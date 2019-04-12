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Чиновники правительства и члены их семей в этом году заработали почти 1,9 млрд рублей. Причем больше половины всех этих доходов пришлось всего на три семьи. В администрации президента России также значительное расслоение, свидетельствуют декларации.

Рейтинг существенно изменился по сравнению с прошлым годом: из него выбыли бывший вице-премьер Александр Хлопонин и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Они находились на вершине списка самых обеспеченных членов кабинета министров.

Русская служба Би-би-си выбрала пять самых богатых семей правительства и администрации президента.

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Игорь Комаров (в центре) с президентом России Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым

В Кремле в лидерах оказалась семья полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Комаров - новичок в администрации президента. Был назначен на эту должность в сентябре 2018 года, после ухода из Роскосмоса.

Их совокупный с женой доход превысил 659 млн рублей. Из этой суммы большая часть - 657,278 млн - принадлежит Комарову.

В собственности семьи - пять земельных участков, жилой дом, квартира, один газпровод и нежилые помещения (записано на Комарова), две квартиры, а также доли еще в двух квартирах и еще одно машино-место (записано на супругу).

Еще в пользовании у семьи - земельный участок, квартира и жилой дом.

Среди автомобилей в собственности у Комарова есть Лада Ларгус (ранее он был президентом "АвтоВАЗа"). Кроме него только начальник управления администрации президента Инна Биленкина задекларировала продукцию АвтоВАЗА (у нее "копейка"). Правда, есть у семьи и иномарки. У самого Комарова есть Mercedes-Benz Viano, его супруга задекларировала Range Rover Evoque и Mercedes-Benz Viano.

Вице-премьер Юрий Трутнев

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В правительстве самая богатая семья - у вице-премьера Юрия Трутнева.

Сам Трутнев за год задекларировал более 538 млн рублей. Совокупный доход супругов Трутневых составил более 540 млн, что в 55 раз выше, чем, к примеру, доходы Медведева и его жены Светланы.

В прошлом году Трутнев оказался лишь на третьем месте среди чиновников правительства, его обгоняли Хлопонин и Ткачев. Тогда он вместе с супругой заработал за год 378 млн рублей.

Как пояснил Би-би-си официальный представитель вице-премьера Тимур Чернышев, основные доходы Трутнева в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежавшего ему жилого дома, а также продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. О каких конкретно бумагах идет речь, представитель Трутнева не пояснил.

Действительно, в 2017 году Трутнев декларировал два жилых дома площадью 345,6 квадратных метра и 170,8 квадратных метра, а также земельный участок площадью 0,37 гектара. В его декларации также были три нежилых помещения.

В декларации этого года у Трутнева остался лишь один жилой дом, но площадь его составила 819 квадратных метров, а площадь земельного участка - почти 1 гектар. У него также появилось еще одно нежилое помещение.

У Трутнева по-прежнему достаточно обширный парк автомобилей: у него есть BMW X6, Porsche Cayenne Turbo, Мерседес-Бенц ML 350 и Toyota Highlander, которую он, видимо, купил за прошедший год вместо Nissan Patrol. У Трутнева также есть снегоход Bombardier и квадроцикл.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

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Глава минпромторга Денис Мантуров в 2018 году заработал более 443 млн рублей. Его супруга Наталья Мантурова заработала более 7 млн рублей. Супруга министра - главный внештатный специалист минздрава по пластической хирургии, а также основатель клиники эстетической медицины "Ланцетъ". Таким образом совокупный доход семьи составит более 450 млн рублей.

В прошлом году доход Мантуровы на двоих заработали в два раза меньше - 218 млн рублей.

Русская служба Би-би-си направила запрос в минпромторг и ждет ответа.

При этом, судя по декларациям, семья за прошлый год не продавала недвижимость. Сам Мантуров по-прежнему владеет земельным участком в 1,14 гектара, квартирой в 480,9 квадратных метров, несколькими машино-местами и хозяйственными постройками. А Наталье Мантуровой принадлежит земельный участок в 640 квадратных метров и жилой дом в 814 квадратных метров.

Мантуров, судя по декларации, поддерживает российский автопром. Помимо Land Rover у него есть два автомобиля "Москвич", ВАЗ 2103, "Лада Веста" и ГАЗ 21. Автомобильный парк за год не изменился.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вторая богатейшая семья Кремля - пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Их совместный задекларированный доход в этом году - 231,4 млн рублей. Сам пресс-секретарь заработал в прошлом году 12,795 млн рублей.

Также в собственности у них три квартиры, одно парковочное место (у Пескова), а также два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и машино-место (у Навки). Есть несколько земельных участков в пользовании.

В автопарке у семьи - три Mercedes-Benz, KIA SEED, а еще есть снегоболотоход can-am и мотовездеход Ямаха.

Еще в свежей декларации Татьяны Навки не указана квартира в США. Пресс-секретарь Путина сказал РБК, что квартира была в ипотеке, но теперь она продана.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

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Дмитрий Патрушев - новый человек в правительстве Дмитрия Медведева. Он был назначен на должность министра сельского хозяйства вместо Александра Ткачева.

И если его предшественник записал в своей последней декларации 548,4 млн рублей, (а его супруга еще 38,2 млн), то Патрушев живет скромнее. Его годовой доход составил 183,8 млн рублей. Но он все равно попал в тройку самых богатых чиновников правительства. Жена в декларации у сына секретаря совбеза Николая Патрушева не указана, есть трое детей. Их годовой доход - 0 рублей.

До прихода в правительство Патрушев возглавлял Россельхозбанк.

В собственности у министра четыре земельных участка, два жилых дома, одна квартира, четыре гаража (бокс), два вспомогательных хозстроения, один склад, три нежилых помещения и газопровод низкого давления.

В собственности у Патрушева - Toyota Land Cruiser.

Не самый удачный год

Самый маленький доход задекларировала Вероника Скворцова, министр здравоохранения. Она заработала в прошлом году почти 7,2 млн рублей, в ее декларации нет ни мужа, ни детей.

Таким образом, среднемесячный доход самого бедного министра составил почти 599 тысяч рублей в месяц.

В этом году заметно снизились доходы вице-премьера Дмитрия Козака и его супруги. В 2017 году сам Козак заработал более 21 млн рублей, а его жена - почти 25 млн. Таким образом, общий доход пары составил более 46 млн рублей. В 2018 году их совокупный доход составил менее 35 млн рублей. Снизились именно доходы жены вице-премьера: в этом году она заработала всего 12 млн рублей.

Среди тех, чьи доходы выросли, можно привести в пример министра культуры Владимира Мединского. В 2017 году он заработал чуть более 8,7 млн рублей, а в 2018 году - почти 42 млн рублей. Выросли и доходы его жены Марины. В 2017 году она заработала более 36 млн рублей против почти 42 млн рублей в 2018-м. Пресс-секретарь Мединского не ответил на запрос Би-би-си.