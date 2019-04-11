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Басманный суд Москвы отпустил основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, который с середины февраля находится в СИЗО, под домашний арест. Изменить инвестору меру пресечения накануне суд попросил Следственный комитет России.

Прокурор в суде поддержала ходатайство следствия, хотя и выступила против прогулок, о которых просили адвокаты, передает корреспондент Би-би-си.

Представитель акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, который проходит по делу фонда Baring Vostok потерпевшим, не возражал против перевода Калви под домашний арест. "Оставляем этот вопрос на усмотрение суда", - сказал адвокат Владислав Тепляшин.

Решением судьи Юлии Сафиной Калви освободили из-под стражи в зале суда. На него наденут электронный браслет, отбывать домашний арест он будет в мансарде жилого комплекса "Советник" на улице Большая Дмитровка.

Калви разрешили общаться с близкими родственниками и адвокатами, но прогулки запретили.

Помимо Калви, под домашний арест до 13 апреля переведен бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев. Следователь объяснил свое ходатайство тем, что поведение обвиняемого способствует раскрытию преступления. Адвокаты Кордичева просьбу о переводе под домашний арест поддержали.

Отбывать его он будет в Одинцовском районе Подмосковья с семьей. Кордичеву запрещено общаться с кем-либо кроме близких родственников, адвокатов и следствия. Телефоном он сможет воспользоваться только для вызова экстренных служб.

Формально срок домашнего ареста Калви также установлен до 13 апреля - в этот день истекал срок прежней меры пресечения. В ближайшее время следствие должно обратиться в суд с ходатайством о продлении его домашнего ареста.

Калви, еще трое сотрудников фонда Baring Vostok - Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, а также Алексей Кордичев и глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров были арестованы в середине февраля. Следствие обвиняет их в мошенничестве в особо крупном размере - они, по версии СКР, похитили 2,5 млрд рублей (38,85 млн долларов) из банка "Восточный".

Потерпевшим по делу признан акционер и член совета директоров банка Шерзод Юсупов, по заявлению которого в ФСБ и возбудили дело.

9-10 апреля суд отказался освободить из СИЗО Дельпаля, Зюзина, Абгаряна и Владимирова. Их арест продлен до 14 июля. Но Калви и Кордичева следствие попросило отпустить из СИЗО и отправить их под домашний арест.

Что сказал Калви в суде

Выступая в Басманном суде, Калви снова заявил о том, что считает уголовное преследование результатом корпоративного конфликта между ним и акционерами банка "Восточный".

"Так или иначе, в обвинении речь идет о бизнес-споре, который возник гораздо раньше моего ареста. Мне остается только сожалеть, что одна из сторон этого спора выбрала своеобразный способ отстаивания собственных интересов", - сказал американский бизнесмен. Он читал свое обращение на русском языке, передает корреспондент Би-би-си.

"Для меня вопрос моей невиновности - это вопрос чести, вопрос моей репутации, которую я создавал всю свою сознательную жизнь", - продолжил Калви. По его словам, он даже больше, чем заявители, заинтересован в исходе дела.

"Бегство свойственно виновным", - сказал американский инвестор. По его словам, это было бы "равносильно признанию своей вины, равносильно самоуничтожению".

Калви обещал выполнять все условия домашнего ареста.

"Обладает устойчивыми социальными связями"

Изменить меру пресечения Калви на несвязанную с содержанием в изоляторе - опустить его под домашний арест или под залог в 5 млн рублей - изначально просила защита американского бизнесмена. По ее мнению, Калви не должны были отправлять в СИЗО, так как он обвиняется в экономическом преступлении, а значит, не должен сидеть в СИЗО.

Но суд счел, что это не так, потому что преступление, в котором он обвиняется, относится к тяжким. Кроме того, Калви, согласно аргументам следствия, мог скрыться за границей и попытаться скрыть доказательства.

Почему же сейчас следствие поменяло свое мнение? Агентство Интерфакс и газета Коммерсант в четверг сообщили, что на решение следствия, по их данным, повлияли служебная и благотворительная деятельность американского инвестора.

