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Следственный комитет России (СКР) подал ходатайство о переводе основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. В защиту Калви выступали представители бизнес-сообщества.

Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Сейчас американский бизнесмен находится в СИЗО. Басманный суд постановил отправить его в СИЗО 16 февраля.

В суд также поступило аналогичное ходатайство СКР о переводе под домашний арест бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева, сообщает Интерфакс. Кордичев согласился сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела.

Вопрос о переводе Калви под домашний арест будет решаться в четверг, 11 апреля.

Накануне Басманный суд Москвы отказался освободить из СИЗО партнера фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, продлив его арест до 14 июля. Дельпаль - гражданин Франции.

На освобождении американского бизнесмена Калви и его партнеров настаивало деловое сообщество, представители которого считают, что уголовное дело было использовано как инструмент в бизнес-конфликте акционеров банка "Восточный".

Baring Vostok приветствует ходатайства СКР о переводе Калви и Кордичева под домашний арест и надеется, что суд примет их во внимание, говорится в заявлении фонда. "Мы также рассчитываем на то, что подобные ходатайства поступят и в отношении их четырех коллег. Мы убеждены, что арест избыточен как мера пресечения", - сказано в заявлении, поступившем на Би-би-си.

Бизнес за Калви

На этой неделе центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" представил результаты экспертизы обстоятельств уголовного преследования Калви. Эксперты пришли к выводу, что у следствия не было оснований для содержания под стражей основателя Baring Vostok.

На основании этой экспертизы бизнес-омбудсмен Борис Титов должен был обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой изменить меру пресечения для Калви. Накануне, 9 апреля, первый замгенпрокурора Александр Буксман обещал рассмотреть обращение Титова в обычном порядке, не уточняя при этом, поступило ли оно уже в прокуратуру.

Издание The Bell сообщало со ссылкой на свои источники в окружении Калви, что американского инвестора могут перевести под домашний арест. Об этом просили знакомые Калви, включая главу РФПИ Кирилла Дмитриева и главу "Роснано" Анатолия Чубайса, писало издание. Дмитриев накануне повторно ходатайствовал об изменении меры пресечения для Калви.

Знакомый с Калви бизнесмен рассказывал Би-би-си, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин также "ходил просить за Калви".

Однако фамилия Калви не звучала на встрече президента России Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей во время съезда РСПП. До этого Путин не комментировал публично арест американца, но на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, по данным агентства Блумберг, сформулировал свою позицию так: следствие не могло игнорировать подозрения Калви и других арестованных в хищении 2,5 млрд рублей.

Дело Baring Vostok

13 апреля истекает срок ареста всех обвиняемых по делу Baring Vostok, включая Калви. Первым суд во вторник принял решение о продлении ареста Дельпалю.

"Оснований изменения меры пресечения на более мягкую не имеется", - заявила накануне судья Наталия Дударь, продлевая его арест до 14 июля. Следователь в суде говорил, что Дельпаль может скрыться за границей, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. По остальным суд должен принять решение до конца недели.

Шестерых фигурантов дела Baring Vostok обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей (38,5 млн долларов) у банка "Восточный".

У банка есть два крупных акционера. Компания Evison Holdings представляет интересы инвестиционного фонда Baring Vostok, ей принадлежит 51,62% в банке. Finvision Holdings Артема Аветисяна - второй по величине акционер банка "Восточный". Ему принадлежит чуть более 32% в банке.

Между двумя крупнейшими акционерами развивается корпоративный конфликт за контроль в банке.

Ущерб банку, по версии следствия, был связан с кредитом в 2,5 млрд рублей, который "Восточный" выдал в 2015 году Первому коллекторскому бюро (ПКБ). Долю в бюро имеет Baring Vostok. В 2017 году банк списал этот кредит в обмен на акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Вместо денег банк получил 59,9% акций IFTG.

Дело было возбуждено 13 февраля вскоре после того, как в ФСБ обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов (в СМИ его называют партнером Аветисяна). Он утверждает, что его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору между "Восточным" и ПКБ.

Представители фонда и сам Калви в суде неоднократно заявляли, что обвинения против него связаны с корпоративным конфликтом акционеров банка, а не с акциями IFTG.

Следствие оценивает стоимость 59,9% акций IFTG в 600 тысяч рублей, на этом основании делая вывод о том, что было совершено хищение. Калви в суде настаивал, что этот пакет акций стоит не меньше 2,5-3 млрд рублей. Кроме того, Калви утверждал в суде, что перед приходом Аветисяна в "Восточный" из его банка могли быть выведены активы.

Аветисян стал акционером "Восточного" в 2017 году, когда банк объединился с его Юниаструмбанком. У структур Аветисяна также был опцион на покупку у Evizon 9,99% акций банка.

Спор акционеров рассматривается и в Лондонском международном арбитражном суде.

Finvision 19 марта подала иск в Амурский арбитражный суд на Evison Holdings. В суд компания обратилась, потому что считает неисполненным соглашение о колл-опционе на 9,99% акций банка "Восточный". С помощью этого опциона Аветисян мог бы увеличить долю в банке.

Лондонский арбитражный суд 24 марта решил, что Finvision не может вести разбирательства в российском суде по колл-опциону при условии, что Evison Holding не будет продавать или "совершать иные операции" со спорным пакетом в 9,99%.

Амурский суд тем не менее 1 апреля удовлетворил требование компании Аветисяна об аресте 9,99% акций банка, но отказал в удовлетворении остальной части иска и не стал блокировать допэмиссию акций "Восточного" на 5 млрд рублей, которую был готов провести фонд Baring Vostok. Допэмиссия привела бы к размыванию доли Аветисяна.

Инвестиционный фонд Baring Vostok был основан в 1994 году. Это старейший фонд прямых инвестиций в России. Он вкладывался в такие компании, как онлайн-ритейлер Ozon, сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл", сервис такси Gett, телекоммуникационный оператор "ЭР-Телеком", производитель оборудования для нефтедобычи "Новомет", банк "Восточный" и другие.