СМИ России: коллеги Майкла Калви останутся в заложниках

В обзоре российских СМИ 11 апреля:

"Коммерсант", The Bell: почему решили выпустить Калви

Российские газеты комментируют возможный домашний арест Майкла Калви на первых полосах. "Коммерсанту" стали известны обстоятельства, послужившие основанием для ходатайства Следственного комитета России (СКР) об изменении меры пресечения главе Baring Vostok.

У издания есть информация, что постановление о возбуждении перед Басманным райсудом ходатайства об изменении Майклу Калви меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест следователь по особо важным делам ГСУ СКР Людмила Самойленко подписала еще 1 апреля. Через два дня оно было согласовано с руководителем ГСУ СКР генерал-лейтенантом Эдуардом Кабурнеевым, а 10 апреля направлено в суд, который рассмотрит его 11 апреля.

При избрании первоначальной меры пресечения, подчеркнула следователь, судом было учтено, что Калви, как иностранцу, инкриминируется совершение тяжкого преступления, что он может скрыться за границу и принять меры к сокрытию доказательств или их уничтожению.

Однако, как посчитали в ГСУ СКР, сейчас обстоятельства, послужившие основанием для его ареста, "изменились". Расследуя это дело, следователи убедились в том, что Калви "обладает устойчивыми социальными связями в Москве", имеет постоянное место работы и жительства, занимается развитием инвестиционных проектов в Российской Федерации, оказывает благотворительную помощь различным фондам, в том числе больным детям, имеет в собственности недвижимость в столице, а на иждивении - трех малолетних детей. Потому имеются все основания для изменения ранее избранной ему меры пресечения.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, поприветствовав предстоящее смягчение меры пресечения Калви, выразил надежду, что из СИЗО будут освобождены и другие обвиняемые по его делу.

The Bell пишет, что четверо коллег Калви "останутся в заложниках". За американского бизнесмена вступились многие влиятельные люди, это возымело действие в Кремле. Но четверо других фигурантов дела Baring Vostok фактически остаются в заложниках - суд продлил срок их содержания под стражей до июля.

За Калви просило слишком много людей, кажется, "лед тронулся", говорил один из источников издания. По его словам, в общей сложности за основателя Baring Vostok ходатайствовало больше десятка его знакомых. Кажется, в Кремле услышали доводы в его защиту, осторожно добавляли двое других собеседников The Bell, не раскрывая деталей переговоров.

"Коммерсант": падение рейтинга помешает "транзиту власти" в 2024 году

О потере максимального рейтинга президента России Владимира Путина пишет "Коммерсант". Если бы выборы проходили сейчас, Путин набрал бы около 55% голосов, следует из опроса "Левада-центра". При этом не вырос рейтинг других кандидатов, подчеркивают социологи.

Рейтинг Путина снизился на 15% - в январе 2018 года, перед выборами президента, которые прошли 18 марта, Путина готовы были поддержать 70% респондентов, на самих выборах он получил 76,69% голосов.

Политолог Константин Калачев считает такие цифры тревожными для власти: "Если окончательно уронить рейтинги, с транзитом власти преемнику в 2024 году могут возникнуть проблемы". По словам эксперта, "ситуативно на электоральные рейтинги в России влияют выборы президента на Украине и возможная победа альтернативного кандидата Владимира Зеленского".

Он, однако, объясняет, что даже близость рейтинга президента к отметке в 50%, то есть к порогу для победы в первом туре выборов, не делает возможным в России проведение второго тура. "Немного мобилизации, предвыборных обещаний, и результат (кандидата власти) будет", - согласен заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков.

У других бывших кандидатов в президенты рейтинг за год не изменился: за лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали бы 6% опрошенных (5% в 2018 году), за экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина - 5% (6% в 2018 году).

По 1% набрали бы такие кандидаты, как министр обороны Сергей Шойгу и основатель ФБК Алексей Навальный. Данные опроса показывают, что "в обществе держится ощущение безальтернативности: рейтинг Путина упал, но больше ничей рейтинг не вырос", говорит Денис Волков.

"Ведомости": шансы есть на Сахалине

Где оппозиционеры смогут выдвинуться в губернаторы без помощи власти, выяснили "Ведомости". Издание пишет, что у регионов есть время, чтобы смягчить муниципальный фильтр, но пока нет желания, считают эксперты.

Думская оппозиция на выборах губернаторов в сентябре может самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр на Сахалине, если ей удастся договориться об обмене подписями, сказано в докладе Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ). В остальных 15 регионах при нынешнем размере фильтра пройти его без помощи "Единой России" оппозиционеры не смогут.

Как напоминают эксперты, сейчас в регионах идет процесс приведения выборного законодательства в соответствие с федеральным, поэтому депутаты могут быстро внести нужные поправки и по муниципальному фильтру, однако эту возможность они не используют.

КПРФ сейчас анализирует, где она может пройти фильтр, говорит зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин: "Исходить только из членов партии неправильно, в последние годы выросла поддержка и от самовыдвиженцев, и от представителей других партий. Опубличивать этот анализ мы пока не хотим, поскольку на депутатов может быть давление".

На Сахалине у КПРФ муниципальных депутатов хватает, чтобы пройти фильтр дважды, подчеркивает коммунист, близка к его преодолению партия также в Астраханской и Волгоградской областях.

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, регионов, где партия этой осенью своими силами могла бы пройти фильтр, нет, но в коалиции с независимыми и депутатами других оппозиционных партий это действительно возможно на Сахалине.

Политолог Виталий Иванов согласен, что возможность преодолеть фильтр есть у оппозиции только на Сахалине: "Там исторически было и есть сильное отделение КПРФ. А его успехи на последних муниципальных выборах - отголосок более ранних успехов. При этом врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко ничто не мешает договориться с КПРФ, чтобы ее кандидат не выдвигался, а получил место сенатора, полагает эксперт.

"Кремлю же незачем продавливать снижение фильтра, поэтому никто особо активно этим и не занимается - зачем усложнять себе жизнь?", - заключает Иванов.

РБК: реформа увеличит бедность предпенсионеров

Пенсионная реформа не окажет негативного влияния на уровень бедности населения России в целом, но приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста, пишет РБК, ссылаясь на экономистов РАНХиГС.

В докладе "Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности" экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок пишут, что уровень бедности населения (доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума) снизится к 2028 году до 11,9% в умеренном сценарии макропрогноза, в оптимистичном сценарии - до 9,8%.

Основными факторами уменьшения числа граждан, живущих в бедности, согласно выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за собой увеличение зарплат.

Но экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее. К тому же уровень бедности среди предпенсионеров, то есть женщин 55-59 лет и мужчин 60-64 лет, увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы.

"У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить. Однако очевидно, существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда", - сказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. Уровень безработицы, согласно расчетам авторов доклада, среди граждан, которые вынуждены остаться на рынке труда в связи с повышением пенсионного возраста, составит 10% (средний вариант прогноза).

Что еще почитать:

"Не удивлюсь, если Майк не захочет выйти". Следственный комитет попросил отпустить из СИЗО двоих фигурантов дела Baring Vostok, в том числе основателя инвестфонда, американца Майкла Калви. Еще четверо обвиняемых пока остаются под стражей. Forbes поинтересовался у представителей бизнес-сообщества, что они думают о решении СК.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си