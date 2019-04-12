Правообладатель иллюстрации PA Image caption Найджел Фарадж заседает в Европарламенте с 1999 года и намерен позаседать еще

Что делать убежденному борцу с брюссельской евробюрократией, если "брексит" застопорился? Конечно, постараться сохранить за собой рабочее место в Брюсселе.

Главный евроскептик Британии, бывший лидер Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) Найджел Фарадж в пятницу торжественно объявил, что его новая "Партия брексита" начинает кампанию перед выборами в Европейский парламент.

"Ни один брекситер - и я, конечно же, не исключение - не хотел бороться на европейских выборах 23 мая. Но и катастрофа открывает новые возможности. Навязанные нам выборы в следующем месяце позволят нам добиться гораздо более серьезных перемен в нашей сломавшейся политической системе", - написал Фарадж в газете Telegraph.

Найджел Фарадж и сейчас является депутатом Европарламента - он заседает там и борется за выход Британии из Евросоюза с 1999 года.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но британские политики оказались неспособны договориться между собой об условиях выхода, и ЕС дал стране отсрочку сначала до 12 апреля, а потом и до 31 октября.

Поэтому Британия, скорее всего, должна будет снова избрать депутатов Европарламента. Правительство уже начало подготовку к этим выборам и назначило их на 23 мая.

После победы сторонников выхода из Евросоюза на референдуме 2016 года Найджел Фарадж объявил, что его миссия выполнена и он уходит с поста лидера партии UKIP. Затем он и вовсе покинул партию.

"Партия брексита" была зарегистрирована в феврале. Фарадж вначале заявил, что полностью ее поддерживает, а затем стал ее лидером.

О намерении снова баллотироваться в Европарламент Фарадж впервые заявил тогда же, в феврале.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Церемонию запуска предвыборной кампании Фарадж провел 12 апреля на заводе под Ковентри

"Партия брексита" имеет неплохие перспективы провести своих кандидатов в Европарламент. По данным социологический компании Hanbury Strategy, за нее готовы голосовать уже 10,3% британских избирателей.

На противоположном фланге набирает популярность движение "Изменим Британию" во главе с депутатом парламента Чукой Умунной, выступающее за второй референдум и отмену "брексита": за эту только что появившуюся и даже еще не зарегистрированную как партия политическую силу готовы голосовать 4,1% британцев.

"По ходу кампании группы Фараджа и Чуки Умунны, скорее всего, будут набирать очки, а тори вполне могут упасть ниже 20%", - предполагает обозреватель газеты Telegraph Алистер Хит.

При этом еще две силы, выступающие за отмену "брексита" - Либерально-демократическая партия и Шотландская национальная партия - сейчас, по данным Hanbury Strategy, набирают 8,1% и 4,1%.

Тори страдают за "брексит"

Рейтинг правящей Консервативной партии в результате событий вокруг "брексита" рухнул уже до 23%, тогда как за другую ведущую партию, Лейбористскую, на выборах Европарламента готовы голосовать почти 38%.

У "Партии брексита" уже есть девять депутатов в Европарламенте, включая самого Фараджа. Все они избрались туда в 2014 году от партии UKIP.

В своей статье-манифесте в Telegraph Найджел Фарадж обещает вместе со своей новой партией изменить британскую политику и "дать отпор истеблишменту, который обманул нас, злоупотребив нашим доверием".

Однако добиться успеха на выборах в британский парламент, когда бы они ни случились, новой партии будет непросто.

Депутатов Европарламента британцы выбирают на пропорциональной основе, по партийным спискам, и в этой системе шансы есть у всех сколько-нибудь серьезных политических сил.

Система же выборов в Палату общин - чисто мажоритарная и в один тур - способствует тому, что львиную долю мандатов неизменно получают две главные партии, Консервативная и Лейбористская, с их разветвленной низовой структурой, большим количеством спонсоров и большим ядерным электоратом.

Партия UKIP во главе с Фараджем на евровыборах 2014 года победила и провела 24 депутата (квота Британии в Европарламенте - 73 места), а на выборах Палаты общин в следующем году собрала примерно то же количество голосов - около четырех миллионов - но провела всего одного депутата.