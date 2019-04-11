Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп говорит о возможной государственной измене

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил генерального прокурора разобраться, кто и почему начал расследование обвинений в том, что его предвыборной кампании помогала Россия.

Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера "попыткой переворота".

Одновременно с этим генеральный прокурор Уильям Барр сказал, что считает, что американские спецслужбы следили за предвыборным штабом Трампа и еще неизвестно, на каком основании.

Представители спецслужб до сих пор говорили, что следили за шпионской деятельностью со стороны России, а не за штабом Трампа.

Что сказал Трамп?

Насколько известно, расследование Мюллера не нашло доказательств сговора Трампа или его окружения с Россией. В том, что касается обвинений, что Дональд Трамп пытался препятствовать правосудию, спецпрокурор не пришел ни к какому выводу.

Но в среду в беседе с журналистами Трамп в очередной раз высказался в том смысле, что само расследование Мюллера было незаконным.

"Это было попыткой переворота. Это было попыткой избавиться от президента. И мы их победили. Мы их победили", - сказал Трамп.

"Доклад Мюллера, когда они говорят про препятствование [правосудию], мы отбиваемся. И знаете, почему мы отбиваемся? Потому, что я знаю, насколько это было незаконно. Это была махинация", - добавил президент.

По его словам, генеральный прокурор Барр начал разбираться в том, как началось расследование, которое впоследствии взял на себя Мюллер.

"Потому что это была незаконная охота на ведьм, и все это знали. И они это знали тоже. И их поймали. То, что они сделали, - это измена", - заявил Трамп.

Трамп получил, что хотел

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон

Дональд Трамп давно уже требует расследовать деятельность тех, кто расследовал его действия. Сейчас, с новым генеральным прокурором, ему, возможно, это удастся.

Уильям Барр позже попытался скорректировать свои показания в Сенате о том, что спецслужбы "следили" за штаб-квартирой Трампа, но это уже не важно - процесс начался.

Пока еще не ясно, будет ли это лишь попыткой успокоить нетерпеливого президента или же полноценным расследованием.

На данный момент нет никаких твердых доказательств того, что решение о расследовании контактов членов предвыборного штаба с Россией было неправомерным.

Но президент, несомненно, будет ссылаться на своего генерального прокурора, если в сокращенном варианте доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который должен быть обнародован в ближайшие дни, окажутся какие-то весьма неудобные для него детали.

Даже если расследование расследователей не приведет ни к каким результатам, сам факт его проведения может нанести ущерб противникам президента, как он сам хорошо понимает

Что сказал генеральный прокурор?

Уильям Барр давал показания в комитете Сената США почти одновременно с выступлением Трампа.

Барра спросили, следили ли американские спецслужбы за действиями предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

"Я думаю, что слежка была, - ответил Барр. - Вопрос в том, была ли она обоснованной. Я не говорю, что она не была обоснованной, но мне следует изучить этот вопрос".

Барр также сказал, что не понимает, почему спецслужбы не предупредили штаб Трампа, что в него могут внедриться иностранные шпионы.

Генеральный прокурор назвал работу ФБР замечательной, но добавил, что некоторые в руководстве организации могли принимать ошибочные решения.

"Я должен сделать все, чтобы власти не злоупотребляли своими полномочиями", - добавил Барр.

Была ли слежка за штабом Трампа?

Президент Трамп и его консервативные союзники не раз утверждали, что администрация Обамы внедрила в его штаб агента, чтобы дискредитировать республиканского кандидата.

В мае 2018 года в эфире телеканала Эй-би-си бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клэппера спросили, вела ли администрация Обамы, в которой он работал, какой-то шпионаж в отношении окружения Трампа.

Он ответил, что этого не было: "шпионили, - и мне не нравится это слово, - только за тем, что делали русские".

"Мы пытались понять, куда пытаются проникнуть русские, куда они хотели получить доступ, как они пытались повлиять на ход событий", - сказал Клэппер.

Газета New York Times в 2018 году писала, что ФБР подослало в штаб Трампа информатора - американского университетского преподавателя, работающего в Великобритании, - для того, чтобы тот установил контакты с Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, называвшими себя советниками Трампа. Хотя в кампании Трампа они играли, насколько известно, самую маргинальную роль, их связи с Россией вызывали у ФБР подозрения.

Пейджа российские спецслужбы пытались завербовать задолго до предвыборной кампании 2016 года.

Пападопулос отбыл двухнедельный тюремный срок за дачу ложных показаний следователям Мюллера.