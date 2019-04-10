"Брексит" отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку

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Европейский союз на экстренном саммите вечером 10 апреля дал оказавшейся в тупике Британии отсрочку выхода из ЕС до 31 октября, сообщили дипломатические источники. В противном случае в ночь на субботу Британию ждал бы "жесткий брексит".

По условиям отсрочки Британия может не дожидаться ее конца и формально выйти из ЕС раньше, если Палата общин все-таки ратифицирует трижды отвергнутое ею соглашение о выходе из Евросоюза.

В этом случае выход Британии состоится в первый день месяца, следующего за тем, в который будет ратифицировано соглашение.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй настойчиво подчеркивала, что добивается от Брюсселя лишь краткой отсрочки - до 30 июня, но лидеры стран союза решили, что столь небольшая отсрочка не имеет смысла: нет никакой гарантии, что за это время британские политики смогут преодолеть разногласия и найти выход из политического тупика, в котором оказались в связи с "брекситом".

Большая часть стран ЕС склонялась к тому, чтобы дать Британии отсрочку на девять месяцев или даже на год, но президент Франции Эммануэль Макрон, по сведениям, доносившимся до журналистов из-за закрытых дверей зала заседаний, настаивал на совсем короткой отсрочке - до конца мая. В итоге был принят компромисссный вариант.

Что дальше?

Британия еще должна согласиться с предложением ЕС, но вариант отказа Лондона пока никто всерьез не рассматривает.

Большинство в парламенте решительно настроено против "жесткого брексита", и депутаты уже предприняли все меры, чтобы его предотвратить: на этой неделе парламент принял закон, обязывающий правительство добиваться отсрочки.

Далее Британия (а именно, парламент) теоретически в любой момент может все-таки одобрить проект соглашения о выходе - и выйти в первый день следующего месяца.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дать Британии "гибкую отсрочку" предложил глава Европейского совета Дональд Туск (слева). Президент Франции Эммануэль Макрон хотел обставить отсрочку жесткими условиями.

Этот выход будет во многом формальным: по соглашению в день выхода начинается длительный переходный период, в течение которого стороны будут договариваться о всем комплексе новых отношений, а пока Британия фактически останется частью единого пространства ЕС.

На деле же теперь для Лондона становятся открытыми все варианты, включая новый референдум и возможную отмену "брексита", на которую надеются противники выхода из ЕС.

Новый референдум?

"Годовая отсрочка "брексита" открывает эмоциональную и психологическую возможность более открытой, честной дискуссии о том, какого "брексита" на самом деле хочет британский народ, и хочет ли вообще. На этой развилке второй референдум из наименее вероятного варианта может стать наиболее вероятным", - считает политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон.

Предполагается, что Тереза Мэй в обозримом будущем еще раз попытается провести через парламент соглашение с ЕС, а если оно опять не пройдет - вынести на голосование Палаты общин разные альтернативные варианты действий в отношении ЕС.

Если среди этих вариантов будет предложение о референдуме и если оно вдруг получит большинство, то второй референдум станет реальностью. Пока, впрочем, против второго референдума была не только премьер, но и большинство депутатов.

Смена премьера?

Не исключен, впрочем, и обратный вариант: Терезу Мэй на постах лидера Консервативной партии и премьер-министра сменит кто-то из радикальных брекситеров и поведет дело к решительному разрыву с ЕС, с соглашением о выходе или без него.

Тереза Мэй в конце марта пообещала депутатам-однопартийцам уйти до 22 мая, если Палата общин с их помощью все-таки утвердит соглашение о выходе из ЕС.

Однако все больше оппонентов Мэй внутри партии открыто говорят о необходимости сместить ее в ближайшее время - возможно, до конца мая - и летом провести выборы нового лидера партии.