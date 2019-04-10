Глава Xiaomi получил бонус в миллиард долларов. Что он с ним будет делать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лэй Цзюнь решил отдать бонус на благотворительные цели

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь получил бонус в размере 957 миллионов долларов, следует из отчетности, поданной производителем смартфонов на Гонконгскую фондовую биржу.

Как следует из документов, Цзюню по итогам года была присуждена единовременная компенсация в размере 636,6 млн акций компании, стоимость которых по биржевому курсу на момент закрытия торгов во вторник составляла около 7,5 млрд гонконгских долларов (956,9 млн долларов).

В бумагах, поданных на биржу, говорится, что Xiaomi решила добровольно раскрыть получателя компенсационного пакета "в ответ на определенные новостные сообщения", в которых сообщалось, что бонус Цзюна якобы превышает чистую прибыль компании.

На самом деле размер бонуса Цзюня практически равен чистой прибыли Xiaomi - согласно отчетности за 2018 год, компания заработала 980 млн долларов.

Ранее производитель смартфонов заявлял, что намерен вознаградить гендиректора акциями за преданность компании.

Как отметили в Xiaomi, всю компенсацию Цзюнь решил отдать на благотворительность.

Быстрый рост

В 2018 году базирующаяся в Пекине Xiaomi стала четвертым в мире производителем смартфонов. Ее опережают лишь Samsung, Apple и Huawei.

Согласно данным исследовательской компании IDC, Xiaomi удалось в 2018 году увеличить продажи своих смартфонов на 32,2%, в то время как общий рынок этих девайсов сократился на 4,1%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Xiaomi известна, в основном, своими смартфонами

Xiaomi была основана девять лет назад. В июле прошлого года Xiaomi вышла на Гонконгскую фондовую биржу.

В Великобритании, помимо смартфонов, она продает фитнес-браслеты. В самом Китае она поставляет на рынок гораздо больше товаров, в том числе и пылесосы с дистанционным управлением, подметающих дом роботов и кроссовки с самозавязывающимися шнурками.

Однако основным товаром в Китае и по всему миру для Xiaomi остаются смартфоны. В марте компания столкнулась с проблемами со своей основной моделью смартфона Mi 9, так как спрос был столь велик, что Xiaomi было сложно производить достаточное число этих смартфонов.

Лэй Цзюнь даже заявил, что если проблемы не будут разрешены, то он лично отправится на фабрику, возьмет в руку отвертку и станет сам собирать девайсы.