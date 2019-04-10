Штраф за превышение скорости в России может вырасти в шесть раз. А как в других странах?

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В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до 3 тысяч рублей (46 долларов), а также впервые ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 километров в час.

Эти нововведения нужны для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением водителями скорости, сказал в среду на слушаниях в Госдуме замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Госавтоинспекция хочет также отменить льготу на своевременную оплату штрафов в 50% для тех, кто часто превышает скорость, заявил Понарьин.

"Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половинки штрафа", - сказал он.

Однако, отметил замглавы ГИБДД, эти нововведения вступят в силу как минимум через два года, так как необходимо провести мониторинг "скоростных режимов и приведения обстановки дорог в соответствие реальным условиям".

Сейчас штраф за превышение скорости на 20-40 километров составляет 500 рублей, за превышение на 10-20 километров в час санкций не предусмотрено. Для тех, кто оплачивает свой штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, действует скидка в 50%.

Обсуждалось давно

О том, что ведомство готовит ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения, СМИ пишут с начала года. О грядущем 500-рублевом штрафе за превышение скоростного лимита на 10-20 километров в час писал в феврале "Коммерсант". Там отмечали, что нововведение будет касаться только езды в населенных пунктах.

В ГИБДД неоднократно высказывались о необходимости уменьшения порога превышения скорости, не облагаемого штрафом. Так, глава ведомства Михаил Черников называл "неправильной" практику, когда водители выбирают скорость по принципу "знак + 20 км/ч". Однако, по его мнению, менять норму можно только после "ревизии улично-дорожной сети".

В декабре прошлого года правительство поручило МВД и минтрансу подготовить предложения по усилению наказаний за некоторые нарушения ПДД, в частности, превышение скорости, использование "подложных или нечитаемых" номеров, а также нарушение правил стоянки и остановки. Ведомства должны были представить их до 1 марта 2019 года.

В последний раз штрафы за нарушения ПДД были увеличены в ноябре 2017 года. Например, штраф за отказ пропустить пешехода вырос с 1500 рублей до 2500 рублей.

Средняя зарплата в России, согласно данным Росстата, в 2018 году составляла 521 340 рублей (8075 долларов) в год.

А как в других странах?

Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима предусмотрены даже для минимального превышения - более чем на 1 милю или километр в час. Их размер зависит как от точной скорости, так и от многих других факторов.

Так, в Великобритании размеры штрафов рассчитываются индивидуально. Минимальный штраф за превышение скорости составляет 100 фунтов (130 долларов). Такую сумму могут назначить тому, кто превысил скорость до 20 (32 км) миль в час. Помимо этого, на водительские права нарушителя могут начислить три штрафных балла. Если он получит 12 баллов за три года, то его на полгода лишат права управления автомобилем.

В целом в зависимости от показателя превышения, а также других факторов, таких как погода или плотность населения в районе нарушения, штраф в Великобритании составляет от 100 до 1000 фунтов (до 2500 фунтов в случае нарушения на автомагистрали). Сумму определяют из расчета недельного дохода нарушителя - из него вычитают от 50 до 175%. Средняя зарплата в Великобритании, по данным Всемирного банка за 2017 год - 44,3 тысячи долларов в год.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих странах Европы действуют штрафы даже за минимальное превышение скорости

В США размер штрафа зависит от того, первое ли это нарушение, а также от штата. Как правило, за первое нарушение наказание не столь серьезное, но за последующие штраф может составить 1000 долларов и выше, а можно даже получить тюремный срок. В США также существует система начисления штрафных баллов на права - за повторные нарушения грозит лешение водительской лицензии.

Например, в Нью-Йорке за превышение на 11-30 миль в час (18-48 км/час) штраф составит 90-300 долларов. В Калифорнии сумма зависит от того, быстрее или медленнее 100 миль в час (160 км/час) ехал нарушитель. Если медленнее, то штраф за превышение до 24 км/час составит 35 долларов, а за среднее превышение на 16-25 миль в час (26-40 км/час) нарушитель выложит 70 долларов.

Если же ехать быстрее 160 км/час, первое нарушение обойдется в Калифорнии в 500 долларов. Средняя зарплата в США в 2017 году, по данным Всемирного банка, составляла 60,5 тысяч долларов в год.

В Германии максимальный штраф за превышение скорости составляет 680 евро - столько заплатит превысивший скорость более чем на 70 км/час в городе. Минимальный же штраф - 10-15 евро, столько нужно будет заплатить за превышение до 10 км/час за городом и в городе соответственно. Средняя зарплата в Германии в 2017 году составила 44,5 тысяч долларов в год.

В Финляндии штрафы за превышение скорости привязаны к зарплате нарушителя. Штраф исчисляется из суммы, которую, исходя из зарплаты, он тратит за день, она делится на два, а затем в зависимости от тяжести нарушения умножается на количество дней. Так, при превышении скорости на 24 км/час сумма умножается на 12. Похожая система подсчета сумм штрафов действует в Швейцарии, Дании и Швеции.