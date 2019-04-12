Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Гулиев признал свою вину и заявил, что повел себя агрессивно

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев принес извинения перед командой и болельщиками за конфликт с пешеходом в центре Москвы 10 апреля.

Инцидент произошел на Краснопрудной улице и был записан на камеры видеонаблюдения. В тот же день ролик был опубликован в российских СМИ и Телеграм-каналах.

На записи видно, как черный автомобиль задевает переходящего улицу пешехода. Затем из машины выходит мужчина и наносит ему удар. После этого мужчина снова садится за руль автомобиля, но сразу же опять выходит на улицу, догоняет пешехода и избивает его.

По данным издания "Спорт-Экспресс", пострадавшим стал 29-летний гражданин США. После нападения ему понадобилась помощь врачей, так как у него диагностировали перелом костей носа, отмечает издание.

В пятницу пресс-служба "Спартака" сообщила, что клуб решил применить к Гулиеву "строгие дисциплинарные санкции".

"Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", - говорится в заявлении клуба.

Сам 22-летний футболист признал свою вину и заявил, что повел себя агрессивно.

"Хочу еще раз принести извинения пострадавшему, а еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно", - цитирует Гулиева пресс-служба "Спартака".

Эмоциональный стиль

Как сообщили в московском управлении МВД, пешеход написал заявление, что не имеет претензий к водителю, а в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по административной статье "Проезд на запрещающий сигнал светофора".

Как сообщают российские СМИ, ранее Гулиеву было выписано 196 штрафов за нарушение ПДД, а общая сумма неоплаченной задолженности составила 96,5 тыс. рублей.

Гулиев начал свою карьеру в детской секции "Спартака", затем перешел в основной состав клуба. В 2017-2018 годах он играл за "Анжи" и "Ростов", но в январе этого года вернулся в "Спартак".

Как отмечает "Спорт-Экспресс", Гулиев отличается эмоциональным стилем игры: в 18 матчах текущего чемпионата России он получил шесть предупреждений и один раз был удален.