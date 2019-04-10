"Брексит" отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку
Европейский союз на экстренном саммите вечером 10 апреля дал оказавшейся в тупике Британии отсрочку выхода из ЕС до 31 октября, сообщили дипломатические источники. В противном случае в ночь на субботу Британию ждал бы "жесткий брексит".
По условиям отсрочки Британия может не дожидаться ее конца и формально выйти из ЕС раньше, если Палата общин все-таки ратифицирует трижды отвергнутое ею соглашение о выходе из Евросоюза.
В этом случае выход Британии состоится в первый день месяца, следующего за тем, в который будет ратифицировано соглашение.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй настойчиво подчеркивала, что добивается от Брюсселя лишь краткой отсрочки - до 30 июня, но лидеры стран союза решили, что столь небольшая отсрочка не имеет смысла: нет никакой гарантии, что за это время британские политики смогут преодолеть разногласия и найти выход из политического тупика, в котором оказались в связи с "брекситом".
Большая часть стран ЕС склонялась к тому, чтобы дать Британии отсрочку на девять месяцев или даже на год, но президент Франции Эммануэль Макрон, по сведениям, доносившимся до журналистов из-за закрытых дверей зала заседаний, настаивал на совсем короткой отсрочке - до конца мая. В итоге был принят компромисссный вариант.
Что дальше?
Британия еще должна согласиться с предложением ЕС, но вариант отказа Лондона пока никто всерьез не рассматривает.
Большинство в парламенте решительно настроено против "жесткого брексита", и депутаты уже предприняли все меры, чтобы его предотвратить: на этой неделе парламент принял закон, обязывающий правительство добиваться отсрочки.
Далее Британия (а именно, парламент) теоретически в любой момент может все-таки одобрить проект соглашения о выходе - и выйти в первый день следующего месяца.
Этот выход будет во многом формальным: по соглашению в день выхода начинается длительный переходный период, в течение которого стороны будут договариваться о всем комплексе новых отношений, а пока Британия фактически останется частью единого пространства ЕС.
На деле же теперь для Лондона становятся открытыми все варианты, включая новый референдум и возможную отмену "брексита", на которую надеются противники выхода из ЕС.
Новый референдум?
"Годовая отсрочка "брексита" открывает эмоциональную и психологическую возможность более открытой, честной дискуссии о том, какого "брексита" на самом деле хочет британский народ, и хочет ли вообще. На этой развилке второй референдум из наименее вероятного варианта может стать наиболее вероятным", - считает политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон.
Предполагается, что Тереза Мэй в обозримом будущем еще раз попытается провести через парламент соглашение с ЕС, а если оно опять не пройдет - вынести на голосование Палаты общин разные альтернативные варианты действий в отношении ЕС.
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Если среди этих вариантов будет предложение о референдуме и если оно вдруг получит большинство, то второй референдум станет реальностью. Пока, впрочем, против второго референдума была не только премьер, но и большинство депутатов.
Смена премьера?
Не исключен, впрочем, и обратный вариант: Терезу Мэй на постах лидера Консервативной партии и премьер-министра сменит кто-то из радикальных брекситеров и поведет дело к решительному разрыву с ЕС, с соглашением о выходе или без него.
Тереза Мэй в конце марта пообещала депутатам-однопартийцам уйти до 22 мая, если Палата общин с их помощью все-таки утвердит соглашение о выходе из ЕС.
Однако все больше оппонентов Мэй внутри партии открыто говорят о необходимости сместить ее в ближайшее время - возможно, до конца мая - и летом провести выборы нового лидера партии.