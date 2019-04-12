Доходы Путина упали на 10 млн рублей, у Медведева подросли

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Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год. Доход Путина уменьшился, Медведева, напротив, вырос.

Доходы Путина за год снизились на 10 млн рублей, об этом говорится в декларации о доходах президента, опубликованной на сайте Кремля. В 2017 году президент заработал 8 648 353 рублей. По итогам декларационной кампании прошлого года его доходы составляли 18 728 268 рублей.

Помимо доходов, практически ничего в его декларации не изменилось: президент владеет квартирой в России площадью 77 кв. м., а также гаражом площадью в 18 кв.м.

Кроме того, у Путина в пользовании находится квартира площадью в 153,7 кв.м, а также гаражным местом.

Еще у него в собственности два автомобиля ГАЗ М21, Нива и автомобильный прицеп "Скиф". Зарубежной недвижимости в собственности у президента нет.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал Би-би-си, что доход президента изменился, потому что в прошлом году он продал участок.

Известно, что в прошлом году президент заработал 10 млн рублей на продаже земельного участка. В 2017 году доходы Владимира Путина оказались необычно высокими: до этого ежегодно Путин зарабатывал не более 9 млн рублей в год.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял Би-би-си, что Путин в 2017 году продал недвижимость. Тогда из декларации президента исчез земельный участок площадью 1500 квадратных метров.

Премьер Дмитрий Медведев, напротив, увеличил свой доход. По итогам прошлого года он получил 9,917 млн рублей (для сравнения - в прошлом году премьер задекларировал 8,56 млн рублей).

Доход его жены Светланы Медведевой, как и в прошлом году, 0 рублей.

Также в собственности у премьера есть квартира площадью 367,8 кв. метров и земельный участок площадью в 4.700 кв. метров в аренде. У Светланы Медведевой в собственности два машино-места и квартира в пользовании (367,8 кв. метров). В собственности у Медведева два авто - ГАЗ 20 и ГАЗ 21, у его жены - Фольксваген Гольф.