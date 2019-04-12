У членов правительства все меньше недвижимости за границей, в Кремле ее уже нет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У депутатов популярностью пользуется недвижимость в Испании

У членов правительства и сотрудников администрации президента стало меньше зарубежной недвижимости, свидетельствуют их декларации. Отчасти это объясняется отставками чиновников с иностранными активами.

Члены правительства не приобрели новой недвижимости за 2018 год. Вице-премьер Ольга Голодец по-прежнему владеет половиной дома в Швейцарии и третью квартиры в Италии. Министру спорта Павлу Колобкову на двоих с супругой принадлежит квартира в Испании. Супруга министра труда Максима Топилина владеет квартирой и гаражом в Болгарии.

В прошлогодней декларации членов правительства с зарубежной недвижимостью было больше.

У семьи Игоря Шувалова, занимавшего тогда должность первого вице-премьера, в пользовании на правах аренды находились квартира в Британии и дом в Австрии.

Михаил Абызов, экс-министр по делам открытого правительства, арендовал "помещение в загородном доме" в Италии, а у его детей в безвозмездном пользовании находились дом в Британии и недвижимость в Италии.

Экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов вместе с супругой владел домом, квартирой, участком и тремя гаражами во Франции. У дочери министра связи Николая Никифорова в безвозмездном пользовании находилась квартира в Испании.

В декларации сотрудников Кремля и вовсе не осталось людей с зарубежной недвижимостью.

В прошлогодней декларации было две семьи с недвижимостью за границей. В частности, жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка владела квартирой в США, а сын Пескова арендовал квартиру во Франции.

"Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги", - сообщил Песков РБК. По его словам, дохода от продажи квартиры семья не получила, так как недвижимость была продана по цене ипотеки.

Также пресс-секретарь прокомментировал "Открытым медиа" исчезновение из декларации квартиры во Франции. "Ранее указывалось, что квартира сына во Франции находилась в пользовании. Теперь сын живет со мной в Москве и квартирой не пользуется", - сказал Песков.

Также в администрации президента зарубежная недвижимость была у спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Украиной и экс-министра образования Дмитрия Ливанова. У него в пользовании был дом в Испании, а его супруге принадлежала четверть дома и место для стоянки водного транспорта в этой же стране.

В декларации за 2018 год Ливанов не фигурирует, так как был освобожден от должности в октябре 2018 года.

Что в Госдуме?

У депутатов особенно популярна недвижимость в Испании. В этой стране недвижимость имеется у единороссов Андрея Барышева, Александра Брыксина, Константина Затулина, Аркадия Пономарева и у эсера Валерия Газзаева.

Испанская недвижимость есть у супруги эсера Владимира Белоусова, а также у жен единороссов Николая Валуева и Умахана Умаханова. Из декларации депутата Андрея Чернышева исчезло жилое помещение в Испании.

Единственным обладателем недвижимости в Британии - участка и дома, - как и годом ранее, оказался коммунист Владимир Блоцкий.

Также британская недвижимость фигурирует в декларациях Андрея Скоча и Дмитрия Скриванова - у обоих квартиры числятся в безвозмездном пользовании у детей.

Швейцария числится в декларациях двух депутатов: у супруги Валерия Гартунга в собственности квартира (она также владеет квартирой на Кипре), а у ребенка Андрея Голушко в аренде комната. У супруги Голушко также есть дом и участок во Франции. В этой же стране у ребенка Александра Ярошука есть жилой дом в безвозмездном пользовании.

Недвижимость в Италии есть только у жены Рифата Шайхутдинова. На самого Шайхутдинова записана половина хутора в Финляндии. В этой же стране недвижимость есть у супруги Владимира Катенева (половина земельного участка площадью 7500 кв м).

У ребенка Александра Ремезкова в безвозмездном пользовании числятся участок и квартира в Австрии.

В декларации за 2018 год у депутатов стало больше недвижимости в Латвии.

Годом ранее обладателем недвижимости в этой стране числился только Владислав Третьяк. К нему по итогам 2018 года присоединилась Татьяна Кривенко, которая летом 2018 года получила мандат Говорухина. Также дом и участок в Латвии появились в пользовании у ребенка Абдулгамида Эмиргамзаева.

У семей троих депутатов есть собственность в Болгарии, также несколько парламентариев владеют недвижимостью в Грузии, Беларуси и Украине.