения под залог. Если он покинет посольство и будет арестован, ему придется за это ответить. Возможно, его депортируют в родную Австралию.

В этой ситуации нет простых ответов, особенно когда дело касается самого Ассанжа. Но когда поступит звонок из Вашингтона, ответ должен быть твердым и принципиальным - "нет". Экстрадировать Ассанжа в трамповскую Америку будет неправильно и небезопасно, считает Guardian.

В Британии посадили хакера, заработавшего миллионы для русской мафии

В Британии к тюремному сроку был приговорен хакер, заработавший на вымогательстве 700 тыс. фунтов, пишет Daily Telegraph и подчеркивает, что он был связан с русской мафией.

Зайн Кайсер осуществлял свою деятельность из родительского дома в Лондоне. В содействии с преступной бандой, имеющей российские корни, он заразил миллионы компьютеров вирусом, который парализовывал их работу. Затем под видом правоохранительных служб той или иной страны он требовал выкуп в 1000 долларов, чтобы разблокировать компьютер.

Свою противоправную деятельность он начал, еще будучи студентом. Полиции потребовалось четыре года, чтобы предать его правосудию. Как пишет издание, в период с 2012 по 2014 год Кайсер заработал более 900 тыс. долларов, которые он потратил на дорогие часы, путешествия и казино.

Он покупал рекламные места на порносайтах, выдавая себя за законопослушного бизнесмена. Когда посетители сайтов нажимали на его рекламу, их компьютер заражался опасным вирусом Angler. На инфицированной электронной машине затем появлялось объявление, якобы от местных правоохранительных служб, в котором говорилось, что пользователь совершил преступление и доступ к компьютеру был заблокирован. Для разблокировки необходимо было заплатить тысячу долларов.

Поначалу Кайсер действовал в одиночку, но затем он связался с русским преступным синдикатом, предложив свои услуги в качестве носителя английского языка и специалиста в онлайн-рекламе. Жертвами его действий стали жители по меньшей мере 20 стран, а группировка, на которую он работал, получила миллионы долларов. Зайн Кайсер был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы, пишет издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com