"Установлено, что Майкл Калви обладает устойчивыми социальными связями в Москве, имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в РФ, оказывает благотворительную помощь различным фондам, в том числе больным детям", - сказал собеседник агентства.

"Коммерсант" в своей статье напоминает, что у Калви на иждивении трое малолетних детей.

Почему эти обстоятельства следствие не учитывало в феврале, когда был арестован Калви, собеседник Интерфакса не пояснил.

Интерфакс уточнил, что следствие негативно относится к более мягкой мере пресечения - освобождению под залог или личное поручительство, так как "это не сможет эффективно предотвратить негативное влияние обвиняемого на ход расследования".

Ранее Би-би-си сообщала со ссылкой на источник, близкий к Baring Vostok, что ходатайство о смягчении меры пресечения для Калви продиктовано необходимостью снизить давление со стороны общественности.

В защиту Калви

8 апреля председатель общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена на заседании центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" представил экспертизу уголовного дела Baring Vostok, которая была подготовлена по обращению Калви и Владимирова.

Арест обвиняемых по делу Кучерена назвал "чрезмерным и преждевременным". Деятельность Калви и Владимирова можно считать предпринимательской, а российский уголовно-процессуальный кодекс (УПК) запрещает заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях, отмечается в докладе.

Как рассказал Кучерена, для подготовки экспертизы он встречался с акционером банка "Восточный" Юсуповым. Юсупов, по словам юриста, сказал ему, что не против смягчения меры пресечения фигурантам дела.

Что говорит бизнес?

На освобождении Калви из-под стражи настаивало деловое сообщество. 9 апреля российский бизнес-омбудсмен Борис Титов после посещения Калви в СИЗО заявил журналистам, что надеется на смягчение меры пресечения бизнесмену.

"Мы очень надеемся, что мера пресечения будет изменена. Это было бы и справедливо, и юридически правильно, тем более, что никакого влияния на свидетелей или попытки уехать из России Калви предпринимать не будет. Он дал все свои заверения на этот счет", - цитировало Титова РИА Новости.

Об изменении меры пресечения просили также знакомые Калви, в том числе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Оба они поручались за него. Крупный предприниматель говорил Би-би-си, что лично Путина просили за Калви несколько высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Корпоративный конфликт

Сам Калви и фонд Baring Vostok настаивают на том, что реальной причиной уголовного дела является корпоративный конфликт в банке.

У банка есть два крупных акционера. Компания Evison Holdings представляет интересы инвестиционного фонда Baring Vostok, ей принадлежит 51,62% в банке. Finvision Holdings Артема Аветисяна - второй по величине акционер банка "Восточный". Ему принадлежит чуть более 32% в банке.

Калви и пятеро других фигурантов дела были арестованы в середине февраля. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей (38,85 млн долларов) у банка "Восточный".

По версии следствия, банк "Восточный" в 2015 выдал "Первому коллекторскому бюро", доля в котором принадлежит Baring Vostok, кредит в 2,5 млрд рублей. А в 2017 году банк одобрил получение 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group вместо этого кредита.

Следствие оценило стоимость этого пакета в 600 тысяч рублей и на этом основании сделало вывод, что было совершено хищение. Калви в суде настаивал, что этот пакет акций стоит не меньше 2,5-3 млрд рублей.

Калви ранее заявлял, что другая сторона корпоративного конфликта могла инициировать уголовное дело из-за судебного разбирательства с ними, которое он ведет в Лондоне.

Сейчас американский бизнесмен снова назвал действия акционеров банка "Восточный" попыткой избежать ответственности за вывод активов из Юниаструмбанка (Аветисян стал акционером "Восточного" в 2017 году, когда "Восточный" объединился с его Юниаструмбанком).

Партнеры хотят получить контроль над банком и противостоят допэмиссии, чтобы и "дальше скрывать факт выведения активов", заявил Калви. И добавил: "Несмотря на этот корпоративный конфликт, который вылился в уголовное преследование, я хочу подчеркнуть то, что говорил всегда, я верю в инвестиционный потенциал России".

Аветисян и написавший заявление в ФСБ Юсупов отрицают версию о том, что корпоративный конфликт стал основанием уголовного дела.