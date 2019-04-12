"Показная телепортация": почему карточка Володина проголосовала в Думе без него

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в четверг 11 апреля. За документ в числе прочих депутатов "проголосовал" спикер Думы Вячеслав Володин, находившийся в это время в Саратовской области. Почему произошло нарушение?

Три года назад именно Володин запретил депутатам голосовать друг за друга, заявив что "сама по себе доверенность - это та форма, которая неприемлема в парламенте".

Советник Володина Анастасия Кашеварова в пятницу объяснила "дистанционное голосование" человеческим фактором, однако причиной мог стать и резонанс, вызванный законопроектом об изоляции Рунета.

"Карточку председателя [с помощью которой можно голосовать] не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе [терминале для голосования]", - заявила Кашеварова. Она уточнила, что совершивших ошибку сотрудников наказывать не будут. "Если кто-то ошибся впервые, наказывать и уж тем более увольнять не стоит", - заявила она.

"Мне кажется, Володин хотел, чтобы его имя было в перечне проголосовавших за законопроект. Иначе зачем эта показная телепортация из Саратова", - сказал Би-би-си бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

"Законопроект об изоляции российского сегмента интернета инициирован не только [сенатором Андреем] Клишасом, ключевое решение было принято где-то в высоких кабинетах. То, что Володин проголосовал за него из Саратова, еще раз об этом свидетельствует", - пояснил он.

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По мнению Колядина, едва ли за Володина голосовали в тайне от него самого. "Скорее всего, он делегировал это право кому-то из доверенных депутатов", - рассуждает экс-сотрудник АП.

"Никто никого не отпихивал"

На то, что спикер не мог проголосовать за законопроект, в четверг обратила внимание "Медуза".

Саратовские СМИ на следующий день сообщили, что в ходе визита в пятницу Володин якобы "отмахнуся" от вопроса журналистов о голосовании в Госдуме.

"Вячеслав Володин не стал слушать до конца, сделал запрещающий жест рукой и демонстративно отвернулся, после чего корреспондента оттеснил от спикера ГД охранник", - пиcало издание "Свободные новости".

Анастасия Кашеварова позже заявила, что "вопрос не прозвучал, никто никого не отпихивал и ни от кого не отмахивался".

За документ в четверг в Госдуме проголосовали 320 депутатов, 15 парламентариев выступили против.

Депутаты голосуют с помощью карточек, которые вставляются в терминалы на их рабочем месте. Согласно регламенту Госдумы, депутат может голосовать только лично. При этом он обязан "обеспечить надлежащее хранение и использование" своей карточки для голосования.