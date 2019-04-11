Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный заявил, что никакую информацию ФБК не удалит и будет дальше называть вещи своими именами

Компания "Московский школьник", которую СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, требует взыскать с оппозиционера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь по 500 млн рублей из-за расследования о питании в московских школах и детских садах.

О том, что ООО "Московский школьник" подало в суд на Навального, Соболь и ФБК стало известно 1 апреля. Информация об иске появилась в картотеке арбитражных дел, но суть и сумма претензий тогда известна не была.

Подробности появились накануне. Копию иска Соболь выложила в "Фейсбуке". Четвертым ответчиком в нем указана бывшая сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова, которая в эфире "Навальный Live" рассказала о нарушениях в поставках школьного питания, но позже заявила, что ее выступление якобы было подстроено Навальным и сотрудниками ФБК. Материальные претензии к Шиловой в документе не указаны.

По версии истца, в расследовании ФБК содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию "Московского школьника".

Фотографии испорченных продуктов в статье и видеоролике ФБК о поставках питания в московских школах вызывают у аудитории негативные эмоции - отвращение, печаль и злобу, а музыка в ролике - напряжение и тревогу, говорится в иске.

Кроме того, компания жалуется, что авторы расследования обвинили "Московский школьник" в монополии на рынке детского питания, проводили аналогии между питанием детей в московских школах и питанием собак, а также утверждали, будто компания "относится к детям, как к свиньям".

В иске также указаны слова Шиловой о плохом качестве продуктов "Московского школьника" ("третий сорт мяса", "компот из кислых ягод"), об условиях хранения ("продукты могут спокойно лежать на полу") и причинах ее увольнения ("я была уволена за счет того, что хотела добиться правды").

Также в компании сочли порочащей информацию о том, что "Московский школьник" принадлежит компании "Конкорд" бизнесмена Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина". В иске говорится, что эта информация не соответствует действительности.

Помимо денежных компенсаций, "Московский школьник" также требует от Навального опровергнуть и удалить эту информацию в своем блоге и соцсетях.

Почему такая сумма?

Судя по тексту иска, сумма заявленного ущерба основана на том, что у компании заключены большие госконтракты, риск расторжения которых истец считает вероятным вследствие порочащих публикаций, пояснил Би-би-си глава бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский.

Однако рассчитывать на взыскание столь крупных сумм не приходится, считает эксперт. Согласно правовой позиции Европейского суда по правам человека, применяющейся и в России, взыскание не должно носить карательный характер и служить наказанием ответчика, напомнил он.

Размер убытков и причинно-следственную связь истцу еще предстоит доказать, добавил Олевинский.

"Правду говорить легко и приятно"

"ФБК и конкретно Соболь сделали так, чтобы о массовой дизентерии в детсадах Москвы узнала широкая публика, и, конечно, Пригожин огорчен нами до невозможности", - комментировал подачу иска Навальный.

"Никакую информацию мы не удалим и будем и дальше называть вещи своими именами", - заявил оппозиционер.

"Правду говорить легко и приятно, к суду готова, делать расследования не перестану", - написала Соболь в "Фейсбуке" 10 апреля.

"Московский школьник"

Видеоролик, в котором Шилова, представившаяся бывшим контролером питания в "Московском школьнике", рассказала о плохом качестве поставляемого компанией питания и других нарушениях, с которыми она столкнулась за время работы, был опубликован на YouTube-канале "Навальный Live" в феврале.

В нем Шилова утверждала, что в "Московском школьнике" якобы использовали "мясо третьей категории, которым кормят собачек", принимали продукты без упаковки и хранили их на полу, а также подделывали ветеринарные справки. В видеозаписи утверждалось, что женщина решила рассказать об этом после того, как "ее ребенка отравили".

Руководитель "Московского школьника" Николай Фатеев назвал рассказ Шиловой клеветой и даже записал видео с экскурсией по складам компании.

Позже сама Шилова записала видеоролик, в котором заявила, что согласилась на интервью для "Навальный Live" в обмен на обещание Соболь оплатить ей лечение ребенка от кишечной инфекции.

В этом ролике Шилова также утверждает, что ей дали готовый текст, в котором "было много домыслов и различных неточностей". После съемок, по ее словам, представители ФБК перестали выходить с ней на контакт, и обещанных денег на лечение ребенка она так и не получила.

Соболь записала ответный ролик и обвинила Шилову во лжи. "Конечно, мы записывали это без суфлера и готового текста. Задавали вопросы. Она отвечала и рассказывала", - заявила она и напомнила, что после расследования об отравлении детей родители просили ее помочь с подачей судебного иска о компенсации ущерба. "Потом к этому иску решила присоединиться и Наталья Шилова", - говорит Соболь.

"Именно о такой компенсации шла речь", - пояснила юрист ФБК. Обсуждать версии о том, могло ли быть оказано давление на Шилову или ей "заплатили денег", она отказалась.

"Московский школьник" входит в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения, генеральным директором которой был Дмитрий Тихонов. Он же работал заместителем гендиректора комбината питания "Конкорд", которым владеет Пригожин.

О связи "Московского школьника" с "Конкордом" и Пригожиным ранее писали СМИ. Так, по данным издания "Проект", ООО "Московский школьник" является одним из лидеров госзаказа среди компаний, предположительно, связанных с Пригожиным. Основываясь на данных СПАРК, издание подсчитало, что с 2011 года "Московский школьник" заработал 11,6 млрд рублей на поставках питания.

С исками против компании также обратились несколько московских школ.