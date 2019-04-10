Российский парламент одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые должны внести ясность, что же считать незаконными шпионскими устройствами. Россияне не раз становились фигурантами уголовных дел - например, из-за GPS-трекера на корове.

Законопроект внесло правительство России. Он дополняет статью 138.1 УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до четырех лет.

Сейчас значение термина "специальные технические средства" в уголовной статье не раскрыто, поэтому нужно устранить эту правовую неопределенность, решили в правительстве.

Что изменится

Поправка, принятая Госдумой, дополняет статью 138.1 разъяснением: к уголовной ответственности нельзя привлекать владельцев технических средств, "которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем".

Летом прошлого года свой вариант поправок в 138.1 УК РФ предлагала ФСБ. Она представила для общественного обсуждения законопроект, уточняющий термин "специальные технические средства", однако он был воспринят в штыки участниками рынка.

При этом ФСБ предлагала не исключать из статьи УК РФ "шпионские устройства", которые рассчитаны лишь на бытовое использование, а дать определение предметов, за использование которых предусмотрено наказание.

Формулировка звучала так: "Приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств, независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)".

Под предлагаемое силовиками определение могло попасть множество безобидных устройств, отмечала организация "Роскомсвобода".

В итоге на рассмотрение Госдумы был вынесен не законопроект ФСБ, а поправки, одобренные в правительстве. Они предполагают, что шпионскими гаджетами будут считаться только технические средства, которые специально созданы для того, чтобы скрытно, тайно и неочевидно получать информацию либо доступ к ней без ведома обладателя этой информации.

Премьер Дмитрий Медведев писал в "Твиттере", что таким образом из зоны будут выведены, например, родители, которые оставляют рядом с младенцами радионяни.

С похожими разъяснениями в Госдуме в среду выступил замглавы ФСБ Александр Купряжкин. Авторучка с функцией видеонаблюдения не будет подпадать под статью УК, если использовать ее только для письма, то есть в бытовых целях, сказал он.

"Телефоны и гаджеты являются приборами бытового назначения, поэтому под данный закон они не подпадают", - успокоил депутатов Купряжкин.

Уголовное дело за теленка

Самым известным случаем применения уголовного кодекса в отношении владельца "шпионского устройства" считается история человека, установившего GPS-трекер для отслеживания домашнего животного.

В 2017 году дело завели на фермера из Курганской области, который купил в интернете GPS-маячок, чтобы следить за своим теленком. Дело было прекращено только после вмешательства президента России Владимира Путина, которому рассказали об этом случае на большой ежегодной пресс-конференции.

"Я даже не знаю, что есть такая статья, - говорил тогда Путин. - Обязательно посмотрю в отношении и статьи в целом, и этих конкретных людей, о которых вы сказали, по поводу того, что нельзя прикрепить к корове. Я первый раз слышу".

"Котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чем проблема, связанная с коровой", - недоумевал президент России.

"То, что трекер запрещен на территории РФ, я не знал, я приобрел его для того, чтобы мне было легче искать теленка, - рассказывал позже ТАСС фермер Евгений Васильев. - У меня бронхиальная астма, я инвалид III группы, поэтому мне тяжело бегать и следить, куда теленок ушел, а с помощью трекера я мог бы открыть ноутбук, скинуть смс-сообщение, мне бы пришла ссылка на местонахождение теленка. Он действует через сотовую связь - чем чаще вышки связи, тем точнее он показывает".

В итоге уголовное дело было закрыто, а районный прокурор даже извинился перед фермером за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. А в декабре 2018 года пленум Верховного суда России принял постановление, разъяснив, что покупку трекера для отслеживания детей, сохранности имущества или слежения за животными нельзя квалифицировать по статье 138.1 УК РФ.