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Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она признала вину в мошенничестве с бюджетными средствами и дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.

Дело было возвращено, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями, передает корреспондент Би-би-си из зала суда. Суд счел, что следствию не удалось конкретизировать роль Масляевой в хищении.

Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения, оставив бывшего бухгалтера под домашним арестом до 19 июля.

Адвокат Масляевой в четверг просил суд провести заседание в закрытом режиме, объяснив, что хочет рассказать суду о неких личных отношениях Масляевой с другими фигурантами дела "Седьмой студии". Судья это ходатайство не удовлетворил.

В обвинительном заключении говорится, что Масляева и другие фигуранты дела договорились похитить бюджетные средства. По версии обвинения, товары и услуги покупались по завышенной цене, а в министерство культуры подавались ложные отчеты о трате средств.

Масляева согласилась с предъявленным обвинением. Затем она выступила в суде, читая по бумажке.

"Я выполняла все указания Итина, Серебренникова, Малобродского и обналичивала огромные денежные средства. Выделяемые средства были потрачены на проект "Платформа", а часть из них была похищена. Я принимала участие в хищении и получала вознаграждение, выполняя их указания. В АНО "Седьмая студия" были похищены более 130 млн рублей, по моим подсчетам", - заявила Масляева.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кирилл Серебренников на этой неделе был отпущен под подписку о невыезде. Он провел под домашним арестом полтора года

"Итин, Серебренников и Малобродский в ходе процесса неоднократно пытались довести до следствия и общественности, что именно я украла эти средства. Но ни один бухгалтер не совершает вывод средств без того, чтобы ему давали указания об этом. Я виновна лишь в том, что оказывала содействие в хищении, при том что сама идея хищения принадлежит Серебренникову, Итину и Малобродскому. Прошу суд не назначать мне суровую меру наказания", - добавила она.

Нина Масляева - единственная из обвиняемых по делу Серебренникова, кто признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Поэтому ее дело было выделено в отдельное производство, а суд проходил в особом порядке - без заслушивания свидетелей и прений сторон.

Адвокаты других фигурантов дела неоднократно заявляли, что слова Масляевой не соответствуют действительности и что она оклеветала и себя и других.

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Дело "Седьмой студии"

Руководители театрального проекта "Платформа" Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Нина Масляева, а также бывшая чиновница минкульта Софья Апфельбаум обвиняются в мошенничестве с бюджетными средствами.

Театральный проект Серебренникова был создан в 2011 году, а для управления им была учреждена АНО "Седьмая студия", куда вошло руководство "Платформы".

Нина Масляева стала работать бухгалтером "Седьмой студии" по приглашению Юрия Итина, с которым вместе трудилась в ярославском Театре имени Волкова. В своих выступлениях в суде она заявила, что руководство проекта изначально хотело присвоить себе часть бюджетных денег и "заработать".

По словам бухгалтера, в "Седьмой студии" действовали "черная" и "белая" (официальная) кассы, а в министерство культуры подавались фальшивые отчеты о потраченных средствах.

"Я думала, что организация будет совершать правомерные действия. Я смотрела всем в рот, потому что хотела заработать. Я не такая крутая женщина, я нужна была только для того, чтобы изготавливать документы, держать связь с минкультом, все решения принимались руководителями", - говорила ранее в суде Масляева.

Она перестала работать в "Седьмой студии" в 2014 году, когда туда пришли независимые аудиторы. Аудит руководство "Седьмой студии" заказало после того, как недосчиталось 5 млн рублей и обвинило в этом Масляеву.